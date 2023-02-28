Nhân dịp bước sang tuổi mới, Hồ Văn Cường được người hâm mộ tặng hộp quà chứa toàn tiền mặt

Hậu trường 28/02/2023 20:24

Cộng đồng người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã gửi tặng đến nam ca sĩ trẻ nhiều món quà có giá trị nhân dịp thần tượng của mình đón tuổi mới.

Nhân dịp sinh nhật của Hồ Văn Cường, nhiều khán giả và người hâm mộ đã đăng tải hình ảnh món quà đặc biệt dành cho nam ca sĩ. Theo đó Hồ văn Cường không chỉ nhận được những món quà nhỏ mà bên cạnh đó có rất nhiều người gửi tiền mặt và hoa làm bằng tiền cho nam ca sĩ.

Nhân dịp bước sang tuổi mới, Hồ Văn Cường được người hâm mộ tặng hộp quà chứa toàn tiền mặt - Ảnh 1

Mới đây, trong nhóm FC của Hồ Văn Cường một tài khoản đã đăng tải bài viết chia sẻ về món quà mà FC tại Tp.HCM gửi tặng cho Hồ Văn Cường nhân dịp đón tuổi mới.

Sau khi hình ảnh về món quà được chia sẻ trên mạng xã hội không ít người đã rất bất ngờ. Cụ thể, đây là 1 hộp quà hình trái tim, thế nhưng bên trong lại chứa rất nhiều tờ tiền mặt được xếp cuộn tròn thành từng lớp lại với nhau trông rất ngay ngắn.

Nhân dịp bước sang tuổi mới, Hồ Văn Cường được người hâm mộ tặng hộp quà chứa toàn tiền mặt - Ảnh 2

Trước đó, cũng nhân dịp sinh nhật của Hồ Văn Cường, nam ca sĩ đã được người hâm mộ của mình gửi tặng một chiếc bánh sinh nhật được làm bằng tiền mặt đầy giá trị. Có thể thấy, tạo hình 1 chiếc bánh kem, thế nhưng xung quanh của chiếc bánh được đính kết vô số những tờ tiền mặt có giá trị. Không những thế, trên đỉnh của chiếc bánh, fan Hồ Văn Cường còn "chơi lớn" khi đính thêm một xấp tiền mặt xòe ra xung quanh khiến ai nấy cũng trầm trồ về độ chịu chi của fan Hồ Văn Cường trong việc mừng tuổi nam ca sĩ.

Không chỉ đúng dịp sinh nhật Hồ Văn Cường mới được người hâm mộ của mình tặng những món quà giá trị như thế. Trước đó, mạng xã hội cũng không ít lần xôn xao trước hình ảnh Hồ Văn Cường nằm giữa đống hoa tiền được khán giả tặng trong đêm diễn, trên mặt nở một nụ cười rất tươi.

Nhân dịp bước sang tuổi mới, Hồ Văn Cường được người hâm mộ tặng hộp quà chứa toàn tiền mặt - Ảnh 3

Thời gian qua Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn nâng đỡ và đã có nhiều sự thay đổi trong phong cách biểu diễn cũng như ngoại hình. Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành hơn và mạnh dạn hơn trước, nam ca sĩ chủ động trò chuyện cũng như giao lưu cùng với khán giả.

Ở tuổi 20, Hồ Văn Cường được khán giả đánh giá trưởng thành cả về giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Nam ca sĩ cũng nhận được nhiều sự ưu ái từ người hâm mộ, khi đông đảo fan luôn có mặt trong các đêm diễn, ủng hộ và tặng anh những món quà giá trị.

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