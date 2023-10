Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu

Chi Pu được dân mạng “đẩy thuyền” với Amber - Ảnh: Internet

Chi Pu là một trong những ngôi sao ngoại quốc, cô vô cùng bỡ ngỡ khi gặp hội chị em Hoa ngữ nói tiếng Trung. Gặp rào cản ngôn ngữ, may mắn thay, Chi Pu lại được Amber giúp đỡ phiên dịch nhiệt tình sang tiếng Anh. Cựu idol Hàn từng được xem là "nhà ngoại giao" của f(x), có khả năng nói tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật vô cùng lưu loát. Chính vì thế, đây chẳng phải là vấn đề khó khăn đối với Amber. Kể từ đó, Chi Pu liên tục phải nhờ đến Amber giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ trong chương trình, khán giả còn thích thú phát hiện Amber và Chi Pu đã theo dõi nhau trên Instagram. Tối 5/5, trong bài đăng mới nhất của Chi Pu, Amber còn để lại bình luận cổ vũ nữ ca sĩ "Go Chi Pu Go" (Tiến lên Chi Pu). Ngay sau đó, giọng ca Đóa hoa hồng cũng đáp lại bằng tiếng Trung: "Chị cũng vậy nha, cố lên!".

Ở tập 1, Amber và Ella (S.H.E) là 2 người giành được điểm số cao nhất, có quyền chọn đồng đội cho vòng thi sau đó, và Chi Pu là đối tượng được cả 2 ngôi sao Hàn - Trung tăm tia. Khi Chi Pu trở thành thành viên đội Ella, Amber tỏ ra vô cùng tiếc nuối và liên tục nói: "No, no, no (Không, không, không)". Nguyên nhân là bởi trước đó cả 2 đã "hứa hẹn" sẽ cùng nhau về chung một đội.

Amber tiếc nuối khi Chi Pu về đội Ella - Ảnh: Internet

Đứng trước phản ứng đó, Chi Pu nhanh chóng giải thích: "Thực ra, tôi cũng muốn ở trong đội của bạn nhưng tôi thấy đây là 1 ca khúc Việt Nam nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với team có bài hát Việt Nam". Lúc này, Amber mới đành chấp nhận số phận.