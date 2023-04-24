Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao?

Hậu trường 24/04/2023 14:54

Cuộc sống của nàng hậu sau khi kết thúc mối tình 5 năm khiến công chúng quan tâm.

Ngày 9/4 vừa qua, H'Hen Niê gây chú ý khi công khai việc chia tay bạn trai là nhiếp ảnh gia sau 5 năm hẹn hò. Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ loạt ảnh mới kèm theo dòng chú thích khẳng định mình là "Gái độc thân".

Trước đó, chia sẻ với truyền thông về chuyện tình của mình, nàng hậu cho biết, cả 2 đã cùng trải qua nhiều thử thách, từng chia tay vào năm 2020, sau đó hàn gắn. "Chuyện tình cảm của Hen đã dừng lại. Tôi trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì cùng tôi trong những tháng năm qua" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói.

Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 1
H'Hen Niê không để chuyện tình cảm làm suy sụp tinh thần, giữ năng lượng tích cực sau chia tay bạn trai - Ảnh: Instagram

Sau khi kết thúc mối tình 5 năm, nàng hậu nhanh chóng lấy lại tinh thần để trở lại với guồng quay công việc. Được biết, mới đây nhất, H'Hen Niê có chuyến công tác tại Australia để diễn show cho NTK Đỗ Mạnh Cường.

Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 2
Bỏ qua những chuyện buồn tình cảm, H'Hen Niê lấy công việc làm niềm vui - Ảnh: Instagram

Theo như chia sẻ của cô trên trang cá nhân, đây là lần thứ 2 nàng hậu đến Australia vì thế người đẹp vô cùng hào hứng nên đã chủ động bay sang sớm hơn 3 ngày so với lịch trình. H'Hen Niê dành nhiều thời gian cho bản thân khi dành nhiều thời gian đi trải nghiệm văn hóa, tham quan. Trong những bức ảnh chia sẻ, H'Hen Niê diện trang phục đơn giản, cô tận hưởng không khí trong lành và tự thưởng cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi.

Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 3
Người đẹp dành nhiều thời gian đi khám phá, tập luyện thể thao - Ảnh: Instagram
Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 4
Hình ảnh vóc dáng khoẻ khoắn, năng động của H'Hen Niê nhận được nhiều lời khen của khán giả, đặc biệt là vòng eo 58cm và cơ bụng hoàn hảo - Ảnh: Instagram

 

Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 5
Nàng hậu xuất hiện rạng rỡ sau chia tay - Ảnh: Instagram

H'Hen Niê và bạn trai quen nhau từ năm 2018 nhưng đến đầu năm 2020 mới thoải mái công khai hình ảnh cùng nhau. Thời gian đầu, H'Hen Niê vẫn dè chừng chuyện công khai do không muốn bị công chúng soi xét, đồng thời tôn trọng nửa kia. Cô nhận xét bạn trai là người hiểu chuyện, không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng gia đình cô. Anh từng về quê nhà H'Hen Niê ở Đăk Lăk chơi, cùng đón Tết Nguyên đán 2020.

Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 6

Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao? - Ảnh 7

Thời gian đầu, H'Hen Niê vẫn dè chừng chuyện công khai do không muốn bị công chúng soi xét, đồng thời tôn trọng nửa kia - Ảnh: Instagram

Hoa hậu H'Hen Niê hoàn thành mục tiêu trồng 5ha rừng tại vườn quốc gia Bến En nhờ số tiền kiếm được từ Facebook

Hoa hậu H'Hen Niê hoàn thành mục tiêu trồng 5ha rừng tại vườn quốc gia Bến En nhờ số tiền kiếm được từ Facebook

Hoa hậu H’Hen Niê đã hoàn thành việc trồng 1ha rừng đầu tiên tại Vườn quốc gia Bến En trong kế hoạch trồng 5ha rừng từ chi phí kiếm được từ quảng cáo trên Facebook.

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