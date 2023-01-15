Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình'

Hậu trường 15/01/2023 11:16

Phần trình diễn ca khúc Nỗi Buồn Nhớ Mẹ của Tuyết Nhung - con nuôi cố NS Phi Nhung - bị đem ra mổ sẻ và nhận xét là vẫn còn kém xa so với khi Hồ Văn Cường thể hiện.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài so sánh giọng hát giữa 2 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Cụ thể, Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung cùng thể hiện ca khúc Ngồi buồn nhớ mẹ. Vốn là một ca khúc hát về tình mẫu tử thiêng liêng, nên cả hai giọng ca trẻ đều thể hiện rất dạt dào cảm xúc.

Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình' - Ảnh 1

Tuy vậy, dưới phần bình luận, đa số ý kiến đều không đánh giá cao phần thể hiện của Tuyết Nhung. Thậm chí xuất hiện không ít nhận xét cho rằng nữ ca sĩ trẻ đã phá hỏng cả bài hát vì lệch tone, chênh phô nhiều chỗ. Trong khi đó, Hồ Văn Cường lại được khen ngợi khá nhiều với phần thể hiện mộc mạc nhưng tình cảm.

Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình' - Ảnh 2

Cách đây không lâu, Hồ Văn Cường khiến nhiều người hâm mộ đều vô cùng bất ngờ trước mái tóc sáng màu của nam ca sĩ trẻ, tuy nhiên theo vị khán giả này anh chàng chỉ sử dụng phương pháp nhuộm tóc tạm thời: "Út Cường tóc này xịt màu hoặc sáp nha cả nhà ơi. Chứ không nhuộm ạ". Trong vài khoảnh khắc trên, dễ dàng nhận thấy nhờ mái tóc mới cộng thêm bộ trang phục màu xanh càng làm nổi bật vẻ điển trai, thư sinh của giọng ca sinh năm 2003.

Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình' - Ảnh 3

Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn.

Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình' - Ảnh 4Con nuôi Phi Nhung hát chung ca khúc với Hồ Văn Cường, đã không được khen còn bị mỉa mai 'không biết lượng sức mình' - Ảnh 5

Thế nhưng, bên cạnh những niềm hân hoan khi Hồ Văn Cường được đón nhận khi trở lại sân khấu thì vừa qua cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ trẻ tỏ ra khá bức xúc khi các trang mạng xã hội mà nam ca sĩ dày công xây dựng bất ngờ bị "đánh sập" khiến cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ tỏ ra khá bức xúc. Ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã có động thái bảo vệ nam ca sĩ bằng việc tạo một trang fanpage mới và tích cực kêu gọi mọi người tương tác nhiều hơn với "ngôi nhà mới" này của nam ca sĩ.

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ

Hơn một năm kể từ khi rời khỏi nhà của cố NS Phi Nhung và công ty cũ, con đường phát triển sự nghiệp của Hồ Văn Cường trên mạng xã hội không lấy suôn sẻ khi các fanpage vừa lập ra không lâu đã liên tục bị đánh sập.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung cố NS Phi Nhung

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