Hậu kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai nhiếp ảnh, cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê ra sao?

Ngày 9/4 vừa qua, H'Hen Niê gây chú ý khi công khai việc chia tay bạn trai là nhiếp ảnh gia sau 5 năm hẹn hò. Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ loạt ảnh mới kèm theo dòng chú thích khẳng định mình là "Gái độc thân".

Trước đó, chia sẻ với truyền thông về chuyện tình của mình, nàng hậu cho biết, cả 2 đã cùng trải qua nhiều thử thách, từng chia tay vào năm 2020, sau đó hàn gắn. "Chuyện tình cảm của Hen đã dừng lại. Tôi trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì cùng tôi trong những tháng năm qua" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói.