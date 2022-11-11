NÓNG: Con gái cố NS Phi Nhung tổ chức hôn lễ tại Mỹ sau hơn 1 năm kể từ ngày mẹ qua đời?

Hậu trường 11/11/2022 19:54

Chia sẻ mới nhất của Wendy Phạm - con gái cố NS Phi Nhung - khiến nhiều người tin rằng cô đã tổ chức hôn lễ tại Mỹ.

Mới đây, con gái cố NS Phi Nhung đã đăng tải một bài viết khá dài, lấp lửng nói về ngày quan trọng của đời mình. Wendy Phạm tâm sự, 11/11/2022 hôm nay là ngày may mắn đặc biệt và với gia đình nhỏ của cô, đây là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất. Dù mẹ không còn ở bên để chia sẻ niềm vui, song Wendy tin rằng cố NS luôn dõi theo, tự hào khi con gái có gia đình hạnh phúc.

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Con gái Phi Nhung và ông xã mặc đồ cưới chụp ảnh - Ảnh: Internet

"11/11/2022 được cho là một ngày may mắn đặc biệt, và riêng đối với gia đình nhỏ của Wendy, đây là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất... Mặc dù Wendy sẽ không thể ôm Mẹ hay được nhìn thấy nụ cười viên mãn của Mẹ trong ngày hạnh phúc này nhưng Wendy tin rằng Mẹ vẫn dõi theo, và hy vọng Mẹ sẽ tự hào khi thấy con gái có một gia đình hạnh phúc - điều mà mẹ đã không dành cho bản thân mình, bởi mẹ sinh ra để sống phục vụ mọi người." - Wendy viết trên trang cá nhân.

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Đáng chú ý, con gái cố NS Phi Nhung cũng chia sẻ tấm hình được cho là ảnh cưới của mình. Trong ảnh, Wendy diện áo dài ren trắng, tóc uốn buông dài, e ấp bên ông xã. Bên cạnh đó, cô đã đến chùa nơi cất giữ tro cốt của mẹ trang trí bàn thờ gia tiên theo đúng phong tục Việt Nam để tiến hành nghi lễ cưới hỏi.

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Gia đình nhỏ của Wendy Phạm - Ảnh: Internet

Wendy Phạm là con gái ruột duy nhất của cố NS Phi Nhung. Nhưng mãi tới khi đón tro cốt cố NS Phi Nhung về Mỹ, Wendy Phạm mới lần đầu để chồng con lộ diện trước công chúng.

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