Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi

Sao Việt 10/04/2023 11:15

Trước khi chia tay, H'Hen Niê và bạn trai trải qua khoảng 4 năm yêu kín đáo với sự ngọt ngào nhưng cũng trắc trở, họ từng đường ai nấy đi rồi lại tái hợp.

Không chỉ trong cuộc sống mà cả chuyện tình yêu, H’Hen Niê vẽ cho riêng mình chuyện tình giản dị, không màu mè nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc. Được biết, bạn trai của H'Hen Niê tên Tuấn Khôi, là nhiếp ảnh gia, đạo diễn. 

Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi - Ảnh 1

H'Hen Niê là một trong những người đẹp kín tiếng nhất showbiz Việt. Cô thường giấu kín thông tin về đời tư, tình cảm. H'Hen Niê đã nhiều lần công khai chuyện hẹn hò trước công chúng nhưng chưa một lần cô công khai danh tính bạn trai. H'Hen Niê muốn giữ chuyện tình cảm riêng tư cho riêng mình. Được biết, người yêu của H'Hen Niê hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp. 

Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi - Ảnh 2

Ngày 9/4, H'Hen Niê xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ. Đối với cô, đó là mối tình đầu với nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa.

H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi có khoảng 4 năm gắn bó. Họ không chính thức công khai những khoảnh khắc tình yêu, nhưng luôn có nhiều chia sẻ ẩn ý về nửa kia của mình. Vào cuối năm 2022, cặp uyên ương có chuyến du lịch châu Âu.

Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi - Ảnh 3

Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi - Ảnh 4

Theo những gì H'Hen Niê đăng tải thông qua trang cá nhân, trong quãng thời gian yêu, bạn trai nhiều lần về thăm nhà cô tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, họ cũng không ít lần vướng tin đồn rạn nứt vì động thái xóa ảnh hoặc hủy theo dõi. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng xác nhận chia tay một lần vào đầu tháng 10/2020. Sau đó không lâu, họ tái hợp. 

Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi - Ảnh 5

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch châu Âu vào cuối năm 2022. Lúc này, mối quan hệ tình cảm của cô được cho là vẫn hạnh phúc, yên bình.

H'Hen Niê xuất phát điểm là người mẫu, từng thi Vietnam's Next Top Model. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành vương miện. Tiếp đến, cô thi Miss Universe và xuất sắc ghi tên vào top 5 chung cuộc. Đến nay, đây vẫn là thành tích cao nhất của người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế Miss Universe.

Con gái Hà Tăng "lên sóng" chung khung hình, nổi bật hơn cả mẹ mẫu

Con gái Hà Tăng "lên sóng" chung khung hình, nổi bật hơn cả mẹ mẫu

Bé Chloe Nguyễn hiếm hoi được Hà Tăng cho “lên sóng”, nhóc tỳ nay đã cao lớn rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   HHen Niê bạn trai cũ HHen Niê Cuộc sống các sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm