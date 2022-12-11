Trước thềm tổ chức liveshow riêng, Hồ Văn Cường đón nhận tin vui tới tấp

Hậu trường 11/12/2022 11:39

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường ngày càng thành công trong sự nghiệp và được khán giả mến mộ.

Mới đây nhất sau khi quay trở lại mạnh mẽ bằng các đêm nhạc tại Hà Nội và TP.HCM, Hồ Văn Cường đã bất ngờ đón "tin vui". Theo đó đoạn clip song ca Thương Người Nông Dân của danh ca Ngọc SơnHồ Văn Cường đăng tải trên kênh YouTube của nam ca sĩ đã nhận được hơn 200 nghìn lượt xem, đồng thời xếp thứ 8 trên top trending YouTube.

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Đây là một tin vui bất ngờ đối với nam ca sĩ và thể hiện cho việc Hồ Văn Cường nhận được sự yêu thương từ đông đảo người hâm mộ đến nhường nào. Nhiều fan cũng đã để lại lời chúc, nhắn nhủ đến Hồ Văn Cường và mong nam ca sĩ có thể ra thêm nhiều sản phẩm âm nhạc để gửi đến khán giả.

Không những vậy, đêm diễn được tổ chức vào ngày đầu năm 2023 để kỉ niệm chặng đường hoạt động ca hát của Hồ Văn Cường đã tung ra poster. Đồng thời, liveshow này có chủ đề là Còn thương rau đắng mọc sau hè, cùng sự góp mặt của khách mời là nam danh ca Ngọc Sơn - Người đã đồng hành cùng Hồ Văn Cường trong suốt thời gian qua.

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Chỉ sau khoảng thời gian ngắn công bố, mạng xã hội lại tiếp tục "rần rần" khi đêm nhạc này của Hồ Văn Cường đã chính thức "cháy vé" chưa đầy 24 giờ. Đây quả là một thông tin rất vui dành cho Hồ Văn Cường trước thềm show được diễn ra, cũng cho thấy được tình yêu thương mà khán giả dành cho nam ca sĩ trẻ.

Chứng kiến những thành công của Hồ Văn Cường, trong các nhóm FC của nam ca sĩ, người hâm mộ đã liên tục gửi lời chúc mừng đến anh chàng. Đông đảo fan không ngừng hy vọng với tình cảm và sự ủng hộ nhiều như thế từ khán giả, Hồ Văn Cường sẽ "đáp trả" lại bằng một đêm diễn thăng hoa.

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Có thể thấy, sau gần 1 năm được Ngọc Sơn dìu dắt Hồ Văn Cường ngày càng ghi điểm trong mắt khán giả. Trong đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 3/12 vừa qua, khi Hồ Văn Cường đang biểu diễn, một khán giả nữ tiến lên sân khấu, đại diện cho một số người bạn trao cho anh những món quà bằng vàng.

Trước sự lúng túng của Hồ Văn Cường, người này động viên: “Do kiếp trước mang nợ con nên kiếp này trả lại. Con cứ nhận thôi, không có gì nặng nề hết”. "Hèn chi, kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo dễ sợ", Hồ Văn Cường dí dỏm đáp.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường liveshow Hồ Văn Cường Ngọc Sơn

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