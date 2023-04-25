Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ

Tối ngày 24/4, Ngô Thanh Vân hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video đi ăn cùng chồng và gia đình. Bà xã Huy Trần chọn diện thiết kế đầm body màu đen vô cùng sang trọng và quyến rũ. Tuy nhiên, nhiều người lại "soi" ra chi tiết khác lạ của cô.

Ngô Thanh Vân diện váy ôm sát body khoe vai trần gợi cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng cô lại khiến dân tình chú ý trong một vài khoảnh khắc, Ngô Thanh Vân để lộ vòng hai lùm lùm khiến nhiều người nghi vấn cặp đôi đã có tin vui sau gần một năm về chung nhà. Thế nhưng, đây mới chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, cặp đôi chưa lên tiếng về giải thích về tin đồn này.