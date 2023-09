Hé lộ những bà mẹ quyền lực 'khét tiếng' của các đại thiếu gia Việt khiến vạn người nể phục

Năm 2011, “bà trùm” BĐS được bình chọn là một trong số những người được vinh danh là nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và bà được nhận chiếc cúp Bông hồng vàng. Bà cũng đã từng đứng trong Top 15 người giàu nhất Việt Nam và Top 50 người phụ nữ giàu nhất trên hệ thống SCK Việt Nam năm 2010 và 2011.

Bà Loan khởi nghiệp sự nghiệp của mình bằng nghề chế biến, cung cấp đồ gỗ, nắm trong tay một cơ ngơi đồ sộ khổng lồ từ những năm 1980. Lúc đó, bà Loan cùng ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức), là hai chủ buôn gỗ lớn nhất tại Gia Lai. Năm 1994, bà Loan đã chính thức thành lập Xí nghiệp tư doanh (XNTD) Quốc Cường, với lĩnh vực hoạt động chính là khai thác chế tạo, chế biến gỗ xuất khẩu nông lâm sản và cà phê với hơn 500 nhân sự lao động.

Sau đó bà chuyển sang ngành nghề kinh doanh phân bón nhưng công việc làm ăn này gặp nhiều rủi ro và thăng trầm. Khi một khách hàng nợ tiền phân bón của bà và trả nợ bằng một lô đất, nữ đại gia đã rẽ sang BĐS.

Đám cưới Cường Đôla và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Bà Như Loan có 2 người con đó là Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đôla) và Nguyễn Ngọc Huyền My. Khác với người em trai nổi tiếng, cô chị Huyền My lại rất kín tiếng, từng đi du học ở Mỹ và có thành tích thương trường đầy ấn tượng như: Top 10 doanh nhân 8X giàu nhất Việt Nam năm 2015, Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2015…Theo một số thông tin, chị Huyền My kết hôn với một vị doanh nhân người Hoa, hiện hai vợ chồng đang kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, nắm trong tay hàng loạt khách sạn hạng sang hiện đại ở trung tâm quận 1 (TP.HCM).

Bà Dương Thanh Thủy - mẹ doanh nhân Nguyễn Trung Tín, mẹ chồng Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo

Bà Dương Thanh Thủy - mẹ chồng của Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo - Ảnh: Internet

Mẹ chồng của Hoa hậu Thu Thảo là doanh nhân Dương Thanh Thủy sinh năm 1961. Bà chính là người khai sinh ra thương hiệu Miss Aodai nổi tiếng ở TP.HCM và được đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến. Bà còn được biết là người thành công từ các dự án bất động sản, thương mại và dịch vụ mang thương hiệu "Lancaster". Bà chủ Trung Thủy đang dần rút về hậu trường để nhường nghiệp kinh doanh cho con trai mình là ông Nguyễn Trung Tín.

Nữ doanh nhân sinh năm 1961 cho biết gia đình xảy ra biến cố từ sự ra đi của bố, bà phải sống tự lập từ năm 6 tuổi, làm ô sin đến tận năm 16 tuổi để kiếm sống. Những ám ảnh vì sự đói nghèo thời thơ bé, thiếu thốn tình cảm là động lực để bà xây dựng cơ nghiệp.

Bước ngoặt của bà vào năm 21 tuổi sau thời gian khởi nghiệp nhờ nhặt mảnh len vụ, bà Thanh Thủy bắt đầu bán hàng cho du khách nước ngoài nhờ vốn tiếng Anh. Đồng thời bà bán, đổi hàng thủ công mỹ nghệ lấy bơ, thịt hộp, voska, nồi áp suất Nga rồi về phân phối lại cho người dân. Sau nhiều năm kinh doanh, bà Thủy tích góp tiền mua những căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ, Đông Du ở trung tâm TP.HCM lúc bấy giờ có giá rất rẻ.

