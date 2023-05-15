Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh

Sau quá trình 8 năm yêu đương đầy hạnh phúc, Đan Trường và Thủy Tiên đã có cho mình một nhóc tì khôi ngô, tuấn tú có tên là Thiên Từ. Dù đã ly hôn, song Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ được mối quan hệ văn minh đáng ngưỡng mộ.

Đan Trường khoe ảnh cùng con trai đi đánh golf trên trang cá nhân.

Cụ thể anh tâm sự: "Người mà lúc nào gặp mình cũng rủ mình chơi golf, đó là con của mình, bé Mathis. Mời cả nhà cùng thư giãn trong ngày Chủ nhật qua những khoảnh khắc của hai cha con tôi thi đánh golf như thế nào nhé. Công nhận Thiên Từ ngày càng đánh golf chuyên nghiệp".