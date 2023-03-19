Hoa hậu H'Hen Niê 'nói là làm', làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm đăng quang

Hậu trường 19/03/2023 10:50

Sau lời hứa làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê đã có chuyến đi khởi động thực hiện dự án này.

Sau khi kết thúc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023 tại Đắk Lắk, Hoa hậu H'Hen Niê và ekip nhanh chóng đến Thanh Hoá cho chuyến đi trồng rừng, kết hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia.

Vào ngày kỷ niệm 05 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã chia sẻ câu chuyện muốn trồng 5ha rừng trong năm nay và cam kết dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ Facebook, cũng như sự ủng hộ của mọi người để trồng rừng.

Hoa hậu H'Hen Niê 'nói là làm', làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm đăng quang - Ảnh 1
H'Hen Niê đã chia sẻ câu chuyện muốn trồng 5ha rừng vào kỉ niệm 5 năm đăng quang - Ảnh: Internet

Sau 25 ngày kể từ ngày phát động, Hoa hậu H'Hen Niê đã có đủ chi phí trồng 1ha rừng đầu tiên. Chuyến đi Bến En (Thanh Hoá) lần này nhằm thực hiện trồng 1ha rừng thuộc dự án của H'Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê 'nói là làm', làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm đăng quang - Ảnh 2
Hoa hậu H'Hen Niê đã có chuyến đi Bến En (Thanh Hoá) nhằm thực hiện trồng 1ha rừng - Ảnh: Internet

Tại đây, H'Hen Niê tràn đầy năng lượng và hăng hái “dẫn đầu" cả đoàn. Cô liên tục pha trò, kể chuyện giúp xua tan đi cảm giác mệt mỏi khi di chuyển trong rừng. Vì đã tham gia nhiều chuyến đi rừng nên H’Hen Niê cũng có dày dặn kinh nghiệm. Không quần áo cầu kỳ, H'Hen Niê chọn cho mình trang phục giản dị, sẵn sàng cầm cây cuốc, sẵn sàng dùng tay bới đất.

Hoa hậu H'Hen Niê 'nói là làm', làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm đăng quang - Ảnh 3

Hoa hậu H'Hen Niê 'nói là làm', làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm đăng quang - Ảnh 4
Không quần áo cầu kỳ, H'Hen Niê chọn cho mình trang phục giản dị, sẵn sàng cầm cây cuốc, sẵn sàng dùng tay bới đất - Ảnh: Internet

Trong đợt này, Hoa hậu H'Hen Niê và đoàn trồng tổng cộng 1.190 cây, gồm cây Lim và cây Giổi Xanh. H'Hen Niê chia sẻ: “Ai trồng cây người đó có bóng mát nhưng Hen trồng cây được mọi người chung tay, bóng mát là tất cả của chúng ta. Hen rất vui và hạnh phúc, từ những cây con ngày hôm nay, sẽ lớn lên, phát triển và tạo thành những cây lớn cho các thế hệ mai sau. Sự sống vẫn tiếp nối và duy trì. Hen yêu màu xanh của cây và không khí trong lành khi được đặt chân vào những khu rừng như thế này. Hen hy vọng rằng 4ha rừng còn lại sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu để Hen có thể tự tay mình trồng rừng”.

Hoa hậu H'Hen Niê 'nói là làm', làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm đăng quang - Ảnh 5
H'Hen Niê vẫn đang thu thập tiền kiếm được từ facebook và bạn bè ủng hộ cho dự án trồng rừng - Ảnh: Internet

Hiện tại, H'Hen Niê vẫn đang thu thập tiền kiếm được từ facebook và bạn bè ủng hộ cho dự án trồng rừng. Được biết, sau 1ha rừng này, H'Hen Niê sẽ tiếp tục trồng 4ha rừng còn lại sau khi có đủ kinh phí. Đây cũng là món quà của cô nhân kỷ niệm 5 năm đăng quang.

"Thật hạnh phúc khi được tự tay gieo trồng những mầm xanh tươi mới và Hen mong rằng mỗi một mầm xanh gieo xuống không chỉ mang lại lợi ích về sinh thái nói chung mà còn truyền một niềm tin và khát vọng về một tương lai xanh bền vững” - H'Hen Niê tâm sự.

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