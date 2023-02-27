Đan Trường bất ngờ tái hợp cực tình cảm bên vợ cũ để cùng đón sinh nhật quý tử

Hậu trường 27/02/2023 10:43

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ  vui vẻ bên vợ cũ ở Mỹ để tổ chức sinh nhật cho bé Thiên Từ.

Sau tuyên bố ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thường cùng nhau tụ họp trong những dịp đặc biệt của con trai. Cả 2 giúp bé Thiên Từ cảm nhận được đầy đủ tình thương của ba mẹ trong quá trình khôn lớn.

 

Như thường lệ, mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ  vui vẻ bên vợ cũ ở Mỹ để tổ chức sinh nhật cho bé Thiên Từ. Nam ca sĩ và vợ cũ cùng không ngần ngại thể hiện tình cảm trong khung hình chung. 

Đan Trường bất ngờ tái hợp cực tình cảm bên vợ cũ để cùng đón sinh nhật quý tử - Ảnh 1
Cả 2 vui vẻ hội ngộ trong ngày sinh nhật của con trai  - Ảnh: FBNV

Nhân dịp đặc biệt, Đan Trường gửi lời chúc mừng đến con trai rằng: "Ba chúc con trai, bé Mathis thêm 1 tuổi luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Ba rất tự hào vì con biết vâng lời ba mẹ, biết phân biệt phải trái, chỉ có thỉnh thoảng biết mọi người thương con nên chỉ hơi hư tí thôi. Con cố gắng ăn nhiều để cao lớn vạm vỡ nhé con. Ba mẹ lúc nào cũng ở cạnh bên con. Con nhớ học thật giỏi nhé. Điều cuối là ba mong con lúc nào cũng hạnh phúc hết".

Đan Trường bất ngờ tái hợp cực tình cảm bên vợ cũ để cùng đón sinh nhật quý tử - Ảnh 2
Nam ca sĩ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho con trai trong mỗi lần gặp mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Đan Trường từng xúc động chia sẻ việc bản thân có rào cản với con sau khi ly hôn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Rào cản lớn nhất giữa tôi và con là ngôn ngữ. Thiên Từ đi học hay ở nhà, nói chuyện với mẹ hay thầy cô đều bằng tiếng Anh. Thời gian bé nói tiếng Việt không có. Còn tôi thì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ nên vẫn có nhiều hạn chế. Có những chuyện sâu sắc tôi muốn nói với con nhưng Thiên Từ không hiểu. Con nói lại cho tôi nghe thì tôi cũng không hiểu. Tôi lo điều này sẽ làm chúng tôi dần có khoảng cách".

Đan Trường bất ngờ tái hợp cực tình cảm bên vợ cũ để cùng đón sinh nhật quý tử - Ảnh 3
Sau ly hôn, Đan Trường luôn dành thời gian để bay sang Mỹ gặp mặt con nhiều hơn - Ảnh: Internet
Đan Trường bất ngờ tái hợp cực tình cảm bên vợ cũ để cùng đón sinh nhật quý tử - Ảnh 4
Đan Trường và vợ cũ không ngần ngại gặp mặt trong những dịp đặc biệt của con trai - Ảnh: FBNV

Do đó, để kéo gần khoảng cách với con trai, Đan Trường luôn dành thời gian để bay sang Mỹ gặp mặt con nhiều hơn. Bé Thiên Từ cũng đang trong độ tuổi trưởng thành, dần có những chính kiến riêng nên vượt đồng hành cùng con quan trọng hơn cả vật chất. 

Đan Trường, vợ cũ hội ngộ Cường Đô la trên đất Mỹ

Đan Trường, vợ cũ hội ngộ Cường Đô la trên đất Mỹ

Đan Trường chia sẻ hình ảnh bữa cơm thân mật có cả vợ cũ Thuỷ Tiên, con trai Thiên Từ và gia đình Cường Đô la khi sang Mỹ.

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