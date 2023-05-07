Người đàn ông ‘khắc khổ nhất màn ảnh Việt’ được vợ trẻ kém 25 tuổi cưng chiều hết mực, viên mãn bên con nhỏ ngoài tuổi 60

40 năm gắn bó với nghiệp diễn, NSƯT Phú Đôn đã để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn với phim truyền hình, phim điện ảnh và sân khấu kịch nói, trong đó phải kể đến những vai diễn nổi tiếng một thời như: Tivi về làng, Em ở nơi nao, Hai bình làm thủy điện,...Sau khi nghỉ hưu, anh có nhiều thời gian bên gia đình.

NSƯT Phú Đôn Phú Đôn sinh năm 1960, được mệnh danh là "diễn viên khắc khổ nhất màn ảnh" bởi thường vào những vai nông dân nghèo khó hay những ông bố hay sầu não. Anh ghi dấu ấn khi đóng phim truyền hình và trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp, nam nghệ sĩ còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ xinh đẹp, kém 25 tuổi.

Dù lấy vợ kém đến hơn 2 giáp nhưng nam diễn viên có gương mặt khắc khổ làng sân khấu phía Bắc chẳng phải thay đổi điều gì. Thậm chí, anh còn phải cố gắng giữ nguyên tính cách cũ để được vợ yêu.

Nghệ sĩ ngoài tuổi 60 từng chia sẻ trên VietNamNet: "Mình là nghệ sĩ, phải đóng nhiều cuộc đời và gần như ở đâu, lĩnh vực nào cũng biết một chút nên cũng không cầu toàn. Chung quy lại, có lẽ ta sẽ có hạnh phúc nếu biết nhìn nó một cách thật giản dị".

Cuộc sống đơn giản và hạnh phúc là thế nhưng thỉnh thoảng nghệ sĩ Phú Đôn cũng gặp phải những chuyện "dở khóc dở cười" vì "cha già con cọc". Nhiều khi anh đón con đi học về mà có người tưởng là ông đi đón cháu. Có lần đưa cả gia đình đi chơi, Phú Đôn bảo "người ta tưởng tôi đẻ thưa, con gái lớn thế mới đẻ thêm đứa nữa".

Nghệ sĩ Phú Đôn được 'mai mối' muộn với bà xã trẻ tuổi. Ảnh: Internet

Dù gặp chuyện lầm tưởng của người ngoài như vậy nhưng với Phú Đôn đó là chuyện bình thường. Nam diễn viên cảm thấy bản thân quá hạnh phúc khi trời cho nhiều thứ: vợ trẻ chăm chỉ, con đủ nếp-tẻ. "Ngoài 60 tuổi, tôi nhận được tình cảm của vợ, của con và sự yêu mến của khán giả, như vậy là quá đủ với đời sống của một người nghệ sĩ", Phú Đôn chia sẻ trên VietNamNet.

NSƯT Phú Đôn ngoài đời giản dị giống như những vai diễn của anh - chất phác, mộc mạc pha chút hài hước. Anh chia sẻ vợ phải đến cơ quan làm việc nhiều hơn nên anh luôn là người chủ động trong công việc để đỡ đần cho vợ từ việc chăm con cái, quần áo, cơm nước...

Nam nghệ sĩ không nề hà bất cứ việc gì. Anh cũng không có thói quen tụ tập bạn bè để nhậu. Anh giãi bày do tính chất công việc của bà xã phải đều đặn đến nơi làm việc hơn mình, trong khi ngoài những lúc đi diễn tôi có thể ở nhà nên tôi cũng chủ động trong việc đỡ đần vợ chăm sóc con cái.

Nghệ sĩ bên gia đình mình. Ảnh: Internet

Đầu những năm 1990, khi sân khấu gặp khó khăn, Phú Đôn tính chuyện bỏ nghề tìm kế mưu sinh. Tuy nhiên, tình yêu sân khấu níu anh ở lại. Để bám trụ, ngoài diễn xuất, anh nhận làm tổ chức sản xuất, phó đạo diễn, trợ lý đoàn phim, lồng tiếng, thu âm... Anh chẳng nề hà việc gì, tiền công có khi chỉ vài chục nghìn đồng, anh vẫn nhận. Thời đó, điện thoại, phương tiện liên lạc còn hiếm, anh phải đạp xe tới nhà từng người trong đoàn phim để báo lịch. Có lần làm việc cùng đội ngũ trong TP HCM, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy nghệ sĩ tên tuổi đi làm "chân chạy vặt", anh bỏ ngoài tai. Anh nói: "Thời buổi khó khăn, sống được bằng nghề khó lắm. Toàn tâm toàn ý vào nghề thì nghèo". Đó là lý do anh không mong hai con theo nghệ thuật.

