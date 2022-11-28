Giọng hát Phi Nhung bất ngờ vang lên tại sân khấu, Việt Hương bật khóc không thành tiếng khiến cho không khí trường quay vô cùng xúc động

Hậu trường 28/11/2022 10:40

Tình cảm của Việt Hương dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung không khỏi khiến cho những người có mặt tại trường quay cảm thấy xúc động.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một sân khấu trình diễn có sự xuất hiện của tiếng hát cố ca sĩ Phi Nhung. Đáng chú ý bên dưới sân khấu có rất nhiều anh em bạn bè thân thiết của cố nghệ sĩ ở phía bên dưới. 

Giọng hát Phi Nhung bất ngờ vang lên tại sân khấu, Việt Hương bật khóc không thành tiếng khiến cho không khí trường quay vô cùng xúc động - Ảnh 1

Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet 

Cụ thể, trong một tiết mục biểu diễn, giọng hát cố ca sĩ Phi Nhung trong ca khúc Bậu về nơi đâu đã được vang lên một cách bất ngờ. Ngay khi nghe giọng hát của Phi Nhung, những nghệ sĩ như Việt Hương, Hồng Vân, Dương Triệu Vũ,... đều không thể dấu diếm được cảm xúc bồi hồi của mình.

Chắc hẳn người có cảm xúc đặc biệt nhất trong số những người có mặt tại trường hôm đó hẳn chính là Việt Hương, nữ danh hài cho biết Phi Nhung từ trước đến nay luôn là người bạn thân thiết nhất của mình vì vậy sự ra đi của cố ca sĩ không khỏi khiến cô đau buồn và thật sự thật khó để giữ những giọt nước mắt không ngừng rơi khi chứng kiến giọng hát của Phi Nhung trên sân khấu. 

Giọng hát Phi Nhung bất ngờ vang lên tại sân khấu, Việt Hương bật khóc không thành tiếng khiến cho không khí trường quay vô cùng xúc động - Ảnh 2
Việt Hương cố gắng kìm nén những giọt nước mắt - Ảnh: Internet 

Trước đó, Lâm Vỹ Dạ cũng từng nức nở bật khóc khi xem lại những hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu. Khoảnh khắc này của các nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc nghẹn ngào khi thấy lại hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu dù chỉ là được trình chiếu trở lại.

Giọng hát Phi Nhung bất ngờ vang lên tại sân khấu, Việt Hương bật khóc không thành tiếng khiến cho không khí trường quay vô cùng xúc động - Ảnh 3
Lâm Vỹ Dạ xúc động khi nghe tiếng hát của người đàn chị trên sân khấu - Ảnh: Internet 

Phi Nhung là nữ ca sĩ Việt Nam chuyên hát các dòng nhạc đồng quê, trữ tình. Cô được xem như là một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với mức cát xê rất cao. Phi Nhung bắt đầu nổi tiếng từ những ngày còn đi hát ở các sân khấu hải ngoại.

Những bài hát cứ hễ nhắc là được biết đến của nữ ca sĩ phải kể đến như: Con gái của mẹ, Bông điên điển, Lấy chồng xứ lạ, Sông quê, Dù anh nghèo...Mặc dù Phi Nhung qua đời đã khá lâu, nhưng những dấu ấn mà nữ ca sĩ để lại trong lòng người hâm mộ là vô cùng to lớn. 

 

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