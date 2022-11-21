Nổi tiếng từ cuộc thi âm nhạc, cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi “khác một trời một vực” khiến khán giả không khỏi bất ngờ

Sau nhiều năm đăng quang từ cuộc thi âm nhạc, cả Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều có những sự thay đổi bất ngờ.

Nói đến những tài năng âm nhạc nhí của Việt Nam, nếu thế hệ 8x, 9x có "bé Xuân Mai" thì 10x có 2 "thần đồng dân ca" rất nổi bật đó là Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi. Cả hai đều sinh năm 2003 nhưng thành danh từ hai cuộc thi âm nhạc khác nhau. Nếu Hồ Văn Cường là Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam Idol Kids) năm 2016 thì Phương Mỹ Chi là Á quân Giọng hát việt nhí (The Voice Kids) năm 2013. Nhiều năm từ ngày đăng quang, cả Hồ Văn Cương và Phương Mỹ Chi hiện vẫn giữ sức nóng tên tuổi và tạo được ấn tượng không nhỏ trong lòng khán giả. Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi. (Ảnh: FC Hồ Văn Cường) Sau khi rời khỏi cuộc thi âm nhạc, cả Phương Mỹ Chi đều nhận được sự hậu thuẫn từ những bậc tiền bối trong nghề. Nếu như Hồ Văn Cường trở thành con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, được mẹ dìu dắt trên con đường âm nhạc lẫn cuộc sống thì "cô bé dân ca" nhận được sự hỗ trợ của ba nuôi Quang Lê.

Hồ Văn Cường trở thành con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. (Ảnh: FC Hồ Văn Cường) Phương Mỹ Chi nhận Quang Lê làm ba nuôi sau khi bước ra từ cuộc thi âm nhạc. (Ảnh: FB Quang Lê) Theo đó, kể từ khi trở nên nổi tiếng ucộc sống của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi cũng có những thay đổi kể từ. Cụ thể, cả hai "chạy show" nhiều hơn trên cả sân khấu trong và ngoài nước, mức cát-sê cũng tăng vọt so với thời điểm mới vào nghề. Tuy nhiên cả hai sau đó đã dần có sự đối lập, sau khi rời khỏi vòng tay của Quang Lê, Phương Mỹ Chi bên cạnh con đường học tập cũng dành thời gian để phát triển các dự án nghệ thuật. Mới đây nhất, Phương Mỹ Chi còn công bố trở thành chủ tịch của công ty riêng khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cũng "comeback" đường đua âm nhạc với một loạt những sản phẩm làm mới các bài hát xưa cũ, nhận được sự quan tâm và những phản hồi tích cực từ khán giả.

Phương Mỹ Chi còn công bố trở thành chủ tịch của công ty riêng khiến khán giả không khỏi bất ngờ. (Ảnh: FB Phương Mỹ Chi) Về phần Hồ Văn Cường, kể từ sau khi rời khỏi vòng tay của mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ ít tham gia các hoạt động nghệ thuật hơn mà thay vào đó tập trung cho con đường học tập. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện cùng danh ca Ngọc Sơn tại sự kiện hay sân khấu âm nhạc, Hồ Văn Cường vẫn giữ được thần thái giản dị, mộc mạc, giọng hát của Hồ Văn Cường cũng tiến bộ hơn khi được sự hỗ trợ của người thầy - "danh ca" Ngọc Sơn. Hồ Văn Cương được Ngọc Sơn nâng đỡ hậu ồn ào với mẹ nuôi là cố nghệ sĩ Phi Nhung. (Ảnh: FB Ngọc Sơn) Dù nổi tiếng cùng một thời điểm, tuy nhiên Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường lại có những lựa chọn, định hướng riêng. Mặc dù vậy, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều có niềm đam mê dành cho nghệ thuật và mong muốn gửi đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất.

Hồ Văn Cường vắng mặt trong lễ giỗ đầu mẹ nuôi Phi Nhung, CĐM liên tục “soi” phản ứng lạ của nam ca sĩ Các con nuôi Phi Nhung đều có mặt đông đủ trong giỗ đầu cố ca sĩ, CĐM phát hiện Hồ Văn Cường không có mặt trong lễ giỗ đầu của người mẹ nuôi quá cố.

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