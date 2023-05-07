Ca sĩ Đan Trường đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ thông tin tang sự khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả xót xa.

Theo đó ca sĩ Đan Trường đăng tải khoảnh khắc bên người cô kèm theo dòng trạng thái tiễn biệt: "Cô Xuân ra đi thanh thản nhé, con và ba mẹ về không kịp, con xin lỗi cô".

Trước thắc mắc từ đông đảo khán giả, ca sĩ Đan Trường chia sẻ thêm: "Mọi người hỏi cô Xuân là ai, cô Xuân là chị ruột của ba mình nhé, đáng ra mình phải kêu bằng bác Xuân, nhưng từ nhỏ các cháu ai cũng kêu là cô Xuân nên quen rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của ca sĩ Đan Trường đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ Đan Trường trước sự ra đi của người thân.

Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả chia buồn với nam ca sĩ. Ảnh: Internet

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Chia buồn cùng em và gia đình nhé Bo ơi".

Ca sĩ Trung Quang viết: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ".

Ca sĩ Khánh Bình viết: "Chia buồn cùng gia đình anh".

Vợ cũ Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên viết: "Cầu mong cho cô sẽ trở về cõi vĩnh hằng, cô an nghỉ nhé!".

Ca sĩ Đan Trường gặp sự cố về sức khỏe trước đó. Ảnh: Internet

Gần đây, anh Bo bất ngờ chia sẻ về cuộc sống, trong đó có thông báo về tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng quan tâm.

Trên trang cá nhân, Đan Trường tâm sự: "Người ta có câu đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy sống sao cho đáng sống. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy đúng. Hai mươi mấy tuổi là tuổi mới học xong, là tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời. Ba mươi mấy tuổi là trải đời. Bốn mươi mấy tuổi là lúc đúc kết và lấy đó làm kinh nghiệm. Quay đi quay lại cũng thấy hết nửa đời người rồi.

Gần 30 năm tuổi xuân của mình bận rộn liên tục, cứ nghĩ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi... Nhưng hình như sắp bắt đầu lại từ đầu thì phải. Thông báo nhẹ đôi mắt mình giờ yếu quá nên sẽ ít xem điện thoại lại đó cả nhà ơi".

Ngay sau chia sẻ của Đan Trường, người hâm mộ đã gửi tới anh lời chúc sức khỏe và mong anh sớm bình phục, đồng thời đưa ra lời khuyên nam ca sĩ nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, không nên quá ham việc.

Đan Trường sinh năm 1976. Ảnh: Internet

Thành công trong sự nghiệp đã làm đổi thay cuộc đời của Đan Trường. Khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, khán giả mới giật mình nhận ra quá khứ của Đan Trường vất vả và nghèo khó đến rơi nước mắt. Được biết, Đan Trường là con trưởng và cũng là con trai duy nhất trong gia đình đông con ở quận 6, TP.HCM. Thời điểm khốn khó, gia đình anh sống trên con hẻm ở đường Tháp Mười, nơi mà hàng xóm, bạn bè thường gọi bằng cái tên bình dị nhưng đầy cực nhọc: hẻm "Mài-Kèm-Kéo".

Cha mẹ anh là công nhân Xí nghiệp Thủy sản Đông lạnh, ngày ngày lo chạy kế sinh nhai cho gia đình. Cả gia đình không ai theo nghiệp nghệ thuật nên dù Đan Trường có hát hay bao nhiêu, thích ca hát bấy nhiêu, anh cũng khép ước mơ ấy lại. Vậy nên, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn không thể tiếp tục trang trải cho việc học nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã quyết định theo học nghề thợ tiện và đi làm công nhân.

Đan Trường sinh năm 1976, được khán giả mệnh danh là “ca sĩ trẻ mãi không già” trong làng nhạc Việt. Ở tuổi 47, anh vẫn giữ được dung mạo trẻ trung so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Anh nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ, được khán giả yêu mến qua các bài hát Tình khúc vàng, Dòng máu Lạc Hồng, Anh Ba Khía, Chim trắng mồ côi… Hiện tại anh vẫn nhận được nhiều show diễn trong nước và hải ngoại.