Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ

Dù đã lên tiếng phủ nhận cách đây không lâu nhưng mới đây, "đả nữ" lại để lộ vòng 2 bất thường khiến dân tình chú ý.
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Tối ngày 24/4, Ngô Thanh Vân hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video đi ăn cùng chồng và gia đình. Bà xã Huy Trần chọn diện thiết kế đầm body màu đen vô cùng sang trọng và quyến rũ. Tuy nhiên, nhiều người lại "soi" ra chi tiết khác lạ của cô.
Thế nhưng cô lại khiến dân tình chú ý trong một vài khoảnh khắc, Ngô Thanh Vân để lộ vòng hai lùm lùm khiến nhiều người nghi vấn cặp đôi đã có tin vui sau gần một năm về chung nhà. Thế nhưng, đây mới chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, cặp đôi chưa lên tiếng về giải thích về tin đồn này.
Khán giả đều mong gia đình "Hai Phượng" sớm có tin vui. Trước đó, Ngô Thanh Vân - Huy Trần từng có giai đoạn bí mật hẹn hò trước khi quyết định lên xe hoa vào đầu tháng 5/2022. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai có sự tương xứng về ngoại hình cũng như sở hữu sự nghiệp thành đạt.
Trong những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần. Trước những ồn ào đó, "đả nữ" đã chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên cho biết, cô bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc về chuyện bầu bí. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định mình sẽ công khai khi có tin vui và sẽ không im hơi lặng tiếng.