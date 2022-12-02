Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt thông tin bịa đặt về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo đó, hàng loạt kênh YouTube bất ngờ chia sẻ clip với nội dung Hồ Văn Cường qua đời. Thậm chí những bài đăng này còn ghép ảnh của danh ca Ngọc Sơn hay nhiều sao Việt khác vào với mục đích "câu view". Tuy nhiên khi người dùng nhấn vào video này thì nội dung không phải vậy.

Từ khi rời xa vòng tay mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường tách ra hoạt động độc lập và được Ngọc Sơn hỗ trợ kỹ thuật thanh nhạc và các show diễn. Nam ca sĩ được nhận xét trưởng thành hơn, giọng hát cũng mang nhiều kỹ thuật hơn sau thời gian trau dồi, luyện thanh. Không còn nhút nhát như ngày nào, Hồ Văn Cường thường xuyên giao lưu, dạn dĩ pha trò cùng fan trên sân khấu.

Hành động vô lương tâm này đã khiến một số fan của ca sĩ Hồ Văn Cường phẫn nộ, yêu cầu các chủ tài khoản này tháo bỏ clip có tiêu đề gây sốc, câu view trên nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ riêng Hồ Văn Cường, trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đại Nghĩa, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu... Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

Cũng từng bị đồn qua đời, thay vì giận dữ, Đại Nghĩa lại "cười muốn sảng" - Ảnh: Internet

Khác nhiều nghệ sĩ, Đại Nghĩa rất bình thản khi đón nhận thông tin mình qua đời từ một người bạn. Thay vì giận dữ, nam MC... "cười muốn sảng". Nguyên nhân xuất phát từ ảnh ghép Việt Hương trong clip đồn Đại Nghĩa qua đời. Nam MC đã gọi điện cho đàn chị ngay để tám chuyện.

"Không thấy sợ, không thấy giận, thấy buồn, mà chỉ thấy mắc cười thôi. Gọi điện cho bà chế hỏi sao cái mặt chị buồn quá vậy. Bả nói bữa trước chị cũng bị đồn là chết rồi bị đột quỵ nữa. Tui thắc mắc tiếp, sao mấy cái vụ nghệ sĩ bị đồn như vậy thì hình nào người ta cũng ghép mặt chị vô hết vậy, 10 vụ thì hết 8-9 vụ có hình chị đứng chắp tay với mặt buồn buồn. Vậy là bả chửi banh nóc" - Đại Nghĩa kể.