Ngọc Sơn tự hào về Hồ Văn Cường, tiết lộ giọng ca sinh năm 2003 sở hữu mọi phẩm chất để vượt qua cả thầy của mình

Hậu trường 30/11/2022 14:41

Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của thầy Ngọc Sơn đã không ngừng tiến bộ trong thời gian qua.

Mới đây theo những gì đã chia sẻ trước đó ''ông hoàng nhạc sến'' Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường sẽ có một “buổi hẹn đặc biệt” với khán giả và người hâm mộ Hà Nội bằng đêm liveshow mang tên “Tình phụ tử”.

Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi diễn, Hồ Văn Cường đã đến nhà thầy Ngọc Sơn để tập luyện bài hát mới mang tên Thương người nông dân do chính Ngọc Sơn sáng tác. Không chỉ có vậy, Ngọc Sơn còn tận tình hướng dẫn giọng ca sinh năm 2003 cách hát như thế nào,...có thể thấy ''ông hoàng nhạc sến'' vô cùng quan tâm đến cậu học trò tài năng của mình. 

Ngọc Sơn tự hào về Hồ Văn Cường, tiết lộ giọng ca sinh năm 2003 sở hữu mọi phẩm chất để vượt qua cả thầy của mình - Ảnh 1
Hồ Văn Cường tập luyện cùng thầy Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian vừa qua dưới sự chỉ dạy tận tình của Ngọc Sơn, nam ca sĩ trẻ tuổi đã thực hiện một hành trình thay đổi ngoạn mục từ cách hát, cho tới tương tác với khán giả hay thậm chí vấn đề về ngoại hình cũng được Ngọc Sơn chỉ dẫn cụ thể cho cậu học trò cưng. 

Ngọc Sơn tự hào về Hồ Văn Cường, tiết lộ giọng ca sinh năm 2003 sở hữu mọi phẩm chất để vượt qua cả thầy của mình - Ảnh 2
Ngọc Sơn chỉ dạy từng chút một cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Nhắc về việc làm thầy có cảm giác như thế nào, Ngọc Sơn cho biết bản thân mình luôn tự hào, hạnh phúc khi các con em học trò đến với mình đều do duyên trời sắp đặt. Là học trò của Ngọc Sơn thì bất kỳ ai cũng đều ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế đúng những điều Ngọc Sơn chỉ dạy từ trước đến nay.

Nói riêng về Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn nhận xét: “Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thót lên 8 tầng mây, hiện tại thì trầm ấm, mang âm sắc đẹp, lạ, truyền cảm. Điều quan trọng của người nghệ sĩ chính là tố chất lạ đó. Bởi mỗi người ai cũng là một bông hoa khoe sắc, tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật nhưng những bông hoa lạ luôn mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Đặc biệt là Hồ Văn Cường tư chất thông minh, tiếp thu nhanh và tiến bộ chóng mặt sau một thời gian được Ngọc Sơn hướng dẫn. Cũng bởi vậy, Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa hơn trong tương lai”.

Trở lại mái trường năm xưa gắn bó, cô giáo tiết lộ con người thật của Hồ Văn Cường khiến netizen rơi nước mắt

Trở lại mái trường năm xưa gắn bó, cô giáo tiết lộ con người thật của Hồ Văn Cường khiến netizen rơi nước mắt

Mới đây nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có dịp trở về mái trường trường năm xưa để thăm thầy cô của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường ca sĩ Hồ Văn Cường Ngọc Sơn Ca sĩ Ngọc Sơn Hồ Văn Cường - Ngọc Sơn sao việt

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh