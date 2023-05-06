Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44

Sao Việt 06/05/2023 06:55

Nữ nghệ sĩ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng dương 44 tuổi. Nhiều người vô cùng xót xa, bàng hoàng trước thông tin này.

Nghệ sĩ Hồng Vy qua đời vào 14h25 ngày 5/5 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng dương 44 tuổi. Trước đó, ca sĩ Đào Mác (công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM) thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của bạn thân - NSƯT Hồng Vy: "Tạm biệt Vy yêu thương của em".

Hay tin NSƯT Hồng Vy qua đời, ca sĩ Lân Nhã bàng hoàng: "Trời ơi! Cô Vy ơi...". Nhạc sĩ Giáng Son ngậm ngùi trước sự ra đi của đồng nghiệp: "Thương quá!".

Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44 - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Vy. Ảnh: Internet

Nguyễn Quang Long - nhà nghiên cứu kiêm nghệ sĩ hát xẩm - đau buồn chia sẻ trên trang cá nhân: "Thương lắm Hồng Vy ơi! Cái tên thật đẹp, một cuộc đời không dài nhưng thật ý nghĩa. Anh cùng các bạn chung lớp chúng ta và công chúng yêu âm nhạc cả nước đã chứng kiến cách Vy cống hiến cho âm nhạc rất riêng, rất quyết liệt. Tiếc là sức khỏe những năm qua đã níu lại nhiều dự định, quyết tâm của em. Hôm nay, Vy đã chia tay với thế giới này để về nơi xa xôi. Vy sẽ được gặp lại bố - NSND Doãn Tần - và ông bà tổ tiên. Ở nơi này, Vy vẫn sống vẹn nguyên trong suy nghĩ và tình cảm của cả lớp, của mẹ Hồng, em Thanh Quý và của những khán giả yêu quý giọng nữ cao tình cảm, nhiệt huyết mang tên Vy. Vĩnh biệt NSƯT Hồng Vy".

Ca sĩ Dương Quốc Hưng gọi Hồng Vy là "một giọng ca tuyệt vời trong trái tim người yêu nhạc" và bày tỏ nỗi buồn khi nhiều dự tính âm nhạc cùng đàn chị chưa thực hiện được. "Sẽ nhớ mãi hình ảnh chị - NSƯT Hồng Vy - luôn tình cảm, tươi vui, hài hước ngồi tâm sự chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời", Dương Quốc Hưng viết.

Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44 - Ảnh 2

Sinh năm 1979 tại Hải Lăng, Quảng Trị, Hồng Vy là con của cố NSND Doãn Tần. Ảnh: Internet

Hồng Vy được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TP.HCM những năm gần đây. Chị được đồng nghiệp đánh giá có giọng hát đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt, có thể hát tốt các ca khúc trữ tình cách mạng Việt Nam kinh điển đến tác phẩm cổ điển thế giới.

Trước khi đầu quân cho Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, Hồng Vy đã gây dựng được sự nghiệp vững vàng tại Hà Nội, khởi đầu từ Nhà hát Quân đội rồi chuyển sang Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Chị bắt đầu được khán giả biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2001. Năm 2003, ca sĩ giành huy chương vàng trong cuộc thi Giọng hát toàn quân của Bộ Quốc phòng.

Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44 - Ảnh 3
Chị bắt đầu được khán giả biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2001. Ảnh: Internet

Nhiều bài hát dòng nhạc trữ tình cách mạng và những bài hát về Hà Nội do chị biểu diễn được khán giả yêu thích như: Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Hướng về Hà Nội, Đoản khúc thu Hà Nội, Nhớ về Hà Nội…

Tháng 6-2019, chị phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4, chị vẫn tiếp tục với công việc sau một thời gian điều trị đạt tiến triển tốt.

Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44 - Ảnh 4
Nghệ sĩ qua đời để lại nhiều thương tiếc. Ảnh: Internet

Nhưng đồng thời chị cũng dự cảm thời gian của mình không còn nhiều. Cuối năm 2020, nữ ca sĩ dồn sức thực hiện live show đầu tiên của mình tại Hà Nội để thỏa nguyện những khát vọng với âm nhạc.

Sau đó chị yếu dần rồi ra đi vào một buổi chiều tháng 5 nắng gắt.

Giọng ca Soprano hàng đầu tại TP.HCM - NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44

Giọng ca Soprano hàng đầu tại TP.HCM - NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44

Sau 4 năm chống chọi với bệnh tật, NSƯT Hồng Vy trút hơi thở cuối cùng vào chiều 5/5.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Vy Nghệ sĩ Hồng Vy nghệ sĩ Hồng Vy qua đời

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 43 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm