Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh

Hậu trường 15/05/2023 11:29

Đan Trường tự hào về về con trai và chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân.

Sau quá trình 8 năm yêu đương đầy hạnh phúc, Đan Trường và Thủy Tiên đã có cho mình một nhóc tì khôi ngô, tuấn tú có tên là Thiên Từ. Dù đã ly hôn, song Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ được mối quan hệ văn minh đáng ngưỡng mộ. 

Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 1
Đan Trường khoe ảnh cùng con trai đi đánh golf trên trang cá nhân.

Cụ thể anh tâm sự: "Người mà lúc nào gặp mình cũng rủ mình chơi golf, đó là con của mình, bé Mathis. Mời cả nhà cùng thư giãn trong ngày Chủ nhật qua những khoảnh khắc của hai cha con tôi thi đánh golf như thế nào nhé. Công nhận Thiên Từ ngày càng đánh golf chuyên nghiệp".

Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 2
Anh rạng rỡ hạnh phúc khi chụp ảnh cùng con trai.
Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 3
Sau loạt ảnh, người hâm mộ cũng đồng tình rằng con trai anh ngày càng ra dáng một người chơi golf chuyên nghiệp.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013. Năm 2017, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng – Thiên Từ. Nam ca sĩ thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để tiện hoạt động nghệ thuật.

Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 4
Đan Trường luôn cố gắng dành thời gian cho con trai.
Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 5
Mỗi khi có thời gian, nam ca sĩ sẽ bay sang Mỹ để thăm quý tử.

Tháng 7/2021, Đan Trường và vợ Thủy Tiên bất ngờ xác nhận đã ly hôn sau 8 năm chung sống, khiến công chúng ngỡ ngàng. Sau đổ vỡ, Thủy Tiên nhận nuôi con trai. Đan Trường vẫn làm tròn trách nhiệm của người bố.

Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 6
Dù ly hôn nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ văn minh và cùng nhau nuôi dạy con cái.

Không chỉ giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ, mà trong mỗi dịp quan trọng của con trai Đan Trường và Thủy Tiên luôn đều có mặt. Cả hai không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng đối phương và dành những lời tốt đẹp nhất tới người còn lại. Sự tử tế, hòa nhã của nam ca sĩ với vợ cũ đã làm cho nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 7
Đan Trường cũng không ngần ngại khoe ảnh hội ngộ vợ cũ cùng con trai trên trang cá nhân trong các dịp đặc biệt.
Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh - Ảnh 8
Dưới bình luận, khán giả cũng cho rằng thời gian đã bỏ quên nam ca sĩ khi anh vẫn trẻ trung và tràn đầy sức sống ở tuổi 46.
'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu

'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng đầy tài năng và điển trai, Đan Trường còn gây được ấn tượng trong lòng công chúng vì nuôi dạy con quá khéo. Nhóc tỳ ngày nào đã lớn khôn, bé còn được bố dẫn đi lưu diễn tại châu Âu.

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