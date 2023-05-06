Nam diễn viên 'Người phán xử' lên tiếng trong cuộc đua 'đi tù nhiều nhất màn ảnh Việt': Khẳng định đã thua người này

Năm 2008, Việt Anh đoạt giải Mai Vàng với vai diễn Cao Thanh Lâm trong "Chạy án". Năm 2015, vai Thành kiểm lâm trong "Khi đàn chim trở về" của anh đã được trao tặng bằng khen Diễn viên nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc lần thứ 35. Năm 2016, vai diễn này cũng mang về cho anh giải Cánh diều vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2019, vai Mai Hồng Vũ trong "Sinh tử" của Việt Anh được trao tặng bằng khen Diễn viên nam xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40.

Diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, SN 1981 tại Hà Nội. Anh để lại ấn tượng và trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt qua hàng loạt vai diễn nổi tiếng trong các dự án phim truyền hình của VFC như "Chạy án", "Khi đàn chim trở về", "Tình yếu không hẹn trước", "Chỉ có thể là yêu", "Người phán xử", "Sinh tử", "Mê cung", "Hướng dương ngược nắng", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"…

Nam diễn viên Người phán xử thông báo hài hước rằng theo thống kê mới nhất, anh đã bị văng khỏi top 3, Doãn Quốc Đam vào top 2 còn diễn viên Danh Thái đã giành ngôi quán quân.

Mới đây, diễn viên Doãn Quốc Đam đăng ảnh chụp cùng các diễn viên Hoàng Hải, Tô Dũng ở bối cảnh phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ngay lập tức Việt Anh vào bình luận hỏi đàn em: "Có đi tù không?". Doãn Quốc Đam đáp: "Anh yên tâm, anh vẫn chưa bị soán ngôi đâu".

Doãn Quốc Đam trong 'Hương vị tình thân'. Ảnh: Internet

Quả thật trước khi có sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam, Việt Anh là nam diễn viên chuyên trị vai vào tù ra tội. Theo lời nam diễn viên: "Tôi đóng phim đến nay đã mười mấy năm, 10 phim thì 8 phim đi tù, sau này con cái xem xong bảo bố sao hay đi tù thế, tôi cũng không biết nói với con thế nào".

Kể từ Chạy án lên sóng cách đây 20 năm, không thể thống kê hết các phim Việt Anh đóng vai đi tù. Chỉ tới năm 2022 anh mới được "hoàn lương" trên màn ảnh nhưng nhân vật Hoàng trong Hành trình công lý - bộ phim truyền hình mới nhất Việt Anh tham gia, vẫn bị công an tạm giam để điều tra về cái chết của người tình.

Diễn viên Việt Anh trong phim. Ảnh: Internet

Tuy vậy sau đó khán giả liên tục thấy Doãn Quốc Đam đóng vai vào tù ra tội với tần suất nhiều không kém Việt Anh từ Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân và gần nhất là Đấu trí. Dù các nhân vật có tính cách và thân phận khác nhau nhưng đều có chung kết cục là vào tù. Chỉ có vai Thành gần đây trong Gia đình mình vui bất thình lình hay Phong trong Thương ngày nắng về, Doãn Quốc Đam mới thoát mác kẻ chuyên trị vai đi tù trên màn ảnh.

Chia sẻ trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022, nam diễn viên cho biết năm 2021 làm 5 phim thì có đến 3 phim phải đi tù (Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu). Với hai phim (Phố trong làng, Thương ngày nắng về), Doãn Quốc Đam hy vọng "từ hai phim này tôi sẽ không bao giờ phải vào tù ra tội như anh Việt Anh nữa".

Diễn viên Doãn Quốc Đam. Ảnh: Internet

Nam diễn viên vừa dứt lời thì Việt Anh nói: "Đam là người kế thừa mà. Tôi đã nói là từ năm 2021 trở đi sẽ không nhận vai nào tù tội nữa và phải có truyền nhân thì rất hay vừa lúc Đam lại rất hợp với vị trí chuyên đi tù, xin áo".

Tuy nhiên, nếu xét về các diễn viên chuyên trị vai phụ phải đi tù nhiều nhất màn ảnh thì Việt Anh và Doãn Quốc Đam vẫn phải xếp sau đàn anh Danh Thái. Xuất thân là nghệ sĩ Tuồng nhưng Danh Thái là gương mặt quen thuộc trên truyền hình dù nhiều khán giả không nhớ tên thật hay các vai diễn của anh.

Danh Thái cũng từng góp mặt trong các phim có Việt Anh hay Doãn Quốc Đam tham gia như: Người phán xử, Sinh tử, Hương vị tình thân, Phố trong làng, Đấu trí... nhưng hầu hết là ở tuyến phụ.

Diễn viên Danh Thái lọt 'top 1' những diễn viên đi tù nhiều nhất màn ảnh. Ảnh: Internet

Nam diễn viên vừa dứt lời thì Việt Anh nói: "Đam là người kế thừa mà. Tôi đã nói là từ năm 2021 trở đi sẽ không nhận vai nào tù tội nữa và phải có truyền nhân thì rất hay vừa lúc Đam lại rất hợp với vị trí chuyên đi tù, xin áo".

Tuy nhiên, nếu xét về các diễn viên chuyên trị vai phụ phải đi tù nhiều nhất màn ảnh thì Việt Anh và Doãn Quốc Đam vẫn phải xếp sau đàn anh Danh Thái. Xuất thân là nghệ sĩ Tuồng nhưng Danh Thái là gương mặt quen thuộc trên truyền hình dù nhiều khán giả không nhớ tên thật hay các vai diễn của anh.

Danh Thái cũng từng góp mặt trong các phim có Việt Anh hay Doãn Quốc Đam tham gia như: Người phán xử, Sinh tử, Hương vị tình thân, Phố trong làng, Đấu trí... nhưng hầu hết là ở tuyến phụ.

Trong khoảng 30 năm tham gia nghệ thuật, diễn viên Danh Thái thường được giao vai bặm trợn, đi đòi nợ thuê hoặc vai tù tội, bị oan ức trong Hoa ban đỏ, Người phán xử, Sinh tử, Đấu trí... hiếm khi được ăn mặc bảnh bao để xuất hiện trên sóng truyền hình. Trở thành khách mời trong chương trình Lời tự sự (lên sóng trên VTV3), Danh Thái cho hay ông không xem đó là sự thiệt thòi. Ngược lại, nam diễn viên quan niệm "khán giả càng ghét thì tôi càng thấy tự hào".

Diễn viên Danh Thái. Ảnh: Internet

Về cơ duyên đóng vai phản diện, Danh Thái cho biết trước đây chỉ tham gia những vai nhỏ như bắt nạt phụ nữ, trẻ em... Dần dần, ông được giao những vai lớn hơn. Nam khách mời khẳng định chủ đích của anh không phải là vai phản diện, nhưng nếu có cơ hội tham gia đóng phim thì sẽ nhận ngay. "Vai của tôi có thể rất ngắn nhưng khán giả sẽ ấn tượng. Tôi nhớ có phim đóng từ 20 năm trước nhưng đến bây giờ vẫn có người nhớ", diễn viên Người phán xử trải lòng.

Nam nghệ sĩ kể vui rằng chính vai diễn này khiến anh gặp một sự cố khó quên. Khi về nhà, nhiều người không hiểu lại nói với gia đình nam diễn viên rằng ông bị tử hình khiến ai cũng hoang mang. "Mọi người hỏi tôi xem có đúng hay không, tôi bảo chỉ là chương trình thôi. Thật ra chương trình đó nhiều người xem cũng tưởng là thật", ông chia sẻ.

Danh Thái kể trước đây, các con thường xem phim mình đóng, song đến hiện tại thì hạn chế. Ông hài hước: "Chỉ cần thấy tiếng tôi trên tivi là con hỏi: Bố lại đóng vai phản diện hả, thôi con không xem nữa đâu". Dù vậy, các con của nghệ sĩ Danh Thái vẫn rất tự hào khi có bố là một diễn viên. Ông bộc bạch: "Bây giờ nhận thức các bạn trẻ cũng khác, gần như mọi người hiểu đó chỉ là diễn xuất thôi".