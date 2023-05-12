Bất ngờ: 'Mỹ nhân số 1 Việt Nam' mang đồ đi thi, bị quan hải quan chặn lại vì nghi ngờ

Ngày 12/5, quản lý của Chi Pu chia sẻ chuyện cô và ê-kíp gặp sự cố ngay tại sân bay Thượng Hải, trong quá trình sang Trung Quốc quay show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023". Hadnh lý bị "nghi ngờ" đó là bánh cốm dùng làm quà cho các "chị đẹp" tại chương trình. Sau khi đội hải quan kiểm tra và xác nhận số hành lý không có vấn đề, chuyến bay đến tỉnh Hồ Nam đã khởi hành. Do đó, Chi Pu phải ở lại phòng chờ sân bay Thượng Hải, đợi 5 tiếng để nối chuyến đi tiếp. Dù vậy, nữ ca sĩ không bị trễ lịch trình của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", kịp có mặt tham gia đầy đủ hoạt động.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" - Ảnh: Internet

Đến với show âm nhạc của Trung Quốc, Chi Pu chọn cốm tươi và bánh cốm - đặc sản Hà Nội, quê hương cô - làm quà "ra mắt" 32 thí sinh còn lại. Bên cạnh đó, cô chuẩn bị một bộ áo dài kèm mấn màu hồng pastel và một cặp vé du lịch Việt Nam cho người giành phần thắng trong trò chơi mở màn của các "tỷ tỷ". Tại đây, từng nữ nghệ sĩ xuất hiện kèm một câu hỏi về họ. Các "tỷ tỷ" giơ tay giành quyền trả lời và nhân vật chính chọn người đưa ra đáp án.