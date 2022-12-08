Hậu drama với cố nghệ sĩ Phi Nhung, sự nghiệp của Hồ Văn Cường thành công rực rỡ, tiết lộ sắp trở thành đại gia?

Cách đây khá lâu, câu chuyện lùm xùm tiền bạc giữa Hồ Văn Cường và phía công ty cố ca sĩ Phi Nhung đã khiến cộng đồng mạng nhiều phen dậy sóng. Tại thời điểm đó, không ít netizen cho rằng nam ca sĩ là người ăn cháo đá bát khi không nhớ ơn dạy dỗ của Phi Nhung.

Hồ Văn Cường và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Chính vì vậy kể từ tách ra khỏi công ty cố nghệ sĩ Phi Nhung, câu hỏi được nhiều người đặt ra là tài sản của Hồ Văn Cường có điều gì thay đổi so với thời gian trước. Cụ thể, một khán giả trung niên đã dành tặng cho nam ca sĩ những món quà giá trị như tiền, vàng với chia sẻ đáng yêu: "Kiếp trước cô thiếu nợ thiếu nần con nên giờ cô trả".

Đáp lại câu nói của vị khán giả, Hồ Văn Cường cũng tung hứng: "Kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo. Không có nổi 1 cây vàng luôn. Từ ngày đi hát mấy cô mấy chú tặng vàng con hoài chắc mốt con thành đại gia quá". Tuy nhiên, Hồ Văn Cường đã khéo léo khi chốt lại rằng "Đại gia nhưng mà là da bọc xương" để khán giả có thể hiểu rằng đây chỉ là một câu nói đùa của nam ca sĩ.