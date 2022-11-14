Hậu hôn lễ, con gái ca sĩ Phi Nhung đón niềm vui mới khi tổ chức sinh nhật cho 2 quý tử ở Mỹ: Ông ngoại hóa trẻ con 'trét' bánh kem cùng ái nữ

Sự xuất hiện của bố ruột cùng với khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, vợ cũ của Bằng Kiều - Trizzie Nguyễn đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh bên gia đình con gái Phi Nhung là Wendy Phạm. Cô cho biết, cả nhà đang tụ họp để mừng sinh nhật cho 2 cháu ngoại thứ hai của Phi Nhung. Vợ cũ Bằng Kiều trong tiệc sinh nhật cháu ngoại cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV Con gái Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng cho 2 con trai - Ảnh: FBNV Trong những hình ảnh được đăng tải, Wendy Phạm quây quần trong vòng tay của cả gia đình. Cô bên cạnh 2 con và ông xã trong ngày đặc biệt, lộ rõ vẻ rạng rỡ vui tươi. Dù không theo nghề ca sĩ của mẹ, Wendy Phạm vẫn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn tại nước ngoài khi theo đuổi ước mơ theo ngành y.

Wendy Phạm hạnh phúc với cuộc sống bình yên khi theo đuổi ước mơ theo ngành y - Ảnh: FBNV Đặc biệt, trong tiệc sinh nhật còn có sự xuất hiện của bố ruột Wendy Phạm. Có thể thấy, mặc dù phụ huynh đã "đường ai nấy đi" từ lâu nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố ruột khi trong các dịp quan trọng của con cháu đều có sự hiện diện của ông. Bên cạnh đó, ông còn được nhận xét trẻ trung hơn tuổi thật khi gia nhập trò chơi "trẻ con" trét bánh kem cùng Wendy Phạm.

Bố ruột Wendy Phạm luôn hiện diện trong các dịp quan trọng của con cháu - Ảnh: FBNV Dù chỉ là một bữa tiệc đơn giản nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ và tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau. Trước đó, con gái Phi Nhung đã tổ chức lễ cưới tại Mỹ với sự góp mặt của các nghệ sĩ hải ngoại, bạn bè và người thân. Ý nghĩa hơn nữa khi cô còn để di ảnh mẹ giữa trung tâm sân khấu như một cách thể hiện sự thương nhớ. Wendy Phạm tổ chức lễ cưới cùng tấm di ảnh của mẹ ở giữa sân khấu - Ảnh: FB Wendy Phạm Hiện, Wendy Phạm đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng cùng hai con trai tại Mỹ, cả hai có con trai đầu lòng có tên Nathan và con trai thứ là Nicholai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-hon-le-con-gai-ca-si-phi-nhung-don-niem-vui-moi-khi-to-chuc-sinh-nhat-cho-2-quy-tu-o-my-ong-ngoai-hoa-tre-con-tret-banh-kem-cung-ai-nu-524774.html