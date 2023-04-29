Nhóc tỳ nhà Đan Trường thần thái chuẩn 'tổng tài nhí', sở hữu tài năng ca hát không thua kém gì bố khiến cư dân mạng phải xuýt xoa khen ngợi

Thiên Từ được mẹ diện bộ trang phục với sơ mi trắng toát lên vẻ đẹp trai, chuẩn phong thái tổng tài nhí. Còn nhỏ tuổi, nhóc tỳ nhà Đan Trường đã sở hữu tài năng chuẩn "con nhà nòi" khiến netizen xuýt xoa. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới clip, khán giả dành nhiều lời "có cánh" cho quý tử nhà Đan Trường như:

Trên trang cá nhân, vợ cũ Đan Trường đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc con trai phiêu theo nhạc, không động tác thừa khi biểu diễn như nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thủy Tiên viết: 'Hôm trước dẫn con đi xem ba diễn nhưng con ngồi dưới hát nhập tâm hơn ba nữa. Mẹ giờ chính thức là fan của con luôn'.

- Thiên Từ vừa có khiếu cảm thụ nhạc, lại vừa khiếu hài hước, những người hài hước thường rất thông minh. Đáng yêu quá Thiên Từ ơi.

- Đúng là: 'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh', nhìn em biểu diễn chuyên nghiệp quá cơ.

- Còn nhỏ mà đã ra dáng chủ tịch rồi, ngầu quá Thiên Từ ơi.

Trước đó, ca sĩ Đan Trường từng góp mặt tại sự kiện để ủng hộ vợ cũ Thủy Tiên và con trai phát hành sách song ngữ Me + You = Happiness. Đan Trường cho biết Thiên Từ bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thuộc nhiều bài hát và tự tin nhảy theo những vũ đạo cậu bé yêu thích. Khi được mọi người yêu cầu, hai cha con hát bài Thanh xuân của tôi - ca khúc nhạc Hoa, lời Việt, từng được ca sĩ phát hành MV năm 2019.

Ca sĩ Đan Trường góp mặt tại sự kiện để ủng hộ vợ cũ Thủy Tiên và con trai phát hành sách - Ảnh: Cắt từ clip

Đan Trường cho biết gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh thấu hiểu người của công chúng phải sống e dè, kỹ lưỡng, thậm chí đôi khi không còn là chính mình. Vì vậy, ca sĩ không mong con trai làm nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi thấy Thiên Từ thích hát, nhảy, anh tự nhủ để con phát triển theo tự nhiên. Đan Trường nói: 'Không ai biết trước được tương lai thế nào. Tôi sẽ để con phát triển theo năng khiếu, sở trường và ủng hộ hết mình mong ước của con. Điều quan trọng là con sống khỏe mạnh, tử tế và trở thành người có ích cho xã hội'.

Nam ca sĩ nói sẽ để con phát triển theo năng khiếu, sở trường và ủng hộ hết mình mong ước của con - Ảnh: FBNV

Giữa tháng 7/2021, vợ chồng ca sĩ thông báo ly hôn sau tám năm chung sống - Ảnh: FBNV

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng với Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn sóng xanh. Ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém 10 tuổi - năm 2013 và định cư ở Mỹ. Năm 2017, Đan Trường đón con trai đầu lòng. Giữa tháng 7/2021, vợ chồng ca sĩ thông báo ly hôn sau tám năm chung sống. Cả hai giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con.