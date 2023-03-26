Danh ca Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi học trò Hồ Văn Cường: 'Tự tin, tiến bộ vượt bậc'

Nhờ sự hỗ trợ của ca sĩ Ngọc Sơn , giọng ca sĩ trẻ đã tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại. Dù vậy, Hồ Văn Cường chỉ âm thầm đi diễn, hạn chế chia sẻ về bản thân. Chính vì thế không ít khán giả tò mò về cuộc sống của anh.

Nói về việc dìu dắt Hồ Văn Cường sau ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung, chia sẻ với báo Thanh Niên, Ngọc Sơn cho biết ông mong mọi người đón nhận nam ca sĩ. Ông nói: “Ai cũng có sơ sót trong lời ăn tiếng nói, kể cả tôi cũng vậy. Tôi cũng có khá nhiều nhưng vẫn được đại gia đình yêu thương. Cường cũng đã được cố nghệ sĩ Phi Nhung rèn luyện trong môi trường tốt. Bây giờ mình phải làm cháu tốt hơn. Chúng ta mở rộng vòng tay cho tài năng nhí phát triển, để cháu tiếp tục hát những bài ca ngợi quê hương”.

Nói về cuộc sống hiện tại của quán quân Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên, Ngọc Sơn cho biết Hồ Văn Cường có cuộc sống riêng, ở nhà riêng và khá tự lập. Ông tự hào: “Thỉnh thoảng em sang nhà hoặc tôi gọi điện để dạy. Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn. Ai cũng phải khổ luyện thôi. Còn chuyện tài sản của Cường thì tôi không dám can thiệp. Tính Cường ít nói lắm, chủ yếu chia sẻ về học thuật. Tôi cũng không hỏi chuyện đời tư mà chỉ nhắc Cường thương mẹ hơn”.

Trả lời câu hỏi của Zing News về mức độ tiến bộ của Hồ Văn Cường thời gian qua, Ngọc Sơn cho biết: "Tôi không dám đánh giá ở thang điểm chính xác, chỉ nói là hiện tại Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn trước nhiều. Ai cũng phải khổ luyện, lò xo phải ấn xuống mới bung lên được".

Sau hơn một năm được anh dìu dắt, dạy dỗ, Hồ Văn Cường trưởng thành và chứng tỏ được thực lực trong âm nhạc và khả năng trình diễn. Anh nhận xét Cường "lớn nhanh như một gã khổng lồ".

Trước ý kiến cho rằng Ngọc Sơn khen ngợi và tâng bốc Hồ Văn Cường quá đà, anh phản bác: "Tôi nói bằng sự chân thành và tình cảm của mình, còn ai nói tôi tâng bốc thì cứ kệ, bởi mỗi người một ý kiến mà. Thầy giáo quý mến và khen ngợi học trò là chuyện bình thường. Hơn thế, Hồ Văn Cường cũng giỏi và tài năng thật, đây là lời khẳng định từ tôi nên sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình".