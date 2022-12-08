Sau thời gian được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt, người hâm mộ khẳng định Hồ Văn Cường đã không còn hiền như xưa

Lời nhận xét của fan hâm mộ về Hồ Văn Cường nhanh chóng khiến khán giả tò mò không biết nam ca sĩ đã thay đổi thế nào mà lại được nhận xét là "không còn hiền".

Sau khi rời khỏi công ty của mẹ nuôi – cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã dừng hợp tác cũng như trả lại các kênh MXH cho công ty mẹ nuôi. Sau một thời gian ở ẩn vì ồn ào, dưới sự giúp đỡ của ca sĩ Ngọc Sơn và bầu Thụy, Hồ Văn Cường dần trở lại showbiz. Dù còn hạn chế về thời gian để tập trung cho việc học, Hồ Văn Cường cũng cố gắng chăm chỉ "chạy show", đáp ứng sự mong chờ và yêu mến của khán giả. Trở lại với con đường ca hát, Hồ Văn Cường vẫn luôn nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả. Mới đây, Hồ Văn Cường đã nhận được "mưa lời khen" về kỹ năng âm nhạc lẫn trình diễn đều có sự cải thiện đáng kể, từ tính cách cho đến phong cách biểu diễn, tất cả đều khác hơn so với trước đây. Đặc biệt, lời nhận xét của một fan nhí khi chia sẻ cảm giác gặp Hồ Văn Cường đã thu hút sự chú ý. Cụ thể:

"Xem show về em ấy nằm thủ thỉ: Mẹ chắc con thức tới sáng quá, con nhớ lúc lên tặng hoa cho anh Cường là con ngủ không được. Con thấy dạo này anh Cường sung hơn nhiều, cô Loan nằm bên cạnh hỏi sung thế nào, ẻm giải thích: 'Là không còn hiền, không còn buồn buồn, vui vẻ với hát lắc lắc người nữa'", người này viết trên diễn đàn fan của Hồ Văn Cường. Bài đăng của một fan nhí nhận xét về Hồ Văn Cường. Có thể thấy kể từ thời điểm được sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã có sự "lột xác" ngoạn mục. Ngọc Sơn không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn về cát-xê giọng ca 18 tuổi nhận được trong sự kiện đó.

Ngọc Sơn chia sẻ: "Giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát, không phải cộng theo, mang theo show của Ngọc Sơn. Show của Cường có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay. Nói với fan của Cường là yên tâm. Vừa rồi đi hát ở bên kia đó, show của Bầu Thụy, nói thẳng luôn cho mọi người yên tâm. Thay vì tặng Cường xây nhà, xây cửa, chuyện đó nhạy cảm lắm, chúng tôi tạo điều kiện vừa hát hay mà Cường đứng trên bằng đôi bàn chân của mình thì cũng chừng 200 triệu đồng, ký đàng hoàng. Nghĩa là một show cho Cường và tiếp tục làm những show tiếp cho Cường". Sau thời gian nâng đỡ, Ngọc Sơn tiết lộ về con người của Hồ Văn Cường khiến nhiều người chú ý. Trước đó, Ngọc Sơn tâm sự về những ồn ào của Hồ Văn Cường trong thời gian qua: "Nhìn hoàn cảnh của Cường, Ngọc Sơn và Bầu Thụy thương lắm. Khán giả hãy xem Cường như con em trong nhà. Ai cũng có sai sót, bản thân Ngọc Sơn cũng vậy. Chuyện đã qua hãy bỏ qua để nâng đỡ nhau tốt hơn. Ngọc Sơn và Bầu Thụy lúc nào cũng sát cánh, hỗ trợ, tạo điều kiện, dạy dỗ, hướng dẫn cháu Cường hát hay hơn".

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