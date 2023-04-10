Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi

Không chỉ trong cuộc sống mà cả chuyện tình yêu, H’Hen Niê vẽ cho riêng mình chuyện tình giản dị, không màu mè nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc. Được biết, bạn trai của H'Hen Niê tên Tuấn Khôi, là nhiếp ảnh gia, đạo diễn.

H'Hen Niê là một trong những người đẹp kín tiếng nhất showbiz Việt. Cô thường giấu kín thông tin về đời tư, tình cảm. H'Hen Niê đã nhiều lần công khai chuyện hẹn hò trước công chúng nhưng chưa một lần cô công khai danh tính bạn trai. H'Hen Niê muốn giữ chuyện tình cảm riêng tư cho riêng mình. Được biết, người yêu của H'Hen Niê hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp.

Ngày 9/4, H'Hen Niê xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ. Đối với cô, đó là mối tình đầu với nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa.

H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi có khoảng 4 năm gắn bó. Họ không chính thức công khai những khoảnh khắc tình yêu, nhưng luôn có nhiều chia sẻ ẩn ý về nửa kia của mình. Vào cuối năm 2022, cặp uyên ương có chuyến du lịch châu Âu.

Theo những gì H'Hen Niê đăng tải thông qua trang cá nhân, trong quãng thời gian yêu, bạn trai nhiều lần về thăm nhà cô tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, họ cũng không ít lần vướng tin đồn rạn nứt vì động thái xóa ảnh hoặc hủy theo dõi. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng xác nhận chia tay một lần vào đầu tháng 10/2020. Sau đó không lâu, họ tái hợp.

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch châu Âu vào cuối năm 2022. Lúc này, mối quan hệ tình cảm của cô được cho là vẫn hạnh phúc, yên bình.

H'Hen Niê xuất phát điểm là người mẫu, từng thi Vietnam's Next Top Model. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành vương miện. Tiếp đến, cô thi Miss Universe và xuất sắc ghi tên vào top 5 chung cuộc. Đến nay, đây vẫn là thành tích cao nhất của người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế Miss Universe.