Nghệ sĩ Phú Đôn khắt khe trong công việc. Ảnh: Internet

Phú Đôn khắt khe trong công việc, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Anh không đồng tình quan điểm khán giả đang quay lưng với sân khấu mà cho rằng "người làm nghề chưa biết đặt sân khấu trước mặt họ, nhiệm vụ của họ là tạo ra những tác phẩm hay để khán giả phải kéo đến rạp". Bởi thế, anh kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Dù đã đóng vai Thình trong Bệnh sĩ gần 300 suất trên khắp sân khấu lớn nhỏ, đêm nào diễn xong, Phú Đôn và các đồng nghiệp luôn trao đổi, chỉnh sửa cho nhau thêm.

Nghệ sĩ thường góp ý về kịch bản, cách diễn để có tác phẩm tốt nhất. Anh cũng mở một số buổi "truyền nghề" - chỉ cách lấy hơi, phát âm, biến hóa nhân vật cho các nghệ sĩ trẻ. Anh không hài lòng khi thấy một số đàn em chỉ thích ăn diện, làm hình ảnh đẹp mà không trau dồi diễn xuất. Tại lễ chia tay về hưu, anh đùa rằng các đồng nghiệp trẻ vui lắm bởi từ nay không phải nghe anh cằn nhằn.

Nhan sắc của vợ trẻ nam nghệ sĩ được ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Vóc người gầy gò, làn da ngăm đen và gương mặt nhiều nếp nhăn, anh toát lên nét hiền lành, khắc khổ. Bởi thế, khi đóng phim truyền hình, đạo diễn thường chọn anh vào vai nghèo khó. Phú Đôn cố gắng thoát lối mòn bằng cách lựa chọn nhân vật có cá tính độc đáo, số phận đặc biệt. Mỗi khi nhận được lời mời quay phim, anh thường hỏi bộ phận casting ngoài anh ra, có ai đảm nhận được vai đó nữa không. Nếu họ nói có, anh bảo để vai cho người đó. Anh chỉ nhận những vai mà đạo diễn chỉ định hoặc vai không ai có thể thay thế. Nhờ vậy, vai diễn của anh trong Tivi về làng, Ma làng, Bão qua làng, Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái... ghi dấu ấn.

Trên trường quay, Phú Đôn không bao giờ than phiền chuyện bị thương khi hành động, vất vả vì thời tiết không thuận lợi. Anh nói. đó là nghề nghiệp, đã chọn làm nghệ sĩ, anh phải chấp nhận mọi khó khăn. Đến nay, anh không thể đếm số vai từng diễn. Anh cho biết: "Tôi luôn không bằng lòng nên khó có vai nào nhớ mãi hay ám ảnh lâu. Mỗi vai diễn, tôi đều cố gắng làm tốt hết sức có thể. Nhưng khi xem lại, tôi lại nghĩ mình có thể làm tốt hơn".

Chuyện nghệ sĩ Phú Đôn cưới vợ trẻ kém 25 tuổi thi thoảng lại được đem ra mổ xẻ. Phát biểu về người anh vừa đến tuổi hưu, ngoài những lời nghiêm túc NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn trêu Phú Đôn là người khôn ngoan bậc nhất vì trải đời nhiều nhưng “trói đời” rất muộn. Phú Đôn cũng từng đùa “trâu chậm uống nước trong”.

Về bà xã của nam nghệ sĩ, dù không làm trong lĩnh vực nghệ thuật, cô luôn cảm thông với công việc của chồng và vun vén cho tổ ấm của mình. Họ có cậu con trai giờ 14 tuổi. Ở tuổi 55, Phú Đôn và vợ đón cô con gái út chào đời. Có lần Phú Đôn chia sẻ, có con rồi, anh ít nhận lời làm phim xa để đỡ đần vợ con nhiều hơn.