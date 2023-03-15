H'hen Niê tiết lộ lý mặc lại trang phục thổ cẩm cũ ở sự kiện lớn

Với vai trò đại sứ truyền thông của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023, Hoa hậu H'Hen Niê mặc lại bộ váy dạ hội màu đỏ may từ vải thổ cẩm khi tham dự lễ hội.

H'Hen Niê hiện ở quê nhà Đắk Lắk dự hoạt động quảng bá cho Lễ hội cà phê 2023. Cô là đại sứ chương trình này. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tôn chiều cao với bộ cánh họa tiết thổ cẩm, dài phủ kín gót chân. H'Hen Niê cho biết cô yêu thích và muốn tôn vinh chất liệu thổ cẩm nhiều nhất có thể. Đó là lý do người đẹp hay diện váy áo may từ loại vải này đi sự kiện hoặc lúc thực hiện các video đăng trên mạng xã hội.

Stylist Kiệt Cao - người tư vấn trang phục, hình ảnh cho H'Hen Niê cho biết, bộ váy thổ cẩm cô mặc do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện. Ở lần chưng diện đầu tiên, H'Hen Niê kết hợp cùng kiểu tóc vén ngược thả mềm xuống lưng. Ở lần mặc thứ hai, nàng hậu khoác thêm áo choàng in họa tiết, cài đầu đính hoa và bươm bướm màu trắng nổi bật đi kèm mái tóc buộc cao uốn xoăn. H'hen Niê chia sẻ, với cô thì trang phục thổ cẩm luôn có một ý nghĩa đặc biệt và mỗi lần mặc trang phục này, cô luôn nghĩ đến công sức, thời gian mà các nghệ nhân đã bỏ ra để dệt được một tấm vải thổ cẩm. Thế nên có những bộ cô quyết định sẽ mặc lại, thậm chí mặc đi mặc lại nhiều lần với những biến tấu khác nhau với suy nghĩ trân quý trang phục vì là công sức, tình yêu và cả tinh hoa văn hóa của người Ê đê ở trong đó. Người đẹp nói thêm, cô sẽ chọn những sự kiện phù hợp để mặc trang phục thổ cẩm cũng như nhờ sự sáng tạo của các nhà thiết kế để sáng tạo nên những bộ trang phục thật phù hợp với mình cũng như tính chất sự kiện.

Người đẹp kết hợp trang sức tinh tế, hài hòa với bộ váy "Hen hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thổ cẩm như Hen đã và đang yêu, có thể kết hợp tạo ra các thiết kế dễ thương phù hợp với từng cá nhân để một phần nào đó hỗ trợ cho các nghệ nhân có thêm thu nhập và lan tỏa vải thổ cẩm gần gũi hơn với tất cả mọi người." - cựu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" bộc bạch. H'Hen Niê tiết lộ, dù sống và lập nghiệp trên thành phố nhưng cô rất hào hứng mỗi lần được trở lại thăm quê nhà Ngoài việc đảm nhiệm vai trò đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, H'Hen Niê còn là một tín đồ đích thực của cà phê. Cô thực hiện nhiều vlog về văn hóa uống cà phê ba miền, vlog pha cà phê tại nhà cùng nhiều hình ảnh chụp tại rẫy cà phê của gia đình... như một cách thể hiện lòng tự hào và mong muốn lan tỏa văn hóa cà phê Đắk Lắk và cà phê Việt Nam đến với thế giới.

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