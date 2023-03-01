3 điều đặc biệt của con trai Đan Trường: Hát hay như bố, có sở thích quý tộc, điều thứ 3 hiếm có khó tìm

Trong clip, Thiên Từ gửi lời cảm ơn tới mọi người đã chúc mừng sinh nhật bé và tự tin phiêu theo nhạc như một ca sĩ nhí chuyên nghiệp. Dù không tròn vành rõ chữ, song cậu bé vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái "con nhà nòi", vừa hát vừa truyền tải cảm xúc thông qua hành động.

Mới đây, trên trang cá nhân vợ cũ Đan Trường đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc quý tử tự tin thể hiện bài hit I Do của ca sĩ Đức Phúc.

Giọng hát và sự tự tin của bé Thiên Từ - con trai Đan Trường được dân tình đặt kì vọng sẽ trở thành ca sĩ đầy tài năng trong tương lai.

Học golf hết 1 tỷ đồng

Được biết, để con phát triển toàn diện óc quan sát và tính kiên nhẫn, doanh nhân Thủy Tiên đã mạnh tay chi hẳn 1 tỷ đồng/năm để đăng ký cho Thiên Từ học golf. Không dừng lại ở đó, cô còn tiêu thêm hàng chục triệu để mua trang phục và các dụng cụ cần thiết để chơi golf. Thủy Tiên từng tiết lộ vì con trai yêu thích phong cách hơi hướng thể thao nên cô cũng đầu tư cho con theo phong cách này. Cậu bé có một tủ đồ với các loại quần áo, giày dép đến từ thương hiệu đắt đỏ với giá mỗi món lên tới 4-5 triệu đồng. Chưa kể trang phục của Thiên Từ nhiều đến mức mỗi lần ra sân sẽ là một bộ đồ mới không trùng nhau.

Có thể nói 4 thứ tiếng bao gồm Anh - Việt - Hoa - Tây Ban Nha

Con trai Đan Trường vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cộng thêm việc có mẹ làm kinh doanh và bố hoạt động nghệ thuật nên nhóc tỳ ngay từ tấm bé đã bộc lộc sự thông minh, ham học hỏi. Doanh nhân Thủy Tiên cho biết quý tử rất đam mê việc học ở trường và có thể nói bốn thứ tiếng bao gồm Anh - Việt - Hoa - Tây Ban Nha. Ngoài ra cô còn tập cho con trai chơi golf và không ngần ngại thuê riêng một huấn luyện để giúp quý tử thành thạo hơn khi tiếp xúc với bộ môn thể thao này.

Con của ca sĩ Đan Trường - Thiên Từ là một trong những hot kid nhận được sự quan tâm đông đảo của fan hâm mộ hiện nay. Có ba là ca sĩ nổi tiếng và mẹ là một doanh nhân thành đạt, cậu bé được hưởng chế độ chăm sóc, giáo dục tốt nhất chuẩn con nhà thượng lưu khiến không ít người ngưỡng mộ.

Sau nhiều năm chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi", cho đến thời điểm nay Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Hiện tại con trai nam ca sĩ đang sinh sống cùng mẹ tại Mỹ, giọng ca Chim trắng mồ côi mỗi khi đi lưu diễn sẽ cố gắng thu xếp thời gian để gặp gỡ và chăm sóc quý tử cùng vợ cũ.