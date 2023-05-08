Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu

Sao Việt 08/05/2023 16:48

Tại show Đạp gió 2023 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4), dân tình bất ngờ đẩy thuyền Chi Pu với một nghệ sĩ Kpop quyết liệt.

Ngày 5/5, chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 - show giải trí hot đình đám ở Trung Quốc chính thức lên sóng tập đầu tiên với sự góp mặt của nữ ca sĩ người Việt - Chi Pu. Sau phần trình diễn ca khúc Đóa hoa hồng, Chi Pu đạt 359 điểm, đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng tuần.

Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu - Ảnh 1

Amber và Chi Pu đều là nghệ sĩ ngoại quốc trong dàn cast chương trình năm nay -

Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau tập phát sóng, những nhận xét, bình luận về Chi Pu từ netizen Trung thu hút được sự chú ý của khán giả quê nhà. Ngoài chuyện khen ngợi visual xinh miễn bàn, mỹ nhân Việt Nam còn được cư dân mạng quốc tế yêu mến, "đẩy thuyền" nhiệt tình với Amber - cựu thành viên nhóm f(x) nhà SM.

Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu - Ảnh 2
Chi Pu được dân mạng “đẩy thuyền” với Amber - Ảnh: Internet

Chi Pu là một trong những ngôi sao ngoại quốc, cô vô cùng bỡ ngỡ khi gặp hội chị em Hoa ngữ nói tiếng Trung. Gặp rào cản ngôn ngữ, may mắn thay, Chi Pu lại được Amber giúp đỡ phiên dịch nhiệt tình sang tiếng Anh. Cựu idol Hàn từng được xem là "nhà ngoại giao" của f(x), có khả năng nói tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật vô cùng lưu loát. Chính vì thế, đây chẳng phải là vấn đề khó khăn đối với Amber. Kể từ đó, Chi Pu liên tục phải nhờ đến Amber giúp đỡ.

Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ trong chương trình, khán giả còn thích thú phát hiện Amber và Chi Pu đã theo dõi nhau trên Instagram. Tối 5/5, trong bài đăng mới nhất của Chi Pu, Amber còn để lại bình luận cổ vũ nữ ca sĩ "Go Chi Pu Go" (Tiến lên Chi Pu). Ngay sau đó, giọng ca Đóa hoa hồng cũng đáp lại bằng tiếng Trung: "Chị cũng vậy nha, cố lên!".

Ở tập 1, Amber và Ella (S.H.E) là 2 người giành được điểm số cao nhất, có quyền chọn đồng đội cho vòng thi sau đó, và Chi Pu là đối tượng được cả 2 ngôi sao Hàn - Trung tăm tia. Khi Chi Pu trở thành thành viên đội Ella, Amber tỏ ra vô cùng tiếc nuối và liên tục nói: "No, no, no (Không, không, không)". Nguyên nhân là bởi trước đó cả 2 đã "hứa hẹn" sẽ cùng nhau về chung một đội.

Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu - Ảnh 4
Amber tiếc nuối khi Chi Pu về đội Ella - Ảnh: Internet

Đứng trước phản ứng đó, Chi Pu nhanh chóng giải thích: "Thực ra, tôi cũng muốn ở trong đội của bạn nhưng tôi thấy đây là 1 ca khúc Việt Nam nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với team có bài hát Việt Nam". Lúc này, Amber mới đành chấp nhận số phận.

Dân tình ngỡ ngàng với danh tính người đẹp phi giới tính được 'đẩy thuyền' với Chi Pu - Ảnh 5
Amber (hay còn gọi Amber Liu, tên thật: Lưu Dật Vân) là nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan. Năm 2009, Amber (thứ 2 từ phải sang) bước chân vào showbiz với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ f(x) gồm 5 thành viên của SM Entertainment. Nhóm ghi dấu ấn với nhiều hit như La cha ta, Nu ABO, Chu, Electric shock, Hot Summer, Pinocchio, Rum Pum Pum Pum, Red Light… - Ảnh: Internet

 

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc

Chi Pu gặp loạt sự cố, khó thở và xước ngực đến rướm máu sau màn xé váy tại show Trung Quốc

Chi Pu đã chịu nhiều đau đớn để có thể hoàn thành việc ghi hình chương trình với phần trình diễn mãn nhãn.

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