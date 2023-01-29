Hồ Văn Cường đón nhận tin vui 'khủng' sau loạt ồn ào về phong độ ca hát

Sau nhiều ồn ào gần đây về chất lượng giọng hát, fanpage liên tục "bay màu",... Hồ Văn Cường mới đây đã đón nhận một tin vui nhân dịp đầu năm mới.

Hồ Văn Cường từng đăng quang và trở thành quán quân chương trình Vietnam Idol Kids. Sau đó, anh được Phi Nhung nhận làm con nuôi và nổi lên như một hiện tượng gây tranh cãi cho khán giả lúc bấy giờ.

Vào năm 2021, Hồ Văn Cường vướng vào lùm xùm về cát xê với mẹ nuôi Phi Nhung. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh đã quyết định tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi. Trải qua muôn vàn ồn ào với công ty của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường chính thức tái xuất thị trường biểu diễn với sự nâng đỡ của "bầu" Thụy và sự dẫn dắt của ca sĩ Ngọc Sơn. Từ ngày được Ngọc Sơn hậu thuẫn, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã có những thay đổi rõ rệt.

Mới đây, một tin vui đã đến với Hồ Văn Cường khi lượt xem tổng trên kênh Youtube đã đạt hơn 51 triệu lượt xem. Con số này không thật sự quá cao, tuy nhiên đây lại chỉ là những đoạn clip sân khấu chứ không phải MV chỉn chu. Điều này cho thấy, khán giả vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho giọng hát của Hồ Văn Cường.

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sân khấu biểu diễn của Hồ Văn Cường trong một đêm nhạc. Đáng chú ý, người đăng tải đoạn clip cho rằng Hồ Văn Cường hát live "thảm họa", thậm chí còn đặt cho nam ca sĩ danh hiệu "sứ giả chênh phô".

Không lâu sau đó, một người trong FC của Hồ Văn Cường đã đại diện đưa ra phát ngôn về đoạn clip trên. Cụ thể, người này đã đăng tải bài viết khá dài kèm với đoạn clip, tường thuật lại chi tiết về diễn biến xảy ra trong đêm nhạc đó của Hồ Văn Cường và đặt nghi vấn fan của ca sĩ Phi Nhung đã chỉnh sửa đoạn clip để hãm hại giọng ca Bà năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-van-cuong-on-nhan-tin-vui-khung-sau-loat-on-ao-ve-phong-o-ca-hat-550191.html