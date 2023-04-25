Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ

Hậu trường 25/04/2023 18:39

Dù đã lên tiếng phủ nhận cách đây không lâu nhưng mới đây, "đả nữ" lại để lộ vòng 2 bất thường khiến dân tình chú ý.

 Tối ngày 24/4, Ngô Thanh Vân hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video đi ăn cùng chồng và gia đình. Bà xã Huy Trần chọn diện thiết kế đầm body màu đen vô cùng sang trọng và quyến rũ. Tuy nhiên, nhiều người lại "soi" ra chi tiết khác lạ của cô. 

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân diện váy ôm sát body khoe vai trần gợi cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng cô lại khiến dân tình chú ý trong một vài khoảnh khắc, Ngô Thanh Vân để lộ vòng hai lùm lùm khiến nhiều người nghi vấn cặp đôi đã có tin vui sau gần một năm về chung nhà. Thế nhưng, đây mới chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, cặp đôi chưa lên tiếng về giải thích về tin đồn này. 

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân để lộ vòng hai khác lạ khiến dân tình nghi vấn "đả nữ" đã có tin vui  dù trước đó vừa lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Chụp màn hình

 

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 3
Ở góc nghiêng, chiếc bụng của Ngô Thanh Vân cũng đã nhô lên thấy rõ - Ảnh: Chụp màn hình

 Khán giả đều mong gia đình "Hai Phượng" sớm có tin vui. Trước đó, Ngô Thanh Vân - Huy Trần từng có giai đoạn bí mật hẹn hò trước khi quyết định lên xe hoa vào đầu tháng 5/2022. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai có sự tương xứng về ngoại hình cũng như sở hữu sự nghiệp thành đạt.

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 4
Ngô Thanh Vân tình tứ bên cạnh Huy Trần trong bữa tiệc  với thân hình khá mũm mĩm - Ảnh: Chụp màn hinh

 Trong những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần. Trước những ồn ào đó, "đả nữ" đã chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên cho biết, cô bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc về chuyện bầu bí. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định mình sẽ công khai khi có tin vui và sẽ không im hơi lặng tiếng.

 

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 5
Hình ảnh làm dấy lên tin đồn mang thai của vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Chụp màn hình

 

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 6
Ngô Thanh Vân chia sẻ vì đồ ăn của Huy Trần nên vòng 2 lùm lùm là "bé mỡ" mà thôi điều  Ảnh:Chụp màn hình

 

Vừa lên tiếng chuyện bầu bí, nay Ngô Thanh Vân lại để lộ vòng 2 khác lạ - Ảnh 7

Người hâm mộ cũng trông mong vợ chồng Ngô Thanh Vân sớm có tin vui - Ảnh: FBNV

 

 

 

Dù được chồng 'chăm bẵm' như em bé, Ngô Thanh Vân vẫn có lúc 'hết vui' khi làm vợ Huy Trần

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân mang thai Huy Trần - Ngô Thanh Vân

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