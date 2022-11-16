Hậu Wendy Phạm tổ chức hôn lễ, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ về mong ước của cố nghệ sĩ Phi Nhung về con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động

Hậu trường 16/11/2022 15:07

Bài đăng mới đây nhất của ca sĩ Trizzie Phương Trinh về Phi Nhung và con gái cố ca sĩ - Wendy Phạm không khỏi khiến cho nhiều người phải cảm thấy xúc động.

Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã tổ chức lễ cưới với bạn trai lâu năm tại Mỹ. Dù không có mẹ ở bên chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này nhưng bản thân cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần khi xung quanh đã có những người thân thiết nhất góp mặt tại lễ cưới. 

Hậu Wendy Phạm tổ chức hôn lễ, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ về mong ước của cố nghệ sĩ Phi Nhung về con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động - Ảnh 1
Wendy Phạm và chồng tại lễ cưới - Ảnh: Internet 

Mới đây nhất, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có bài viết trải lòng trên trang cá nhân về lễ cưới của con gái cố ca sĩ. Theo đó vợ cũ Bằng Kiều cho biết thuở sinh thời, Phi Nhung từng ao ước sẽ tổ chức cho con gái một lễ cưới hoàng tráng nhất có thể bởi đó là điều duy nhất cô có thể làm để đáp trả lại khoảng thời gian xa cách của 2 mẹ con. 

Hậu Wendy Phạm tổ chức hôn lễ, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ về mong ước của cố nghệ sĩ Phi Nhung về con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động - Ảnh 2
Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung - Ảnh: Internet 

"Mẹ của Wendy từng ao ước tổ chức cho Wendy một cái đám cưới long trọng và hoành tráng. Điều đó đã xảy ra vào thứ Sáu tuần qua, ngày 11/11/22, nhưng em ấy đã không còn ở đây để chứng kiến điều đó, để được tận mắt nhìn thấy con gái mình trong chiếc áo cưới xinh đẹp, bên cạnh chú rể hiền với đông đủ bà con dòng họ hai bên, bạn bè và anh chị em đồng nghiệp có mặt để chúc phúc cho đôi trẻ. 

Em tôi, Phi Nhung cũng có mặt hôm đó, nhưng không phải bằng xương bằng thịt mà bằng tấm ảnh chân dung đặt trên bàn thờ. Đằng sau những nụ cười rạng rỡ của những người thân và quan khách đến dự đám cưới là sự thương xót bùi ngùi cho hoàn cảnh của cháu Wendy. Càng nhìn Wendy càng nhớ đến Phi Nhung vì khi Wendy trang điểm lên nhìn rất giống mẹ. Chưa bao giờ đi dự một cái đám cưới mà trong lòng cảm thấy đau lòng đến như vậy", Trizzie Phương Trinh trải lòng. 

Hậu Wendy Phạm tổ chức hôn lễ, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ về mong ước của cố nghệ sĩ Phi Nhung về con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động - Ảnh 3
Hậu Wendy Phạm tổ chức hôn lễ, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ về mong ước của cố nghệ sĩ Phi Nhung về con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động - Ảnh 4
Wendy Phạm đang dần bước qua nỗi đau khi mất mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân Wendy Phạm đã rất thiệt thòi khi phải xa mẹ trong một khoảng thời gian dài, phận làm con báo hiếu cho cha mẹ còn chưa kịp hoàn thành thì cô đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi theo cách không thể nào buồn hơn vì căn bệnh oái ăm. 

"Cả tuổi thơ của mình, Wendy đã phải hy sinh để mẹ ở Việt Nam đi hát và lo cho các em. Đến khi mẹ hứa là sẽ về Mỹ sống để bù đắp lại những ngày tháng không ở bên cạnh thì ông trời đã lấy mẹ của Wendy đi. Có lần Wendy chia sẻ nói 'Mẹ có nói với con là sẽ về Mỹ ở rồi hùn với dì kinh doanh một cái gì đó để mẹ không phải đi hát nhiều nữa, con nghe vậy mừng lắm'. Nếu như ngày ấy em không chần chừ, không bịn rịn ở lại để giúp bà con mình thì những dòng tâm sự này sẽ không có", Trizzie Phương Trinh xúc động kể lại.

Sau tất cả, nỗi đau mất mẹ vẫn còn ở đó và bản thân Wendy Phạm chưa bao giờ có thể quên đi được nó. Tuy nhiên, nếu có thể chứng kiện được hạnh phúc mà cô đang có ở thời điểm hiện tại hẳn cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng có thể yên tâm một phần nào vì xung quanh con gái luôn có tình yêu thương - thứ mà Phi Nhung đã không thể mang lại cho Wendy Phạm. 

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại

Nhân ngày sinh nhật của con trai đầu lòng Nathan, Wendy Phạm đã đăng tải một số hình ảnh của nhóc tì bên cố ca sĩ Phi Nhung được chụp vào năm 2017.

Xem thêm
Từ khóa:   Trizzie Phương Trinh Wendy Phạm Cố nghệ sĩ Phi Nhung Gia đình Wendy Phạm

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 59 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh