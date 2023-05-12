'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu

Sao Việt 12/05/2023 15:08

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng đầy tài năng và điển trai, Đan Trường còn gây được ấn tượng trong lòng công chúng vì nuôi dạy con quá khéo. Nhóc tỳ ngày nào đã lớn khôn, bé còn được bố dẫn đi lưu diễn tại châu Âu.

Năm 2021 vừa qua, ca sĩ Đan Trường bất ngờ tuyên bố ly hôn với doanh nhân bất động sản Trịnh Thủy Tiên khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau ly hôn, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy bé Thiên Từ.

'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu - Ảnh 1
Ca sĩ Đan Trường, vợ Thủy Tiên và con trai Thiên Từ

Về phần Thiên Từ dù tuổi còn rất nhỏ nhưng cậu rất hiểu chuyện và thông minh, khi biết tin bố mẹ ly hôn bé đã nói với mẹ rằng: "Con sẽ cố gắng noi gương ba mẹ của con về sự tự lập và nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Con mong cô chú sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng với con nha". 

'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu - Ảnh 2
Thiên Từ càng lớn càng có khí chất và điển trai giống bố, cùng với thừa hưởng sự lém lỉnh  thông minh từ mẹ

Hiện tại bé Thiên Từ đang sống chung cùng mẹ là Thủy Tiên. Cô nhận trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ Thiên Từ, ngoài ra cô còn cho biết công ty của mình mang tên Thiên Từ, dự kiến trong tương lai bé có thể cùng mẹ tiếp quản công ty. Nam ca sĩ Đan Trường cũng thường xuyên gặp gỡ con những lúc rảnh rỗi, anh luôn cho Thiên Từ cảm giác được quan tâm, an ủi, che chở từ bố, cậu bé được nhận xét là rất giống bố, thậm chí còn thừa hưởng tài năng âm nhạc từ Đan Trường. 

'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu - Ảnh 3
Cậu bé hiện nay đã 6 tuổi, rất hoạt bát và hát hay giống bố 

Dân tình trầm trồ cho rằng Thiên Từ có tố chất nghệ thuật giống bố vì vốn là ''con nhà nòi'' khi xem clip cậu bé hát. Nhiều cư dân mạng dành nhiều lời khen cho con trai giống Đan Trường. 

'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu - Ảnh 4
Đoạn clip được mẹ Thủy Tiên chia sẻ, dù sức khỏe không tốt nhưng cậu bé vẫn tập hát rất hăng say. 

Đáng chú ý, Thủy Tiên tiết lộ nhóc tỳ đang bị bệnh nhưng cậu bé vẫn mang năng lượng tích cực, hào hứng tập luyện. Cô viết: "Thiên Từ vẫn con bệnh nhưng cũng phải cố gắng tập một số bài hát để tháng 6 này Thiên Từ sẽ qua Châu Âu hát cùng với ba Trường". Người hâm mộ có thể thấy bé rất yêu âm nhạc và được mong chờ sẽ nối nghiệp bố và trở thành một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong tương lai của Việt Nam. 

'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu - Ảnh 5
Thiên Từ dù mới 6 tuổi nhưng gu thời trang ''không phải dạng vừa đâu''
'Hậu duệ' nhà Đan Trường khí chất ngời ngời ở tuổi lên 6, hộ tống bố đi diễn châu Âu - Ảnh 6
Quý tử được bố dẫn đi lưu diễn châu Âu trong thời gian sắp tới 
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