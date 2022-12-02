Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ

Hậu trường 02/12/2022 08:35

Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt thông tin bịa đặt về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Từ khi rời xa vòng tay mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường tách ra hoạt động độc lập và được Ngọc Sơn hỗ trợ kỹ thuật thanh nhạc và các show diễn. Nam ca sĩ được nhận xét trưởng thành hơn, giọng hát cũng mang nhiều kỹ thuật hơn sau thời gian trau dồi, luyện thanh. Không còn nhút nhát như ngày nào, Hồ Văn Cường thường xuyên giao lưu, dạn dĩ pha trò cùng fan trên sân khấu.

Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 1
Hồ Văn Cường trở nên dạn dĩ hơn sau khi tách ra hoạt động solo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt thông tin bịa đặt về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo đó, hàng loạt kênh YouTube bất ngờ chia sẻ clip với nội dung Hồ Văn Cường qua đời. Thậm chí những bài đăng này còn ghép ảnh của danh ca Ngọc Sơn hay nhiều sao Việt khác vào với mục đích "câu view". Tuy nhiên khi người dùng nhấn vào video này thì nội dung không phải vậy.

Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 4Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 5

Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 6
Trên mạng xã hội xuất hiện loạt thông tin bịa đặt về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh: Internet

Hành động vô lương tâm này đã khiến một số fan của ca sĩ Hồ Văn Cường phẫn nộ, yêu cầu các chủ tài khoản này tháo bỏ clip có tiêu đề gây sốc, câu view trên nền tảng mạng xã hội. 

Không chỉ riêng Hồ Văn Cường, trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đại Nghĩa, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu... Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

Rộ lên loạt thông tin bịa đặt Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19 khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 7
Cũng từng bị đồn qua đời, thay vì giận dữ, Đại Nghĩa lại "cười muốn sảng" - Ảnh: Internet

Khác nhiều nghệ sĩ, Đại Nghĩa rất bình thản khi đón nhận thông tin mình qua đời từ một người bạn. Thay vì giận dữ, nam MC... "cười muốn sảng". Nguyên nhân xuất phát từ ảnh ghép Việt Hương trong clip đồn Đại Nghĩa qua đời. Nam MC đã gọi điện cho đàn chị ngay để tám chuyện.

"Không thấy sợ, không thấy giận, thấy buồn, mà chỉ thấy mắc cười thôi. Gọi điện cho bà chế hỏi sao cái mặt chị buồn quá vậy. Bả nói bữa trước chị cũng bị đồn là chết rồi bị đột quỵ nữa. Tui thắc mắc tiếp, sao mấy cái vụ nghệ sĩ bị đồn như vậy thì hình nào người ta cũng ghép mặt chị vô hết vậy, 10 vụ thì hết 8-9 vụ có hình chị đứng chắp tay với mặt buồn buồn. Vậy là bả chửi banh nóc" - Đại Nghĩa kể. 

 

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung?

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung?

Sau khi rời nhà 'mẹ nuôi' Phi Nhung cùng những lùm xùm không đáng có, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, cuộc sống và ngoại hình đều có nhiều thay đổi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường ca sĩ Hồ Văn Cường vbiz

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 17 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh