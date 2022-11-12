Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố

Hậu trường 12/11/2022 15:08

Wendy Phạm - con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã làm lễ cưới cùng ông xã tại Mỹ sau khi đã chung sống và có 2 con trai kháu khỉnh.

Sau hơn 1 năm Phi Nhung ra đi mãi mãi, con gái của cố ca sĩ cũng đã dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Đến nay, Wendy Phạm và ông xã quyết định tổ chức đám cưới sau nhiều năm chung sống bên nhau. Con gái Phi Nhung tổ chức hôn lễ tại chùa để mẹ có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của mình. 

Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời nhưng không có mẹ bên cạnh, Wendy không giấu được xúc động chia sẻ: "Mặc dù Wendy sẽ không thể ôm Mẹ hay được nhìn thấy nụ cười viên mãn của Mẹ trong ngày hạnh phúc này nhưng Wendy tin rằng Mẹ vẫn dõi theo, và hy vọng Mẹ sẽ tự hào khi thấy con gái có một gia đình hạnh phúc.".

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 1
Wendy Phạm tổ chức đám cưới tại Mỹ bên ông xã - Ảnh: FB Wendy Phạm 

Mới đây, một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết "xả" loạt ảnh cưới của Wendy - con gái cố ca sĩ Phi Nhung. Trong đó, bạn thân của cố NS Phi Nhung là chuyên gia trang điểm Nhật Bình vừa tiết lộ thêm nhiều hình cưới đầy hạnh phúc của Wendy Phạm. Theo đó, ngoài việc lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, con gái cố NS Phi Nhung còn khoác lên người chiếc váy cưới ôm body đơn giản, tinh tế.

"11/11/2022, chúc mừng tụi con và gia đình nhỏ mãi hạnh phúc. Mẹ con và chú sẽ luôn dõi bước và hãnh diện về tụi con", chuyên gia trang điểm Nhật  chia sẻ.

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 2

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 3

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 4

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 5
Con gái Phi Nhung xinh đẹp diện váy cưới sánh đôi bên chồng - Ảnh: FB Nhật Bình

Đặc biệt, rất nhiều khán giả khi xem qua hình cưới đều đồng loạt nhận xét Wendy cực giống người mẹ quá cố. Từ nụ cười, cách trang điểm, làm tóc và thần thái đều "sao y bản chính".

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 6
Khán giả nhận xét Wendy Phạm quá giống người mẹ quá cố - Ảnh: Chụp màn hình FB Nhật Bình 

Được biết, bộ ảnh cưới đã được Wendy Phạm chụp hồi giữa tháng 9 vừa qua. Mãi đến tháng 11 này cô mới chính thức thông báo tin vui đến với khán giả gần xa. Trước khi tổ chức hôn lễ, con gái cố NS Phi Nhung đã sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Ông xã Wendy Phạm tên là Tom Vo, anh là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tom Vo cùng làm trong ngành y tế giống Wendy Phạm. 

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố - Ảnh 7
Tổ ấm viên mãn của con gái ruột cố NS Phi Nhung bên chồng và 2 con trai - Ảnh: Internet

Nhiều sao Việt và những bạn bè thân thiết của Phi Nhung cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc trong ngày vui của con gái cố ca sĩ. Giờ đây, Wendy Phạm có cuộc sống viên mãn bên ông xã và 2 cậu con trai cưng.

NÓNG: Con gái cố NS Phi Nhung tổ chức hôn lễ tại Mỹ sau hơn 1 năm kể từ ngày mẹ qua đời?

NÓNG: Con gái cố NS Phi Nhung tổ chức hôn lễ tại Mỹ sau hơn 1 năm kể từ ngày mẹ qua đời?

Chia sẻ mới nhất của Wendy Phạm - con gái cố NS Phi Nhung - khiến nhiều người tin rằng cô đã tổ chức hôn lễ tại Mỹ.

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