Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu

Hậu trường 03/12/2022 13:42

Hồ Văn Cường là một trong những ngôi sao Việt được fan mang cả tiền và vàng để làm quà tặng.

Hồ Văn Cường là một trong những ca sĩ trẻ dòng nhạc bolero, trước đây cũng từng là con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Dù vướng khá nhiều lùm xùm trong chặng đường nghệ thuật nhưng có lẽ tài năng của Hồ Văn Cường là điều hiếm người có thể phủ nhận. 

Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu - Ảnh 1
Hồ Văn Cường

Cho đến mới đây, một fan trung thành của Hồ Văn Cường đã hé lộ quà tặng cho nam ca sĩ vào những show diễn sắp tới. Theo đó người này đã chuẩn bị sẵn 3 phần quà là 3 show diễn khác nhau của Hồ Văn Cường. 

"Show 3/12 Hà Nội cô cũng tặng con sợi dây chuyền khắc tên con thật đẹp và đó là sợi dây thông điệp may mắn và hạnh phúc cô gửi cho con. Song dây cho sự bền vững và vững chắc và kỷ niệm ngọt ngào của 2 cô cháu. 

Show ngày 4/12 tại TP HCM của danh ca Hương Lan, con là khách mời đặc biệt. Cô thấy rất tự hào và vui mừng cho con. Cô tặng con 1 chiếc nhẫn vàng 9999. Show 8/12 cô cũng tặng con 1 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 9999, thông điệp chiếc nhẫn sẽ giữ mãi sự may mắn, thành công và hạnh phúc", fan của Hồ Văn Cường chia sẻ.

Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu - Ảnh 2
Một trong những món quà là sợi dây chuyền bằng vàng mà Hồ Văn Cường sẽ nhận từ fan trong đêm diễn sắp tới đây.

Trước đó, Hồ Văn Cường cũng được fan cứng tặng những món quà vô cùng chất lượng như vòng vàng hay những bó hoa làm bằng tiền. Qua đây có thể thấy tình cảm của khán giả dành cho nam ca sĩ trẻ.

Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu - Ảnh 3
Những bó hoa tiền mà Hồ Văn Cường nhận được

Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu - Ảnh 4

Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu - Ảnh 5
Những món quà giá trị được người hâm mộ tặng cho Hồ Văn Cường.

Có thể thấy, càng ngày, Hồ Văn Cường càng trưởng thành, đồng thời cũng quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng hình ảnh của mình. Thời gian này, anh thường xuyên gây sốt với hình ảnh bảnh bao, điển trai hơn trước. 

Song song đó, dưới sự hậu thuẫn của danh ca Ngọc Sơn, nam ca sĩ cũng tự tin hơn và có thêm động lực để tiếp tục trình diễn và cống hiến trên sân khấu. Đặc biệt, anh cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lấy lại tình yêu thương từ khán giả. Tên tuổi cũng từ đó mà được nhiều người biết đến hơn.

Chịu chi như fan Hồ Văn Cường: hết tặng 'hoa tiền' đến 'trữ' sẵn vàng để tặng đủ 3 show diễn, sương sương vài trăm triệu - Ảnh 6
Hiện Hồ Văn Cường đang được dìu dắt bởi Danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy.
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