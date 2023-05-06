Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44

Nữ nghệ sĩ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng dương 44 tuổi. Nhiều người vô cùng xót xa, bàng hoàng trước thông tin này.

Nghệ sĩ Hồng Vy qua đời vào 14h25 ngày 5/5 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng dương 44 tuổi. Trước đó, ca sĩ Đào Mác (công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM) thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của bạn thân - NSƯT Hồng Vy: "Tạm biệt Vy yêu thương của em". Hay tin NSƯT Hồng Vy qua đời, ca sĩ Lân Nhã bàng hoàng: "Trời ơi! Cô Vy ơi...". Nhạc sĩ Giáng Son ngậm ngùi trước sự ra đi của đồng nghiệp: "Thương quá!".

Nghệ sĩ Hồng Vy. Ảnh: Internet Nguyễn Quang Long - nhà nghiên cứu kiêm nghệ sĩ hát xẩm - đau buồn chia sẻ trên trang cá nhân: "Thương lắm Hồng Vy ơi! Cái tên thật đẹp, một cuộc đời không dài nhưng thật ý nghĩa. Anh cùng các bạn chung lớp chúng ta và công chúng yêu âm nhạc cả nước đã chứng kiến cách Vy cống hiến cho âm nhạc rất riêng, rất quyết liệt. Tiếc là sức khỏe những năm qua đã níu lại nhiều dự định, quyết tâm của em. Hôm nay, Vy đã chia tay với thế giới này để về nơi xa xôi. Vy sẽ được gặp lại bố - NSND Doãn Tần - và ông bà tổ tiên. Ở nơi này, Vy vẫn sống vẹn nguyên trong suy nghĩ và tình cảm của cả lớp, của mẹ Hồng, em Thanh Quý và của những khán giả yêu quý giọng nữ cao tình cảm, nhiệt huyết mang tên Vy. Vĩnh biệt NSƯT Hồng Vy". Ca sĩ Dương Quốc Hưng gọi Hồng Vy là "một giọng ca tuyệt vời trong trái tim người yêu nhạc" và bày tỏ nỗi buồn khi nhiều dự tính âm nhạc cùng đàn chị chưa thực hiện được. "Sẽ nhớ mãi hình ảnh chị - NSƯT Hồng Vy - luôn tình cảm, tươi vui, hài hước ngồi tâm sự chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời", Dương Quốc Hưng viết.

Sinh năm 1979 tại Hải Lăng, Quảng Trị, Hồng Vy là con của cố NSND Doãn Tần. Ảnh: Internet Hồng Vy được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TP.HCM những năm gần đây. Chị được đồng nghiệp đánh giá có giọng hát đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt, có thể hát tốt các ca khúc trữ tình cách mạng Việt Nam kinh điển đến tác phẩm cổ điển thế giới. Trước khi đầu quân cho Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, Hồng Vy đã gây dựng được sự nghiệp vững vàng tại Hà Nội, khởi đầu từ Nhà hát Quân đội rồi chuyển sang Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Chị bắt đầu được khán giả biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2001. Năm 2003, ca sĩ giành huy chương vàng trong cuộc thi Giọng hát toàn quân của Bộ Quốc phòng. Chị bắt đầu được khán giả biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2001. Ảnh: Internet Nhiều bài hát dòng nhạc trữ tình cách mạng và những bài hát về Hà Nội do chị biểu diễn được khán giả yêu thích như: Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Hướng về Hà Nội, Đoản khúc thu Hà Nội, Nhớ về Hà Nội… Tháng 6-2019, chị phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4, chị vẫn tiếp tục với công việc sau một thời gian điều trị đạt tiến triển tốt. Nghệ sĩ qua đời để lại nhiều thương tiếc. Ảnh: Internet Nhưng đồng thời chị cũng dự cảm thời gian của mình không còn nhiều. Cuối năm 2020, nữ ca sĩ dồn sức thực hiện live show đầu tiên của mình tại Hà Nội để thỏa nguyện những khát vọng với âm nhạc. Sau đó chị yếu dần rồi ra đi vào một buổi chiều tháng 5 nắng gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-nghe-si-au-xot-bang-hoang-truoc-su-ra-i-cua-nsut-hong-vy-o-tuoi-44-578857.html