Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao?

Cuộc sống của nàng hậu sau khi kết thúc mối tình 5 năm khiến công chúng quan tâm.
- Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi
- Hoa hậu H'Hen Niê chính thức chia tay bạn trai nhiếp ảnh gia, gửi lời cảm ơn đến đối phương vì tất cả
Ngày 9/4 vừa qua, H'Hen Niê gây chú ý khi công khai việc chia tay bạn trai là nhiếp ảnh gia sau 5 năm hẹn hò. Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ loạt ảnh mới kèm theo dòng chú thích khẳng định mình là "Gái độc thân".
Trước đó, chia sẻ với truyền thông về chuyện tình của mình, nàng hậu cho biết, cả 2 đã cùng trải qua nhiều thử thách, từng chia tay vào năm 2020, sau đó hàn gắn. "Chuyện tình cảm của Hen đã dừng lại. Tôi trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì cùng tôi trong những tháng năm qua" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói.
Sau khi kết thúc mối tình 5 năm, nàng hậu nhanh chóng lấy lại tinh thần để trở lại với guồng quay công việc. Được biết, mới đây nhất, H'Hen Niê có chuyến công tác tại Australia để diễn show cho NTK Đỗ Mạnh Cường.
Theo như chia sẻ của cô trên trang cá nhân, đây là lần thứ 2 nàng hậu đến Australia vì thế người đẹp vô cùng hào hứng nên đã chủ động bay sang sớm hơn 3 ngày so với lịch trình. H'Hen Niê dành nhiều thời gian cho bản thân khi dành nhiều thời gian đi trải nghiệm văn hóa, tham quan. Trong những bức ảnh chia sẻ, H'Hen Niê diện trang phục đơn giản, cô tận hưởng không khí trong lành và tự thưởng cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi.
H'Hen Niê và bạn trai quen nhau từ năm 2018 nhưng đến đầu năm 2020 mới thoải mái công khai hình ảnh cùng nhau. Thời gian đầu, H'Hen Niê vẫn dè chừng chuyện công khai do không muốn bị công chúng soi xét, đồng thời tôn trọng nửa kia. Cô nhận xét bạn trai là người hiểu chuyện, không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng gia đình cô. Anh từng về quê nhà H'Hen Niê ở Đăk Lăk chơi, cùng đón Tết Nguyên đán 2020.