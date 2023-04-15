Không còn chất giọng trong veo, Hồ Văn Cường bị soi giọng hát hụt hơi chới với?

Ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường khiến không ít người hâm mộ thất vọng vì giọng hát không còn ngọt ngào so với trước đây.

Sau khi đoạt giải Quán quân Thần tượng Âm nhạc nhí 2016, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã bước sang trang mới. Việc nổi tiếng giúp anh có điều kiện trang trải cho gia đình. Hiện tại, khi ở tuổi 20 - anh có nhiều thay đổi trong ngoại hình với ngoại hình cao ráo, điển trai, dạn dĩ giao lưu với khán giả song giọng hát lại được xem ngày càng thiếu nổi bật. Hồ Văn Cường - Hiện tượng Vietnam Idol Kids - Ảnh: Internet Anh có nhiều thay đổi trong ngoại hình với ngoại hình cao ráo so với trước đây - Ảnh: Internet Giọng hát của Hồ Văn Cường không được nhận xét cao - Ảnh: Internet Mới đây, xuất hiện tại một liveshow tại Đà Lạt, vẫn như thường lệ Hồ Văn Cường vẫn thu hút được đông đảo người hâm mộ đến xem và cổ vũ. Tại đây, anh trình bày ca khúc Vầng Trăng Cô Đơn có nhịp điệu sôi động, trẻ trung hơn phong cách thường ngày, nam ca sĩ lộ ngay điểm yếu về giọng hát. Giọng hát của anh không được xử lý tốt, anh tỏ ra hụt hơi, thiếu kiểm soát cao độ và dường như mờ tịt so với tổng thể bài hát.

Nam ca sĩ lộ ngay điểm yếu về giọng hát khi trình bày bài hát sôi động - Ảnh: Internet Anh lộ nhiều điểm yếu ở màn trình diễn mới đây - Ảnh: Internet Nhiều khán giả hâm mộ bày tỏ sự tiết nuối vì Hồ Văn Cường lại chưa có màn thể hiện trọn vẹn mặc dù bài hát không quá khó. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng việc bị hụt hơi, gặp khó khăn lúc lên cao hay xuống thấp là do Hồ Văn Cường đã thấm mệt sau khi biểu diễn nhiều bài hát liên tiếp, ngoài ra đây cũng không phải là dòng nhạc mà anh đang theo đuổi nên mắc khuyết điểm là điều có thể thông cảm. Thế nhưng, đây không phải là lần đầu tên Hồ Văn Cường gây xôn xao vì sự thiếu tập trung trong bài hát. Ở một buổi diễn khác, khi có cơ hội song ca với Bạch Công Khanh, nam ca sĩ cũng được nhận xét là làm chưa tốt. Hồ Văn Cường bị đánh giá có cách lấy hơi làm người nghe mệt mỏi, thiếu độ sáng trong giọng hát và hoàn toàn 'tàng hình' trước Bạch Công Khanh dù được đàn anh nâng đỡ khác nhiều trong tiết mục.

Hồ Văn Cường bị nhận xét là 'lép vế' so với Bạch Công Khanh - Ảnh: Internet Nam ca sĩ bị đánh giá có cách lấy hơi làm người nghe mệt mỏi, thiếu độ sáng trong giọng hát - Ảnh: Internet Khi thể hiện ca khúc solo Câu chuyện đầu năm, nam ca sĩ lại liên tục gây hoang mang với những phần xử lý thiếu mượt mà trong phần điệp khúc của bài hát. Thậm chí, nam ca sĩ còn được đặt biệt danh là "sứ giả chênh phô".

Xôn xao hình ảnh Hồ Văn Cường bị khán giả 'ghẻ lạnh', phải ngồi một mình trong góc khuất sân khấu? Mới đây, một hình ảnh lan truyền việc Hồ Văn Cường ngồi một mình ở góc sau sân khấu đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng.

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