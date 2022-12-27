Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ

Hậu trường 27/12/2022 20:08

Hơn một năm kể từ khi rời khỏi nhà của cố NS Phi Nhung và công ty cũ, con đường phát triển sự nghiệp của Hồ Văn Cường trên mạng xã hội không lấy suôn sẻ khi các fanpage vừa lập ra không lâu đã liên tục bị đánh sập.

Sau hơn 1 năm rời nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đến giờ vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Đặc biệt với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, con đường theo đuổi nghệ thuật của Hồ Văn Cường trở nên thuận lợi hơn. Nam ca sĩ trẻ được góp mặt trong nhiều show diễn lớn nhỏ và thu về số tiền cát-xê không hề nhỏ.

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ - Ảnh 1

Tuy nhiên trong suốt hơn 1 năm qua, con đường phát triển sự nghiệp của Hồ Văn Cường trên nền tảng MXH lại gặp phải không ít khó khăn. Theo đó, có một thế lực giấu mặt đã liên tục đánh sập các kênh youtube của nam ca sĩ trẻ. Điều này càng khiến người hâm mộ của Hồ Văn Cường không khỏi bức xúc.

Cụ thể, mới đây, một trang FC của Hồ Văn Cường đã đăng tải bài viết lên tiếng khi các trang mạng xã hội mà nam ca sĩ dày công xây dựng bất ngờ bị "đánh sập" khiến cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ tỏ ra khá bức xúc.

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ - Ảnh 2

Ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã có động thái bảo vệ nam ca sĩ bằng việc tạo một trang fanpage mới và tích cực kêu gọi mọi người tương tác nhiều hơn với "ngôi nhà mới" này của nam ca sĩ.

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ - Ảnh 3

Niềm vui nở rộ chưa bao lâu thì mới đây, FC Hồ Văn Cường lại tiếp tục gây xôn xao khi thông báo trang fanpage mới vừa được lập ra không lâu thì lại tiếp tục bị "bay màu": "Xin thông báo page mới của Hồ Văn Cường lại bị sập rồi nhé cả nhà. Ai làm thì có lẽ ai cũng biết là ai mà đang giữ cái tick xanh đấy".

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ - Ảnh 4

Trước đó, phía FC của Hồ Văn Cường cũng từng đăng tải bài viết đầy ẩn ý về người đánh sập các tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ: "Ai ai cũng đều biết Hồ Văn Cường sau khi rời công ty cũ đã trả lại tất cả tài khoản Facebook cá nhân, Fanpage cũng như kênh Youtube mang tên Hồ Văn Cường và không còn liên quan gì đến công ty cũ. Cho đến hiện tại bên phía công ty cũ vẫn giữ Facebook cá nhân và Fanpage có tick xanh mang tên Hồ Văn Cường mà chúng tôi không hiểu họ giữ vì mục đích gì mà không xóa hay đổi tên khác đi.

Hơn một năm nay, Hồ Văn Cường đã nhiều lần tạo page nhưng đều bị đánh sập trong thời gian rất ngắn và lần gần đây nhất cũng đã bị đánh sập mất hai page mới tạo khi vừa công khai trong khi các page giả vẫn tồn tại nhan nhản.

Đây là page mới chính thức của Cường, chúng tôi rất mong các vị để yên cho Hồ Văn Cường được dùng tên cha mẹ đã đặt cho cậu ấy. Hồ Văn Cường chỉ muốn được yên ổn hoạt động nghệ thuật vì đam mê. Mời cả nhà theo đường dẫn bên dưới ấn like và theo dõi trang và chia sẻ thật nhiều ! Xin cảm ơn cả nhà".

Fanpage của Hồ Văn Cường liên tiếp bị đánh sập, fan nghi do bị 'thế lực bí ẩn' kìm hãm vì 'dám' rời khỏi công ty cũ - Ảnh 5

Kể từ sau khi Hồ Văn Cường trở lại hoạt động showbiz, mọi thông tin về nam ca sĩ luôn được người hâm mộ quan tâm. Khi tách khỏi công ty quản lý cũ, giọng ca Bỏ Quê đã trả lại toàn bộ Fanpage, trang cá nhân, kênh YouTube riêng. Thế nên đông đảo người hâm mộ đều hy vọng Hồ Văn Cường sẽ có một fanpage riêng để có thể tương tác với fan.

Trước thềm tổ chức liveshow riêng, Hồ Văn Cường đón nhận tin vui tới tấp

Trước thềm tổ chức liveshow riêng, Hồ Văn Cường đón nhận tin vui tới tấp

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường ngày càng thành công trong sự nghiệp và được khán giả mến mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường ca sĩ Hồ Văn Cường FC Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 35 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang