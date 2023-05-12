Bất ngờ: 'Mỹ nhân số 1 Việt Nam' mang đồ đi thi, bị quan hải quan chặn lại vì nghi ngờ

Người đẹp chia sẻ, trong chuyến đi lần này, cô mang theo gần 10 kiện hành lý. Trong đó, có hai kiện hành lý này bị cho là "đáng ngờ" nên bị hải quan sân bay Thượng Hải giữ lại kiểm tra.
- Chi Pu mang đặc sản Hà Nội, tưởng hạn chế giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ ở show Trung nhưng sự thật là?
- Nhan sắc không tì vết của Chi Pu bất chấp ống kính team qua đường xứ Trung
Ngày 12/5, quản lý của Chi Pu chia sẻ chuyện cô và ê-kíp gặp sự cố ngay tại sân bay Thượng Hải, trong quá trình sang Trung Quốc quay show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023". Hadnh lý bị "nghi ngờ" đó là bánh cốm dùng làm quà cho các "chị đẹp" tại chương trình. Sau khi đội hải quan kiểm tra và xác nhận số hành lý không có vấn đề, chuyến bay đến tỉnh Hồ Nam đã khởi hành. Do đó, Chi Pu phải ở lại phòng chờ sân bay Thượng Hải, đợi 5 tiếng để nối chuyến đi tiếp. Dù vậy, nữ ca sĩ không bị trễ lịch trình của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", kịp có mặt tham gia đầy đủ hoạt động.
Đến với show âm nhạc của Trung Quốc, Chi Pu chọn cốm tươi và bánh cốm - đặc sản Hà Nội, quê hương cô - làm quà "ra mắt" 32 thí sinh còn lại. Bên cạnh đó, cô chuẩn bị một bộ áo dài kèm mấn màu hồng pastel và một cặp vé du lịch Việt Nam cho người giành phần thắng trong trò chơi mở màn của các "tỷ tỷ". Tại đây, từng nữ nghệ sĩ xuất hiện kèm một câu hỏi về họ. Các "tỷ tỷ" giơ tay giành quyền trả lời và nhân vật chính chọn người đưa ra đáp án.
Sau tập đầu tiên của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa 4, Chi Pu và Amber được dân mạng Trung Quốc tích cực "đẩy thuyền" (ghép cặp). Fan của cặp sao đặt cho họ hai cái tên Thái Vân Chi Nam (mô tả vẻ đẹp của vùng núi cao Vân Nam) và Lưu Tâm Bào Phù (nghĩa là bánh su kem). Hai cái tên được chơi chữ từ tên thật của Amber - Lưu Dật Vân - và phiên âm tên của Chi Pu trong tiếng Trung.
Là đại diện Việt Nam duy nhất tại "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023", Chi Pu nhanh chóng kết thân với các "tỷ tỷ", thể hiện sự cởi mở khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô cũng cố gắng học những câu tiếng Trung đơn giản để rút ngắn khoảng cách với các đồng nghiệp xứ Trung.
Cô đang tham gia chương trình nổi tiếng Trung Quốc Đạp gió 2023 phát trên đài Mango TV. Đây là mùa thứ 4 của chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ở tập đầu tiên lên sóng ngày 5/5, Chi Pu biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng. Đặc biệt, màn xé váy liên tiếp của cô gây bất ngờ và được khen ngợi. Cô đứng hạng 8 trong tổng số 33 thí sinh của chương trình.