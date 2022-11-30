Ngọc Sơn tự hào về Hồ Văn Cường, tiết lộ giọng ca sinh năm 2003 sở hữu mọi phẩm chất để vượt qua cả thầy của mình

Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của thầy Ngọc Sơn đã không ngừng tiến bộ trong thời gian qua.

Mới đây theo những gì đã chia sẻ trước đó ''ông hoàng nhạc sến'' Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường sẽ có một “buổi hẹn đặc biệt” với khán giả và người hâm mộ Hà Nội bằng đêm liveshow mang tên “Tình phụ tử”. Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi diễn, Hồ Văn Cường đã đến nhà thầy Ngọc Sơn để tập luyện bài hát mới mang tên Thương người nông dân do chính Ngọc Sơn sáng tác. Không chỉ có vậy, Ngọc Sơn còn tận tình hướng dẫn giọng ca sinh năm 2003 cách hát như thế nào,...có thể thấy ''ông hoàng nhạc sến'' vô cùng quan tâm đến cậu học trò tài năng của mình.

Hồ Văn Cường tập luyện cùng thầy Ngọc Sơn - Ảnh: Internet Trong khoảng thời gian vừa qua dưới sự chỉ dạy tận tình của Ngọc Sơn, nam ca sĩ trẻ tuổi đã thực hiện một hành trình thay đổi ngoạn mục từ cách hát, cho tới tương tác với khán giả hay thậm chí vấn đề về ngoại hình cũng được Ngọc Sơn chỉ dẫn cụ thể cho cậu học trò cưng. Ngọc Sơn chỉ dạy từng chút một cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Nhắc về việc làm thầy có cảm giác như thế nào, Ngọc Sơn cho biết bản thân mình luôn tự hào, hạnh phúc khi các con em học trò đến với mình đều do duyên trời sắp đặt. Là học trò của Ngọc Sơn thì bất kỳ ai cũng đều ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế đúng những điều Ngọc Sơn chỉ dạy từ trước đến nay.

Nói riêng về Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn nhận xét: “Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thót lên 8 tầng mây, hiện tại thì trầm ấm, mang âm sắc đẹp, lạ, truyền cảm. Điều quan trọng của người nghệ sĩ chính là tố chất lạ đó. Bởi mỗi người ai cũng là một bông hoa khoe sắc, tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật nhưng những bông hoa lạ luôn mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt là Hồ Văn Cường tư chất thông minh, tiếp thu nhanh và tiến bộ chóng mặt sau một thời gian được Ngọc Sơn hướng dẫn. Cũng bởi vậy, Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa hơn trong tương lai”.

Trở lại mái trường năm xưa gắn bó, cô giáo tiết lộ con người thật của Hồ Văn Cường khiến netizen rơi nước mắt Mới đây nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có dịp trở về mái trường trường năm xưa để thăm thầy cô của mình.

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