Hồ Văn Cường đón nhận tin vui 'khủng' sau loạt ồn ào về phong độ ca hát

Hậu trường 29/01/2023 10:01

Sau nhiều ồn ào gần đây về chất lượng giọng hát, fanpage liên tục "bay màu",... Hồ Văn Cường mới đây đã đón nhận một tin vui nhân dịp đầu năm mới.

Hồ Văn Cường từng đăng quang và trở thành quán quân chương trình Vietnam Idol Kids. Sau đó, anh được Phi Nhung nhận làm con nuôi và nổi lên như một hiện tượng gây tranh cãi cho khán giả lúc bấy giờ.

Hồ Văn Cường đón nhận tin vui 'khủng' sau loạt ồn ào về phong độ ca hát - Ảnh 1

Vào năm 2021, Hồ Văn Cường vướng vào lùm xùm về cát xê với mẹ nuôi Phi Nhung. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh đã quyết định tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi. Trải qua muôn vàn ồn ào với công ty của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường chính thức tái xuất thị trường biểu diễn với sự nâng đỡ của "bầu" Thụy và sự dẫn dắt của ca sĩ Ngọc Sơn. Từ ngày được Ngọc Sơn hậu thuẫn, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã có những thay đổi rõ rệt.

Mới đây, một tin vui đã đến với Hồ Văn Cường khi lượt xem tổng trên kênh Youtube đã đạt hơn 51 triệu lượt xem. Con số này không thật sự quá cao, tuy nhiên đây lại chỉ là những đoạn clip sân khấu chứ không phải MV chỉn chu. Điều này cho thấy, khán giả vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho giọng hát của Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường đón nhận tin vui 'khủng' sau loạt ồn ào về phong độ ca hát - Ảnh 2Hồ Văn Cường đón nhận tin vui 'khủng' sau loạt ồn ào về phong độ ca hát - Ảnh 3

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sân khấu biểu diễn của Hồ Văn Cường trong một đêm nhạc. Đáng chú ý, người đăng tải đoạn clip cho rằng Hồ Văn Cường hát live "thảm họa", thậm chí còn đặt cho nam ca sĩ danh hiệu "sứ giả chênh phô".

Không lâu sau đó, một người trong FC của Hồ Văn Cường đã đại diện đưa ra phát ngôn về đoạn clip trên. Cụ thể, người này đã đăng tải bài viết khá dài kèm với đoạn clip, tường thuật lại chi tiết về diễn biến xảy ra trong đêm nhạc đó của Hồ Văn Cường và đặt nghi vấn fan của ca sĩ Phi Nhung đã chỉnh sửa đoạn clip để hãm hại giọng ca Bà năm.

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh

Những hình ảnh của Hồ Văn Cường trong dịp Tết Nguyên Đán nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung Ngọc Sơn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang