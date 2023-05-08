Chi Pu lần đầu gặp gỡ Huỳnh Hiểu Minh, màn tương tác ra sao khiến fan đứng ngồi không yên!

Chi Pu hiện đang là cái tên rất HOT khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẻ sóng mùa 4. Lần này cô nàng gặp được nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh và được khen ngợi hết lời vì hành động này.

Chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 vừa lên sóng vào ngày 5/5 vừa qua đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc lẫn Việt Nam nhờ vào sự xuất hiện của Chi Pu. Để thu hút sự tương tác và quan tâm từ khán giả nhà sản xuất mỗi ngày sẽ đăng tải một video hậu trương thú vị. Chi Pu gây được thiện cảm với bạn bè quốc tế trong show truyền hình Vào ngày 7/5, ekip chương trình lại bắt đầu tiết lộ khoảnh khắc dàn thí sinh được nam thần điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh đích thân đến đón. Trong đó người hâm một Việt đứng ngồi không yên khi Chi Pu được gặp gỡ ngôi sao Cbiz hàng đầu, ngay sau đó đoạn clip được đông đảo người hâm mộ chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh cầm bảng có tên Chi Pu cùng dòng chữ "xin chào" từng bị rò rỉ, lan truyền vào tháng 4 nay đã được nhà đài chiếu "full HD".

Chi Pu rạng rỡ và xinh đẹp khi gặp Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ thành ý khi chào Chi Pu bằng tiếng Việt Cô nhanh chóng tinh tế đáp lời chào bằng tiếng Trung Theo đó cô nàng đã không kìm chế được sự vui mừng khi gặp Huỳnh Hiểu Minh, Chi Pu trông rất rạng rỡ và tự tin. Cả hai đã có màn chào hỏi ngắn gọn trước khi nam diễn viên đưa mỹ nhân Việt lên xe giới thiệu với mọi người. Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu Chi Pu với mọi người Các khách mời đều ngỡ ngàng trước nhan sắc của Chi Pu Huỳnh Hiểu Minh có hành động hiếu khách nói xin chào bằng tiếng Việt với Chi Pu. Đáp lại, nữ ca sĩ cũng gửi lời chào bằng tiếng Trung với Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều khán giả nhận xét mỹ nhân Việt hết sức tinh tế khi có hành động khéo léo trước ngôi sao Trung Quốc đình đám. Sau đó nam tài tử đã dẫn Chi Pu lên xe buýt và giới thiệu cô với dàn khách mời khác, sau đó tất cả mọi người đều thốt lên ''Chà! Cô ấy đẹp quá''.

Hiện tại Chi Pu là cái tên đang thu hút sự chú ý khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 tại Trung Quốc. Trong buổi chia sẻ với báo chí mới đây, đại diện truyền thông của Chi Pu cho biết phía chương trình Đạp gió 2023 gửi thẳng lời mời cho cô mà không phải một nghệ sĩ khác từ Việt Nam. Giọng ca Đóa hoa hồng cùng ê kíp đã dành khoảng 1 tháng để tìm hiểu kỹ mọi thông tin, nhận thức những cơ hội và thách thức mà họ sẽ phải đối mặt trước khi nhận lời tham gia. Chi Pu hát cùng các minh tinh quốc tế khác tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 Chi Pu đã chọn vào đội của Ella Đặc biệt hơn nữa, trên tài khoản IG cá nhân thì Ella Trần Gia Hoa còn đăng ảnh chụp chung với Chi Pu và khen ngợi cô hết lời. Ella thú nhận, cô bất ngờ khi nghe Chi Pu nhận là fan của mình, khen Chi Pu vừa xinh đẹp, vừa có thực lực. Ella cũng rất ấn tượng với màn biến hình thành bông hồng của Chi Pu trong sân khấu mở màn, và rất háo hức khi được hợp tác với Chi Pu trong tiết mục tiếp theo. Ella thừa nhận rất yêu thích Chi Pu Ở trong nước Chi Pu không ít lần nhận về ''gạch đá'' cho khả năng ca hát của mình, cô không bỏ cuộc và tìm đến một sân chơi mang tầm quốc tế tại xứ người. Hiện tại với các kỹ năng và sắc vóc hiện có Chi Pu đang được giới truyền thông Trung Quốc quan tâm và chú ý. Được hầu hết người hâm mộ đánh giá cao về nhan sắc nhưng cô vẫn bị phê bình vì giọng hát có phần hơi yếu khi diễn live trên sân khấu. Chi Pu trình diễn bài hát Đóa Hoa Hồng trong phần thi của mình

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