Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ đầy tự hào sau gần một năm dìu dắt Hồ Văn Cường: 'Cậu ấy lớn nhanh như một gã khổng lồ'

Đặc biệt trong liveshow, Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường song ca 2 ca khúc là Đêm cuối và Thương người nông dân. MV Thương người nông dân vừa ra mắt không lâu đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.

Vừa qua, liveshow Tình phụ tử diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Ba Đình, Hà Nội) với sự góp mặt của Ngọc Sơn , Hồ Văn Cường cùng các nghệ sĩ tên tuổi được yêu mến trong và ngoài nước như Randy, Hoàng Châu, ca nhạc sĩ Sơn Hạ, S-Quang Ngọc... đã diễn ra thành công.

Trước đó, từng có một thời gian Hồ Văn Cường bị vỡ giọng, hát yếu hơn trước. Đặc biệt là sau khi anh gặp vấn đề về sức khỏe . Tuy nhiên, trong liveshow mới nhất của Ngọc Sơn, khán giả đã thấy Hồ Văn Cường có sự tiến bộ hơn trong cách khác.

Theo tiết lộ của Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường sau một thời gian được anh hướng dẫn, chỉ bảo về cách phát âm, luyến láy, cách thể hiện phong thái trình diễn trên sân khấu giờ đây ngày càng tự tin, bản lĩnh hơn.

Không chỉ trong loạt ca khúc song ca, mà Hồ Văn Cường còn liên tiếp mang tới những nhạc phẩm đa dạng thể loại, từ tình yêu, tình cảm gia đình, tình quê hương đất nước. Từ "Khúc hát ân tình", "Nửa đêm ngoài phố", "Đêm tâm sự", "Cõng mẹ", "Đêm mưa nhớ mẹ", "Nội tôi" đều được Hồ Văn Cường thể hiện. Điều này cho thấy, giọng hát và sức khỏe anh đã có phần phục hồi so với trước.

Nói về việc thể hiện các ca khúc nhạc trẻ của thầy Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường chia sẻ anh đã dành hẳn 1 tuần lễ để học thuộc lời và tập hát ca khúc này. Với Hồ Văn Cường thể loại nhạc trẻ không phải sở trường của anh nhưng Hồ Văn Cường vẫn luôn muốn thử sức của mình với những dòng nhạc khác nhau nhằm đem lại cho khán giả những màu sắc mới mẻ trong âm nhạc của mình.

Trong lần trở lại Thủ đô sau hơn 2 năm vắng bóng, Hồ Văn Cường thay 4 bộ trang phục, thể hiện phong thái nổi bật, đầy cuốn hút. Đó là sự trưởng thành, tôi luyện qua nhiều năm tháng khi được danh ca Ngọc Sơn dạy dỗ mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có được.

Yêu mến giọng hát Hồ Văn Cường, khán giả không tiếc dành tặng anh những bó hoa tươi thắm, thậm chí là món quà “khủng” là những bó hoa tươi thắm, hoa tiền, vàng,… trong đêm liveshow.

Có thể thấy, hơn 1 năm được thầy Ngọc Sơn dìu dắt, dạy dỗ, Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành và chứng tỏ được thực lực vốn có trong âm nhạc, khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Đứng trước toàn thể khán giả, Ngọc Sơn tự hào khi cho rằng Hồ Văn Cường giờ đây đã trưởng thành vượt bậc, "lớn nhanh như một gã khổng lồ".