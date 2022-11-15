Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại

Hậu trường 15/11/2022 20:31

Nhân ngày sinh nhật của con trai đầu lòng Nathan, Wendy Phạm đã đăng tải một số hình ảnh của nhóc tì bên cố ca sĩ Phi Nhung được chụp vào năm 2017.

Sau tiệc cưới vào ngày 11/11, con gái Phi Nhung tiếp tục đón niềm vui mới khi tổ chức sinh nhật cho 2 quý tử tại Mỹ. Khung hình gia đình hạnh phúc của ái nữ cố nghệ sĩ nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trong những hình ảnh được bạn bè thân thiết đăng tải, con gái của cố nghệ sĩ quây quần trong vòng tay của cả gia đình. Cô bên cạnh 2 con và ông xã trong ngày đặc biệt, lộ rõ vẻ rạng rỡ viên mãn

Đặc biệt, bố ruột của ái nữ Phi Nhung cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật cháu ngoại. Ông được nhận xét trẻ trung hơn tuổi thật khi gia nhập trò chơi "trẻ con" trét bánh kem cùng Wendy Phạm. Có thể thấy, dù phụ huynh đã chia tay từ lâu nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố ruột khi ông luôn hiện diện trong thời khắc quan trọng của con cháu.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại - Ảnh 1
Con gái Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng, đơn giản cho 2 con trai - Ảnh: FBNV
Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại - Ảnh 2
Dù ông đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, hai bố con thân thiết - Ảnh: FBNV

Cũng nhân ngày sinh nhật của con trai đầu lòng Nathan, Wendy Phạm đã đăng tải một số hình ảnh của nhóc tì bên cố ca sĩ Phi Nhung được chụp vào năm 2017. Wendy Phạm nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật cục vàng của bà ngoại. Mẹ biết ngoại sẽ luôn bên cạnh và che chở cho con. Hãy tiếp tục làm bà tự hào về con nhé". Đây cũng là những hình ảnh hiếm hoi của cố nghệ sĩ Phi Nhung bên cháu trai khi còn sinh thời.

Khi còn sinh thời, Phi Nhung có khá ít hình ảnh chụp cùng cháu trai được chia sẻ. Thời điểm nữ ca sĩ mới ra đi, Wendy Phạm đã khiến khán giả xúc động khi đăng tải hình ảnh bà cháu gặp nhau tại sân bay. Nathan lúc ấy còn chuẩn bị hoa tươi tặng ngoại.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại - Ảnh 3Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại - Ảnh 4Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại - Ảnh 5Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ ảnh của mẹ cùng các cháu ngoại - Ảnh 6
Wendy Phạm đăng tải hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung bên cháu ngoại - Ảnh: FBNV

Khác với anh cả Nathan, con trai thứ 2 của Wendy Phạm lại chưa một lần được gặp Phi Nhung. Wendy Phạm từng xúc động chia sẻ: "Nicholai sẽ không được có cơ hội đi rước bà ngoại ở phi trường và được bà ngoại ôm và hôn em. Nathan sẽ giữ mãi những kỷ niệm này để kể cho em nghe".

Dù Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, nhưng hình ảnh về một nữ ca sĩ tài hoa, thiện lương vẫn tồn tại trong lòng gia đình, khán giả. Khoảnh khắc hiếm hoi của cô bên cháu trai càng làm mọi người thêm thương nhớ.

Hậu hôn lễ, con gái ca sĩ Phi Nhung đón niềm vui mới khi tổ chức sinh nhật cho 2 quý tử ở Mỹ: Ông ngoại hóa trẻ con 'trét' bánh kem cùng ái nữ

Hậu hôn lễ, con gái ca sĩ Phi Nhung đón niềm vui mới khi tổ chức sinh nhật cho 2 quý tử ở Mỹ: Ông ngoại hóa trẻ con 'trét' bánh kem cùng ái nữ

Sự xuất hiện của bố ruột cùng với khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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