Nhan sắc không tì vết của Chi Pu bất chấp ống kính team qua đường xứ Trung

Đoạn clip ghi lại cảnh Chi Pu lộ diện cùng ekip hôm 9/5 tại Trung Quốc được lan truyền trên MXH. Chi Pu diện áo croptop kết hợp áo khoác da cùng quần thể thao năng động. Đáng chú ý, trên tay nữ ca sĩ ôm khư khư gấu bông cực đáng yêu. Được biết, đây là món quà mà fan Trung Quốc dành tặng cho đại diện Việt Nam.

Chi Pu đã có một sân khấu mở màn ấn tượng với Đóa hoa hồng tại tập 1 Đạp gió 2023, từ đây cô nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Trung Quốc. Mọi chủ đề liên quan đến nữ ca sĩ đều thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng xứ tỷ dân. Mới đây, hình ảnh của cô cùng ê-kíp tại Trung Quốc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Qua loạt ảnh mới nhất, visual Chi Pu vẫn không hề khiến người hâm mộ thất vọng. Có thể thấy, nhan sắc của nữ ca sĩ vẫn nổi bật và không góc chết. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng Trung Quốc dành không ít "lời khen có cánh" cho Chi Pu.



Chu Pu ôm khư khư món quà được fan Trung Quốc gửi tặng

Trong loạt ảnh, nhan sắc Chi Pu vẫn không hề khiến người hâm mộ thất vọng. Ngoại hình xinh đẹp của nữ ca sĩ vẫn nổi bật, không góc chết dù diện trang phục đơn giản và không trang điểm cầu kỳ. Bên dưới bài đăng, netizen Trung Quốc dành không ít lời khen có cánh cho cô nàng.

Góc nghiêng chết người của giọng ca Anh ơi ở lại, Chi Pu đã có hơn 23 nghìn người theo dõi trên trang Weibo Trung Quốc

Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ luôn diện những outfit khác nhau và đều được đánh giá cao.

Chi Pu trong ống kính "team qua đường" khiến fan phải xuýt xoa, trầm trồ

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh là MC của show ăn khách “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” (năm nay có tên Đạp gió 2023) đã có lời nhắn nhủ riêng đến Chi Pu trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ phấn khích.



Chi Pu được Huỳnh Hiểu Minh động viên trên trang cá nhân.

Theo đó, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ hình ảnh của đại diện Việt Nam và khích lệ nữ nghệ sĩ: "Chi Pu xinh đẹp rạng rỡ. Đã đến đây rồi, em chỉ cần tận hưởng cảm giác “đạp gió rẽ sóng” trong hành trình này là được".