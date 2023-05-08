Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc

Sao Việt 08/05/2023 15:53

Chi Pu đã chịu nhiều đau đớn để có thể hoàn thành việc ghi hình chương trình với phần trình diễn mãn nhãn.

Tập đầu tiên của chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Người hâm mộ Việt Nam cũng theo dõi hành trình của Chi Pu tại show nổi tiếng tại Trung Quốc và thực sự ấn tượng với thần thái, màn cởi váy khi cô biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng.

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc - Ảnh 1
Chi Pu trước và sau khi cởi bỏ phần tay áo, váy trong tập 1 "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng"

Dù vẫn không được đánh giá cao về giọng hát nhưng khả năng biểu diễn của Chi Pu vẫn đủ để tạo ra tổng thể một tiết mục giải trí, cuốn hút và có độ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Việt và Trung Quốc. Cụ thể, Chi Pu đã có màn biến hình ấn tượng khi bung chiếc váy và biến hình khiến người xem trầm trồ kinh ngạc.

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc - Ảnh 2
Để có được khoảnh khắc thần sầu này, Chi Pu đã chịu không ít đau đớn 

Tuy nhiên để có được khoảnh khắc này, Chi Pu đã chịu không ít đau đớn. Tiết lộ từ stylist Hoàng Ku người đồng hành cùng Chi Pu trong show lần này giúp cô có màng trình diễn nổi bật trên sân khấu: "Lý do Amber đổi số thứ tự diễn cho Chi là vì theo đúng thứ tự diễn bốc thăm thì Chi diễn cuối. Amber thì diễn thứ 1x gì đó, mà mặt bà Chi nhà mình lúc quay hình trước bốc thăm (cỡ 2-3 tiếng) là đã thộn ra rồi. Vì chiếc váy quá bó, gọng sắt và các phần lưới đâm vào người làm Chi khó thở, khắp phần bụng và chân ngực toàn vết xước do phần lưới và gọng chọc vào người rướm máu luôn, thương dã man".

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc - Ảnh 3
Hoàng Ku đã có những chia sẻ về Chi Pu phía sau hậu trường sau màn trình diễn ấn tượng của Chi Pu được phát sóng. 

Chia sẻ của Hoàng Ku cũng phần nào hé lộ lý do vì sao Chi Pu được Amber nhường cho suất diễn trước. Vì ghi hình nhất quán nên Chi Pu không thể thay váy, anh cho biết: "Quay hình mặc cái váy đó gần 20 tiếng liên tục, bà Chi Pu cũng gan lì chịu đựng đến cùng. Amber ngồi cạnh nên biết Chi có vấn đề về trang phục nên đề nghị đổi cho Chi Pu diễn trước, Amber dễ thương xấu luôn. Còn giờ, sau cả tháng ghi hình tập 1 rồi mà người Chi Pu vẫn còn nguyên một đống sẹo dăm do cái váy trời đánh này luôn. Thương em gái tôi".

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc - Ảnh 4
Chiếc váy quá nặng khiến Chi Pu gặp phải hàng loạt sự cố xuyên suốt buổi ghi hình, chưa kể giày của cô nàng cũng bung cả gót.

 Chi Pu chịu đau đớn nhưng không hề kêu than: "Nhìn như thế này ai biết được là đang bị mấy cái gọng váy và lưới vây đâm vào da thịt xước hết cả người, chảy cả máu đâu chứ! Lúc biểu diễn là phải chịu đựng ngồi quay gần 10 tiếng đồng hồ, diễn xong lại ngồi chịu trận thêm gần 10 tiếng nữa. Vậy mà không một lời kêu than. Gan lì thực sự".

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc - Ảnh 5
Tinh thần làm việc nghiêm túc của Chi Pu rất đáng ngưỡng mộ 

Hoàng Ku - Chi Pu là bộ đôi ăn ý trong công việc. Họ còn là anh em thân thiết ở đời thường. Nam stylist đã đồng hành cùng Chi Pu trong nhiều MV âm nhạc của cô.

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc - Ảnh 6
Hoàng Ku là một stylist có tiếng trong nghề và anh em thân thiết của Chi Pu trong nhiều năm 

 

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