Chỉ mới 6 tuổi, quý tử nhà Đan Trường chơi golf chuyên nghiệp khiến bố phải dành lời khen có cánh

Đan Trường tự hào về về con trai và chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân.
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Sau quá trình 8 năm yêu đương đầy hạnh phúc, Đan Trường và Thủy Tiên đã có cho mình một nhóc tì khôi ngô, tuấn tú có tên là Thiên Từ. Dù đã ly hôn, song Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ được mối quan hệ văn minh đáng ngưỡng mộ.
Cụ thể anh tâm sự: "Người mà lúc nào gặp mình cũng rủ mình chơi golf, đó là con của mình, bé Mathis. Mời cả nhà cùng thư giãn trong ngày Chủ nhật qua những khoảnh khắc của hai cha con tôi thi đánh golf như thế nào nhé. Công nhận Thiên Từ ngày càng đánh golf chuyên nghiệp".
Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013. Năm 2017, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng – Thiên Từ. Nam ca sĩ thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để tiện hoạt động nghệ thuật.
Tháng 7/2021, Đan Trường và vợ Thủy Tiên bất ngờ xác nhận đã ly hôn sau 8 năm chung sống, khiến công chúng ngỡ ngàng. Sau đổ vỡ, Thủy Tiên nhận nuôi con trai. Đan Trường vẫn làm tròn trách nhiệm của người bố.
Không chỉ giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ, mà trong mỗi dịp quan trọng của con trai Đan Trường và Thủy Tiên luôn đều có mặt. Cả hai không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng đối phương và dành những lời tốt đẹp nhất tới người còn lại. Sự tử tế, hòa nhã của nam ca sĩ với vợ cũ đã làm cho nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.