Công ty của bà bắt đầu hoạt động vào năm 1994 với ngành nghề ban đầu là cửa hàng mỹ nghệ cao cấp ở quận 1 (TP.HCM). Nhờ biết 5 thứ tiếng, bà Thuỷ quảng bá, bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Áo dài Việt Nam… rất tốt cho khách nước ngoài. Năm 2008, công ty của bà Thuỷ được cấp phép với quy mô tập đoàn đa ngành chuyên đầu tư, khai thác, quản lý bất động sản, dịch vụ spa cao cấp, nhà hàng, khách sạn, trạm dừng với các dự án trải dài từ Bắc đến Nam.

Hoa Hậu Đặng Thu Thảo và mẹ chồng quyền lực - Ảnh: Internet

Từ năm 2015, bà Thuỷ dần chuyển giao quyền lực và trọng trách gánh vác tập đoàn cho con trai cả là doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Với sự góp mặt của anh Trung Tín, tập đoàn này bước chân thêm vào ngành công nghệ. Anh Trung Tín còn được biết đến là chồng của Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên – vợ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, mẹ chồng của Tăng Thanh Hà

Bà Lê Hồng Thủy Tiên – vợ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh: Internet

Lê Hồng Thủy Tiên từng được khán giả biết đến với vai trò là nữ diễn viên vang bóng một thời của thập niên 90 với bộ phim Vị đắng tình yêu. Sự thể hiện xuất sắc của cô một phần giúp Vị đắng tình yêu trở thành một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thời điểm đó ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền bán vé.

Sau một vài bộ phim, bà quyết định rẽ hướng sang làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines. Những chuyến bay đã giúp người phụ nữ xinh đẹp gặp định mệnh của cuộc đời là tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Vị doanh nhân lập tức bị chinh phục bởi nhan sắc, sự tinh tế của người đẹp và quyết tâm theo đuổi. Bằng một cách nào đó, tỷ phú này biết được lịch bay của mỹ nhân và đã đi mọi chuyến bay có bà phục vụ.

Xuất thân là 1 diễn viên nhưng từ khi kết hôn với ông Johnathan Hạnh Nguyễn.– bố chồng Hà Tăng, bà Thủy Tiên trở thành 1 trong những nữ doanh nhân giàu có, đình đám nhất nhì Việt Nam, là chủ tịch Tập đoàn IPP Group, điều hành tập đoàn phân phối độc quyền cho các thương hiệu cáo cấp như Burberry, Ferragamo và Rolex và nhiều thương hiệu cao cấp khác. Tập đoàn của bà đang quản lý 25 công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm với doanh thu hàng năm lên tới hơn 500 triệu USD.

Năm 2019, bà Thủy Tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào Top 50 Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác như: Huân chương lao động hạng ba, Bông hồng vàng - nữ doanh nhân tiêu biểu hai kỳ liên tục 2013-2016, Giải thưởng doanh nhân châu Á 2017/2018 và giải thưởng Đại sứ thương mại toàn cầu do thị trưởng TP Angeles - Mỹ trao tặng, Giải thưởng Doanh nhân ASEAN 2021, Huân chương công trạng - Tước hiệu Hiệp sĩ do Tổng thống Cộng hòa Ý trao tặng…

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, bà Thủy Tiên còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội cho quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam. Bà từng được mời làm diễn giả trong Đối thoại công - tư về nữ giới và kinh tế và Hội nghị của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC (ABAC) 2017 thuộc khuôn khổ APEC 2017.

Bà Thủy Tiên còn được biết đến là mẹ chồng quyền lực của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet

Ở độ tuổi ngũ tuần, bà Thủy Tiên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp mặn mà, dáng vẻ thanh lịch, kiêu sa đầy thu hút. Sau 28 năm hôn nhân, bà Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn có với nhau 2 người còn là William Hiếu Nguyễn và Thảo Tiên Nguyễn. Đồng thời bà Thuỷ Tiên cũng là mẹ kế của 6 người con giữa ông Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ đầu gồm: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, Stephanie Nguyễn, Jennifer Nguyễn và Ani Serrano Nguyễn.

Hiện tại bà Thủy Tiên vẫn đang điều hành công việc kinh doanh của công ty, đồng thời chu toàn trong các mối quan hệ với gia đình.

Bà Lê Thanh Hòa – vợ của bầu Hiển, mẹ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh

Bà Lê Thanh Hòa – vợ của bầu Hiển - Ảnh: Internet

Hai doanh nhân “tuổi trẻ tài cao” Đỗ Vinh Quang và Đỗ Quang Vinh là con trai của ông Đỗ Quang Hiển và bà Lê Thanh Hoà. Gia đình nắm trong tay tập đoàn nghìn tỷ cùng những doanh nghiệp ở các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản…trên khắp cả nước. Ông Đỗ Quang Hiển là tỷ phú nổi tiếng với giới doanh nhân Việt, bên cạnh đó là vai trò trong CLB bóng đá Hà Nội.

Sự nghiệp của bầu Hiển, khối tài sản khổng lồ và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá, mà như ông thừa nhận “nồng độ bóng đá trong máu tôi rất cao, có khi còn cao hơn các cầu thủ” nức tiếng bao nhiêu thì chuyện đời tư cũng được quan tâm bấy nhiêu. Bóng hồng đi bên đời ông Đỗ Quang Hiển không phải là những chân dài trẻ trung, mà chỉ có người vợ bằng tuổi, bà Lê Thanh Hòa.

Bà Hòa và ông Hiển là bạn "thanh mai trúc mã", thân thiết từ hồi còn học cấp ba ở trường Trần Phú (Hà Nội). Họ là bạn thân, quý mến, hiểu tính hiểu nết nhau rồi trở thành người yêu, người bạn đời.

Cậu cả Đỗ Quang Vinh tiết lộ, mẹ mình là người phụ nữ rất truyền thống: “Có những điều ở mẹ tôi mà thời buổi hiện tại sẽ rất khó tìm thấy. Vì ba bận kinh doanh nơi thương trường nên từ nhỏ hai anh em chúng tôi đã được mẹ chăm sóc và dạy dỗ từng chút một, thế nên, với chúng tôi mà nói, mẹ là người yêu lớn nhất cuộc đời.

Ba rất đề cao việc hy sinh mọi thứ vì gia đình. Mẹ cũng vậy, lúc nào cũng quan tâm vun vén. Chính vì thế nên hai anh em tôi cũng nhìn vào và noi theo, như một thói quen vậy. Cho đến giờ, vẫn chưa điều gì có thể vượt qua được sự quan trọng của gia đình”.

Việc chăm sóc cho gia đình nhỏ do một tay bà Thanh Hòa đảm trách, từ đứng ra thay chồng chăm lo, đưa đón cho đến dạy dỗ hằng ngày. Ngay cả khi các con đã trưởng thành, được trao trọng trách tiếp nối việc kinh doanh, bà Thanh Hòa vẫn sát sao, nhắc nhở động viên.

Trong những sự kiện trọng đại của tập đoàn hay gia đình, người ta vẫn thường thấy bóng dáng của người phụ nữ với vẻ dịu dàng, đằm thắm và thanh lịch đi bên cạnh bầu Hiển. Không hề phô trương hay tạo sự nổi bật khi là phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ, bà Thanh Hòa giản dị nhưng toát lên khí chất và quyền lực.

Gia đình viên mãn của bầu Hiển - Ảnh: Internet

Thêm một điều đặc biệt đó là bà Thanh Hòa không liên quan gì đến tài sản hay công việc của chồng con. Là người giỏi giang, bà Thanh Hòa đủ sức để gánh vác lĩnh vực tài chính hay là “tay hòm chìa khóa” trong gia đình nhưng chọn cách “đứng ngoài cuộc”. Bà Thanh Hòa từng là trưởng phòng Kế toán của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Được biết hiện tại bà Thanh Hòa không nắm giữ cổ phẩn hay bất kỳ chức vụ nào trong tập đoàn hay công ty thuộc quản lý của gia đình.