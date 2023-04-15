Vợ cũ Đan Trường chia sẻ điểm tự hào nhất về quý tử, cho biết: 'Chưa bao giờ phải lo nghĩ về con'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ cũ Đan Trường đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được quý tử chăm sóc chu đáo "từ A đến Z". Cùng đồng hành và chứng kiến quá trình lớn lên của con qua từng giai đoạn phát triển, nữ doanh nhân Thủy Tiên không nén nỗi bồi hồi, xúc động chia sẻ:

Không chỉ có vậy, hành động nhóc tỳ nhanh tay khuấy đều nước trước khi đưa cho mẹ để nữ doanh nhân có thể uống ngon hơn cũng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Được biết đến là một cậu bé vô cùng ấm áp và tình cảm, Thiên Từ quả thật không khiến netizen phải thất vọng khi luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh một cách đầy nhiệt tình.

Có thể thấy, dù còn ít tuổi, thế nhưng con trai Đan Trường đã sớm thể hiện sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến bất ngờ. Cụ thể ở đoạn clip, trong lúc nhóc tỳ từ cửa tiệm di chuyển ra xe, dù hai tay đều phải cầm nước, thế nhưng Thiên Từ vẫn chưa vội đi mà lại rất ga-lăng dùng chân giữ cửa cho người phía sau. Ngay lập tức, hành động đầy tinh tế trên của quý tử nhà Đan Trường nhanh chóng nhận về hàng loạt cơn mưa lời khen vì quá đỗi lịch thiệp.

Nói về quý tử, vợ cũ Đan Trường không ngại trải lòng, chia sẻ về điều khiến nữ doanh nhân tự hào nhất: "Sinh con ra mẹ chẳng bao giờ kỳ vọng con sẽ trở thành người như thế nào trong xã hội này. Nhưng điều làm mẹ tự hào nhất về con là việc con rất tự lập. Những việc trong cuộc sống, phần đông con tự học và tự trau dồi kiến thức. Tới tuổi này rồi, mẹ chưa bao giờ phải lo nghĩ về con. Cám ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, mà vì thế, mỗi ngày mẹ có người lấy cafe giúp mẹ".

Mathis Thiên Từ khiến mẹ tự hào vì tính tự lập - Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang Instagram cá nhân, vợ cũ Đan Trường đã hé lộ những khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì nhà mình. Theo đó, khi rảnh rỗi, cậu bé đã được mẹ cho đi đánh golf. Đáng nói, khi thử sức với bộ môn dành cho giới nhà giàu, con trai Đan Trường đã khiến cư dân mạng trầm trồ vì độ chuyên nghiệp khó ai bằng. Từng cử chỉ lẫn động tác của nhóc tì đều rất thuần thục.

Con trai Đan Trường cực chuyên nghiệp khi chơi golf - Ảnh: Instagram nhân vật

Những động tác của nhóc tì trông như người lớn - Ảnh: Instagram nhân vật

Mathis Thiên Từ là "trái ngọt" cho cuộc hôn nhân 8 năm của Đan Trường và vợ cũ là Thủy Tiên. Có bố là ca sĩ nổi tiếng, mẹ là doanh nhân thành đạt, nhóc tì nhà này đã "ngậm thìa vàng" từ lúc chào đời. Vì lẽ đó nên dù mới 6 tuổi, song cậu bé đã sở hữu cho mình những tài sản riêng rất giá trị.

doanh nhân Thủy Tiên cho biết để đảm bảo sức khỏe cho con, cô đã lên lịch trình sinh hoạt chi tiết cho các bữa ăn trong ngày, hoạt động thể thao - Ảnh: Internet

Đan Trường thường xuyên xuất ngoại thăm vợ cũ và quý tử - Ảnh: Internet

Đan Trường và Thủy Tiên vẫn rất văn minh hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Trước đó vợ cũ Đan Trường cũng cho biết Mathis Thiên Từ ngủ từ 9h tối, hội mẹ bỉm có phần ngạc nhiên bởi giờ đó khá sớm với nhiều gia đình. Một số phụ huynh cho rằng buổi tối sẽ có rất nhiều hoạt động như làm bài tập, vui chơi, trò chuyện với bố mẹ… thế nên giờ đi ngủ của con sẽ dao động từ 10h, hoặc có thể muộn hơn.

Tuy nhiên con trai Đan Trường luôn đi ngủ vào giờ cố định, mọi việc khác sẽ được sắp xếp vào trước đó để cậu bé đi ngủ được đúng giờ. Theo các nghiên cứu, trẻ ngủ sớm và ngủ muộn sẽ có 5 sự khác biệt. Thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao mà còn gây hại đến rất nhiều phương diện khác, thế nên việc doanh nhân Thủy Tiên cho con đi ngủ sớm là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho con.