Hậu drama với cố nghệ sĩ Phi Nhung, sự nghiệp của Hồ Văn Cường thành công rực rỡ, tiết lộ sắp trở thành đại gia?

Kể từ sau rắc rối với cố nghệ sĩ Phi Nhung, sự nghiệp của Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
- Hậu Wendy Phạm tổ chức hôn lễ, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ về mong ước của cố nghệ sĩ Phi Nhung về con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động
- Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại
Cách đây khá lâu, câu chuyện lùm xùm tiền bạc giữa Hồ Văn Cường và phía công ty cố ca sĩ Phi Nhung đã khiến cộng đồng mạng nhiều phen dậy sóng. Tại thời điểm đó, không ít netizen cho rằng nam ca sĩ là người ăn cháo đá bát khi không nhớ ơn dạy dỗ của Phi Nhung.
Chính vì vậy kể từ tách ra khỏi công ty cố nghệ sĩ Phi Nhung, câu hỏi được nhiều người đặt ra là tài sản của Hồ Văn Cường có điều gì thay đổi so với thời gian trước. Cụ thể, một khán giả trung niên đã dành tặng cho nam ca sĩ những món quà giá trị như tiền, vàng với chia sẻ đáng yêu: "Kiếp trước cô thiếu nợ thiếu nần con nên giờ cô trả".
Đáp lại câu nói của vị khán giả, Hồ Văn Cường cũng tung hứng: "Kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo. Không có nổi 1 cây vàng luôn. Từ ngày đi hát mấy cô mấy chú tặng vàng con hoài chắc mốt con thành đại gia quá". Tuy nhiên, Hồ Văn Cường đã khéo léo khi chốt lại rằng "Đại gia nhưng mà là da bọc xương" để khán giả có thể hiểu rằng đây chỉ là một câu nói đùa của nam ca sĩ.
Thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy Hồ Văn Cường xuất hiện dày đặc trên những sân khấu âm nhạc lớn, nhỏ khác nhau. Chưa kể với sự giúp sức của ca sĩ Ngọc Sơn, danh tiếng của giọng ca 2003 ngày càng nổi tiếng hơn trước nữa.
Những đêm diễn có mặt Hồ Văn Cường đều thu hút lượng lớn người hâm mộ trong FC Xanh đọt chuối. Những hình ảnh Hồ Văn Cường đeo vòng hoa, vòng tiền kín cổ sau mỗi đêm diễn là minh chứng cho thấy tình cảm khán giả dành cho nam ca sĩ rất lớn.