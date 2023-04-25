Dân tình 'xuýt xoa' trước hình ảnh Đan Trường khoe cơ bụng 6 múi 'vạn người mê'

Sao Việt 25/04/2023 13:42

Bức ảnh khoe cơ bụng 6 múi của Đan Trường đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trải qua gần ba thập kỷ làm nghề, Đan Trường vẫn nhận được sự yêu mến và săn đón nồng nhiệt từ phía khán giả. Bên cạnh đó, diện mạo điển trai của nam ca sĩ "bất chấp" thời gian thường là chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

Mới đây trên trang cá nhân, Đan Trường đã khéo khoe hình thể đáng ngưỡng mộ khiến hội chị em không khỏi xuýt xoa. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn hé lộ cách giữ gìn vóc dáng khiến dân tình được phen "dở khóc dở cười".

Dân tình 'xuýt xoa' trước hình ảnh Đan Trường khoe cơ bụng 6 múi 'vạn người mê' - Ảnh 1
Ca sĩ Đan Trường vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung sau nhiều năm làm nghề - Ảnh: FBNV

Cụ thể giọng ca Chim trắng mồ côi hào hứng cho biết: "Hướng dẫn phương pháp cho ai muốn có bụng 6 múi, bằng cách là hóp bụng vào nín thở thế là có 6 múi kaka. Muốn có sức khoẻ thì phải tập, có sức khoẻ thì mới làm được nhiều việc. Làm nhiều việc để có tiền mà dưỡng già chứ không phải lấy tiền đổi sức khoẻ nha cả nhà, không thôi uổng công vô ích".

Dân tình 'xuýt xoa' trước hình ảnh Đan Trường khoe cơ bụng 6 múi 'vạn người mê' - Ảnh 2
Đan Trường ăn vận khá trẻ trung, năng động khi đến phòng tập - Ảnh: FBNV
Dân tình 'xuýt xoa' trước hình ảnh Đan Trường khoe cơ bụng 6 múi 'vạn người mê' - Ảnh 3
Màn phô trọn cơ bụng 6 múi của Đan Trường đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả vì hình thể chuẩn miễn bàn - Ảnh: FBNV

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều không khỏi ghen tỵ và ngưỡng mộ trước thân hình săn chắc của Đan Trường: "Anh Bo chụp hình kiểu nào cũng đẹp trai trẻ mãi anh ạ", "Ủa rồi chừng nào anh mới chịu ít trẻ trung lại vậy anh?", "Anh là tấm gương để em noi theo ạ", "Idol mãi mãi tuổi 20"....

Được biết, hiện tại nam ca sĩ đang tất bật với lịch trình biểu diễn ở trong nước và hải ngoại, nam ca sĩ vẫn luôn cố gắng dành thời gian để tập luyện, theo đuổi lối sống lành mạnh nhằm nâng cao sức khỏe và duy trì ngoại hình trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Dân tình 'xuýt xoa' trước hình ảnh Đan Trường khoe cơ bụng 6 múi 'vạn người mê' - Ảnh 4
Đan Trường đặc biệt ưa chuộng phong cách thời trang trẻ trung, năng động ở trong cuộc sống đời thường - Ảnh: FBNV
Dân tình 'xuýt xoa' trước hình ảnh Đan Trường khoe cơ bụng 6 múi 'vạn người mê' - Ảnh 5
Còn khi bước lên sân khấu, Đan Trường luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài và thường diện những bộ cánh sang chảnh, thời thượng - Ảnh: Internet

Là thần tượng của thế hệ 8X và 9X đời đầu, ca sĩ Đan Trường hiện vẫn giữ được sức hút riêng của mình. Đan Trường được ưu ái gọi là mỹ nam 'không tuổi' của showbiz Việt dù ở đã ở độ tuổi U50. Ngoài ra, nam ca sĩ thi thoảng thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc nhằm tạo sự mới mẻ cho khán giả.

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều giàu có, Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường và Thủy Tiên mới nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu.

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