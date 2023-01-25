Cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường tố fan Phi Nhung hãm hại nam ca sĩ?

Hậu trường 25/01/2023 18:33

Video ghi lại phần trình diễn kém chất lượng trong thời gian gần đây của Hồ Văn Cường được người hâm mộ của anh cho là không đánh giá đầy đủ show diễn đó của nam ca sĩ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sân khấu biểu diễn của Hồ Văn Cường trong một đêm nhạc. Đáng chú ý, người đăng tải đoạn clip cho rằng Hồ Văn Cường hát live "thảm họa", thậm chí còn đặt cho nam ca sĩ danh hiệu "sứ giả chênh phô".

Cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường tố fan Phi Nhung hãm hại nam ca sĩ? - Ảnh 1

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng giọng hát Hồ Văn Cường trong sân khấu này rõ ràng là không tốt và phong độ tiếp tục thụt lùi. Trong khi đó, một số khán giả cho rằng đoạn clip này đã bị chỉnh sửa phần âm thanh để gây ảnh hưởng đến hình ảnh Hồ Văn Cường.

Cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường tố fan Phi Nhung hãm hại nam ca sĩ? - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường hoàn toàn không tiến bộ về giọng hát dù được cả cố ca sĩ Phi Nhung và danh ca Ngọc Sơn dạy dỗ. Có lẽ nam ca sĩ không thể sánh bằng những tên tuổi cùng thời như Phương Mỹ Chi. Một số ý kiến còn cho rằng Hồ Văn Cường không chăm chỉ luyện tập nên giọng hát không tiến bộ trong thời gian dài.

Cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường tố fan Phi Nhung hãm hại nam ca sĩ? - Ảnh 3

Không lâu sau đó, một người trong FC của Hồ Văn Cường đã đại diện đưa ra phát ngôn về đoạn clip trên. Cụ thể, người này đã đăng tải bài viết khá dài kèm với đoạn clip, tường thuật lại chi tiết về diễn biến xảy ra trong đêm nhạc đó của Hồ Văn Cường.

"Fan Phi Nhung lại chơi xấu Hồ Văn Cường?

Show phòng trà BT với Bạch Công Khanh, ATE (Tên người đăng bài) ngồi hàng đầu để live và quay thước phim chân thực nhất về hình ảnh và giọng hát của bé Cường.

Lúc giới thiệu bài Câu Chuyện Đầu Năm bé Cường phát hiện micro nói không vào tiếng tốt nên có tỏ ra lo lắng ra hiệu với phòng kỹ thuật nhưng không được quan tâm. Khán giả tại chỗ cũng đã phàn nàn về micro.

Nhạc vang lên Hồ Văn Cường vẫn cố gắng hát thật to hết mức có thể để hy vọng bù lại cho chiếc micro không vào tiếng đấy và vẫn hoàn thành tốt bài hát của mình. ATE ngồi đối diện bé mà nóng ruột, áp lực vô cùng, hát kiểu này, khác gì tra tấn dây thanh quản. Cho nên khi đăng lại các bài của show ATE chừa lại bài này vì bản thân không muốn nhớ lại cái cảm giác ức chế, khó chịu lúc đó.

Vậy mà kênh top top Sky Bolero (để avatar là Duy Zuno) lượm đâu đó trên mạng 1 đoạn và bùa phép kiểu gì mà ra âm thanh đứt khúc chênh phô loạn xạ, rồi dựa vào đó xúc phạm danh ca Ngọc Sơn làm thầy thế nọ thế kia. Hồ Văn Cường theo học thầy NS hát không hay như hồi với người nào đó khác. Hết sức nực cười.

Cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường tố fan Phi Nhung hãm hại nam ca sĩ? - Ảnh 4

Với sự cố âm thanh như vậy mà Hồ Văn Cường vẫn cố gắng hoàn thành tốt ca khúc, đáng ra phải được một lời khích lệ, thì lại bị đám fan ai đó bu vào 1 cái nội dung ngụy tạo rồi hả hê với một điều không có thật.

ATE xem show đó, có đi show, có live, có quay tại chỗ đây, và đặt đối ứng với clip của Sky Bolero (avatar ảnh Duy Zuno) cho mọi người xem cho rõ ràng.

Hát hay hát dở gì thì vào kênh Hồ Văn Cường Official nghe là rõ, không thì vào kênh Anh Tèo Em mà xem người thật việc thật đi show quay lại. Đâu tới lượt một đứa không đi show, lượm đâu đó trên mạng về nhào nặn ra thứ gì đó rồi nói trò thế này, thầy thế nọ rất nực cười. Kể cả clip của ATE cũng chưa phản ảnh được 40% live thực tế của bé tại khán phòng. Bớt cái trò ăn tục nói phét đi mà làm người".

Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình'

Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình'

Phần trình diễn ca khúc Nỗi Buồn Nhớ Mẹ của Tuyết Nhung - con nuôi cố NS Phi Nhung - bị đem ra mổ sẻ và nhận xét là vẫn còn kém xa so với khi Hồ Văn Cường thể hiện.

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