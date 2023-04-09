Hoa hậu H'Hen Niê chính thức chia tay bạn trai nhiếp ảnh gia, gửi lời cảm ơn đến đối phương vì tất cả

Hậu trường 09/04/2023 09:44

Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng xác nhận chuyện tình của cô và bạn trai là nhiếp ảnh gia đã chính thức kết thúc.

Mới đây, H'Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh kỷ niệm với bạn trai ngầm thông báo cả hai đã "đường ai nấy đi": "Cảm ơn những năm tháng vừa qua. Tình có mà duyên chưa có". Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, nhờ yêu mà cô được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

Hoa hậu H'Hen Niê chính thức chia tay bạn trai nhiếp ảnh gia, gửi lời cảm ơn đến đối phương vì tất cả - Ảnh 1

Việc H'Hen Niê đăng trạng thái "độc thân" khiến người hâm mộ và đồng nghiệp vào nhắn nhủ, động viên. H'Hen Niê và bạn trai từng chia tay 2 năm trước nhưng lại tái hợp sau 2-3 tháng. Cuối năm 2022, cặp đôi cùng nhau đi du lịch châu u cùng nhau.

Theo Dân Trí, đến tối 8/4, Hoa hậu H'Hen Niê xác nhận với phóng viên Dân trí cô đã chia tay bạn trai - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - sau nhiều năm bên nhau.

"Chuyện tình cảm của tôi hiện tại đã dừng lại. Tôi rất trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tiên tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì đã cùng tôi trong những tháng năm qua." - người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê chính thức chia tay bạn trai nhiếp ảnh gia, gửi lời cảm ơn đến đối phương vì tất cả - Ảnh 2

H'Hen Niê và bạn trai từng rất gắn bó qua công việc. Họ thường chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong những chuyến đi. Bạn trai của H'Hen Niê còn về thăm buôn làng và gia đình của cô trong ngày Tết và những dịp đặc biệt.

Theo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, bạn trai là người tử tế, chân thành và đáp ứng đủ tiêu chí mà cô mong muốn. Anh sống kín tiếng và âm thầm đứng sau hỗ trợ công việc cho cô.

Hoa hậu H'Hen Niê chính thức chia tay bạn trai nhiếp ảnh gia, gửi lời cảm ơn đến đối phương vì tất cả - Ảnh 3

H'Hen Niê sinh năm 1992 ở Đắk Lắk, là người dân tộc Ê đê. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, H'Hen Niê đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2018 và xuất sắc lọt top 5 chung cuộc. Đến nay, H'Hen Niê vẫn là người nắm giữ thành tích cao nhất mà Việt Nam từng giành được ở đấu trường sắc đẹp này.

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