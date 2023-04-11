Hoa hậu H'Hen Niê hoàn thành mục tiêu trồng 5ha rừng tại vườn quốc gia Bến En nhờ số tiền kiếm được từ Facebook

Hoa hậu H’Hen Niê đã hoàn thành việc trồng 1ha rừng đầu tiên tại Vườn quốc gia Bến En trong kế hoạch trồng 5ha rừng từ chi phí kiếm được từ quảng cáo trên Facebook.

Trước đó vào tháng 03/2023, H'Hen Niê đã trồng 1ha rừng đầu tiên, chi phí trích từ số tiền kiếm được trên facebook. Trở về sau chuyến đi, H'Hen Niê nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo khán giả và bạn bè. Hành trình trồng rừng của H'Hen Niê đã truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và quyết tâm trồng rừng đến với mọi người, vì thế cô nhanh chóng có đủ số tiền để thực hiện tiếp chuyến đi tiếp theo trồng 4ha rừng tại vườn quốc gia Bến En (Thanh Hoá). Trong đó, có 1ha rừng từ tiền kiếm được trên facebook của H'Hen Niê, 2ha rừng từ cô Võ Thị Xuân Trang (Hiệu trưởng trường John Robert Powers) và các bạn học viên, 1 ha rừng từ cô Hà nhóm Đất Mẹ.

Hành trình trồng rừng của H'Hen Niê đã truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và quyết tâm trồng rừng đến với mọi người - Ảnh: Internet Nhân kỷ kiệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê đã chia sẻ mong muốn trồng 5ha rừng trong năm 2023. Cô cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ Facebook để trồng rừng. H'Hen Niê đã trồng 1ha rừng đầu tiên, chi phí trích từ số tiền kiếm được trên facebook - Ảnh: Internet Sau gần một tháng kể từ ngày chia sẻ nguyện vọng của mình, nhận sự ủng hộ của bạn bè, người hâm mộ và những người yêu rừng đóng góp cộng với số tiền thu được từ quảng cáo trên Facebook, H’Hen Niê đủ chi phí để trồng 1ha rừng đầu tiên.

Cô cũng mong nhận được sự đồng hành của bạn bè, người hâm mộ qua dự án trồng rừng - Ảnh: Internet Địa điểm H’Hen Niê quyết định trồng rừng là Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 16-3, cô đã phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia và ê kíp triển khai trồng tổng cộng 1.190 cây gồm lim và giổi xanh trên diện tích 1ha. Sau hoạt động trồng 1ha rừng này, H'Hen Niê muốn tiếp tục trồng thêm 4ha rừng nữa trong thời gian tới, khi cô có đủ kinh phí để thực hiện. Cô cũng mong nhận được sự đồng hành của bạn bè, người hâm mộ qua dự án trồng rừng. Cũng trong dịp này, Hoa hậu H'Hen Niê đã ghé thăm khu vực trồng Lim con mà tháng trước cô và đoàn đã trồng. Các cây con giờ đã lớn hơn và có chồi xanh. H'Hen Niê vô cùng hạnh phúc, cô nâng niu từng cây nhỏ và không quên gửi lời cám ơn các anh cán bộ kiểm lâm, người dân địa phương đã chăm sóc cây. Các cây con giờ đã lớn hơn và có chồi xanh - Ảnh: Internet Hiện, Hoa hậu H'Hen Niê đã hoàn thành xong 5ha rừng theo đúng như cam kết đã hứa, tuy nhiên cô vẫn sẽ tiếp tục trồng rừng với mục tiêu càng nhiều ha rừng càng tốt, cũng như triển khai dự án xây thư viện Room To Read cho các em hoc sinh. Hoa hậu H'Hen Niê đã hoàn thành xong 5ha rừng theo đúng như cam kết đã hứa - Ảnh: Internet H'Hen Niê được biết đến là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 và top 5 Miss Universe 2018. Cô đồng thời là nàng hậu đầu tiên có mái tóc ngắn trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam. Bên cạnh đó, H'Hen Niê còn hoạt động với vai trò người mẫu, huấn luyện viên chương trình The Next Face Vietnam mùa đầu tiên và mới đây là giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

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