H'Hen Niê 'cao tay' đáp trả khi bị nghi ngờ dàn dựng clip được người hâm mộ Việt kiều tặng quà: ‘Tình cảm người tặng là trên hết’

Bản thân H'Hen Niê cũng không ngờ một video khoe quà fan tặng đơn giản lại khiến bản thân cô vướng vào rắc rối.

Vào ngày 18/2 vừa qua, H'Hen Niê chia sẻ niềm vui khi nhận được quà từ người hâm mộ. Theo lời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đây là món quà một Việt kiều mang từ Mỹ về tới tận nhà cô.

Khi quà mang đến, H'Hen Niê đi vắng nên mẹ người đẹp nhận thay. Nàng hậu nghẹn ngào khi mẫu thân kể người hâm mộ đã khóc khi trao quà cho bà để tặng cô. Khui chiếc rương, H'Hen Niê bất ngờ khi trong đó có mấy xấp tiền đô, kèm theo một vài vật phẩm quý giá khác như dây chuyền có khắc tên cô, khăn, mũ, tiền xu... Câu chuyện đã qua được 10 ngày, song tới nay một cư dân mạng bất ngờ mang ra mổ xẻ. Theo đó, người này tỏ thái độ mỉa mai: "Có thì đăng, còn không có mà tự diễn để làm màu thì thôi nhé, chứ sao mà gửi toàn tiền thế".

Bị người này nghi ngờ dàn dựng để "làm màu", hoa hậu 9X nhanh chóng có phản hồi. Khẳng định việc được người hâm mộ tặng quà là thật, nàng hậu cũng tinh tế đáp: "Tình cảm người tặng lớn hơn tất cả nha anh". H'Hen Niê sinh năm 1992, cô lớn lên trong một gia đình gồm sáu anh chị em tại buôn Sứt M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk. Đến nay, H'Hen Niê vẫn là người nắm giữ thành tích cao nhất mà Việt Nam từng lập được ở đấu trường Miss Universe. Tại cuộc thi Miss Universe 2018, H'Hen Niê và người đẹp Puerto Rico dừng chân ở top 5. Năm đó format cuộc thi chỉ chọn ra top 3 mà không trao giải Á hậu 3 và 4 như trước đó nên đến nay H'Hen Niê vẫn được gọi với danh xưng top 5 Miss Universe 2018.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-cao-tay-ap-tra-khi-bi-nghi-ngo-dan-dung-clip-uoc-nguoi-ham-mo-viet-kieu-tang-qua-tinh-cam-nguoi-tang-la-tren-het-560575.html