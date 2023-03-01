3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm

Sao Việt 01/03/2023 09:42

Con của ca sĩ Đan Trường - Thiên Từ là một trong những hot kid nhận được sự quan tâm đông đảo của fan hâm mộ hiện nay.

Sở hữu giọng hát và "khí chất sao" chuẩn con nhà nòi

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân vợ cũ Đan Trường đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc quý tử tự tin thể hiện bài hit I Do của ca sĩ Đức Phúc.

Trong clip, Thiên Từ gửi lời cảm ơn tới mọi người đã chúc mừng sinh nhật bé và tự tin phiêu theo nhạc như một ca sĩ nhí chuyên nghiệp. Dù không tròn vành rõ chữ, song cậu bé vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái "con nhà nòi", vừa hát vừa truyền tải cảm xúc thông qua hành động.

Giọng hát và sự tự tin của bé Thiên Từ - con trai Đan Trường được dân tình đặt kì vọng sẽ trở thành ca sĩ đầy tài năng trong tương lai. 

Học golf hết 1 tỷ đồng

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 2

Được biết, để con phát triển toàn diện óc quan sát và tính kiên nhẫn, doanh nhân Thủy Tiên đã mạnh tay chi hẳn 1 tỷ đồng/năm để đăng ký cho Thiên Từ học golf. Không dừng lại ở đó, cô còn tiêu thêm hàng chục triệu để mua trang phục và các dụng cụ cần thiết để chơi golf. Thủy Tiên từng tiết lộ vì con trai yêu thích phong cách hơi hướng thể thao nên cô cũng đầu tư cho con theo phong cách này. Cậu bé có một tủ đồ với các loại quần áo, giày dép đến từ thương hiệu đắt đỏ với giá mỗi món lên tới 4-5 triệu đồng. Chưa kể trang phục của Thiên Từ nhiều đến mức mỗi lần ra sân sẽ là một bộ đồ mới không trùng nhau.

Có thể nói 4 thứ tiếng bao gồm Anh - Việt - Hoa - Tây Ban Nha

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 3

Con trai Đan Trường vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cộng thêm việc có mẹ làm kinh doanh và bố hoạt động nghệ thuật nên nhóc tỳ ngay từ tấm bé đã bộc lộc sự thông minh, ham học hỏi. Doanh nhân Thủy Tiên cho biết quý tử rất đam mê việc học ở trường và có thể nói bốn thứ tiếng bao gồm Anh - Việt - Hoa - Tây Ban Nha. Ngoài ra cô còn tập cho con trai chơi golf và không ngần ngại thuê riêng một huấn luyện để giúp quý tử thành thạo hơn khi tiếp xúc với bộ môn thể thao này.

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 4

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 5

Con của ca sĩ Đan Trường - Thiên Từ là một trong những hot kid nhận được sự quan tâm đông đảo của fan hâm mộ hiện nay. Có ba là ca sĩ nổi tiếng và mẹ là một doanh nhân thành đạt, cậu bé được hưởng chế độ chăm sóc, giáo dục tốt nhất chuẩn con nhà thượng lưu khiến không ít người ngưỡng mộ.

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 6

3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm - Ảnh 7

Sau nhiều năm chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi", cho đến thời điểm nay Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Hiện tại con trai nam ca sĩ đang sinh sống cùng mẹ tại Mỹ, giọng ca Chim trắng mồ côi mỗi khi đi lưu diễn sẽ cố gắng thu xếp thời gian để gặp gỡ và chăm sóc quý tử cùng vợ cũ.

3 lý do Đan Trường có thể thoải mái gặp gỡ, du lịch cùng vợ cũ

3 lý do Đan Trường có thể thoải mái gặp gỡ, du lịch cùng vợ cũ

Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc, lý do nào để Đan Trường - Thuỷ Tiên có thể thoải mái gặp gỡ, du lịch cùng nhau dù đã ly hôn?

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Đan Trường Bé Thiên Từ sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 34 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm