Sau hơn 1 năm rời nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đến giờ vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Đặc biệt với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, con đường theo đuổi nghệ thuật của Hồ Văn Cường trở nên thuận lợi hơn. Nam ca sĩ trẻ được góp mặt trong nhiều show diễn lớn nhỏ và thu về số tiền cát-xê không hề nhỏ.

Cụ thể, mới đây, một trang FC của Hồ Văn Cường đã đăng tải bài viết lên tiếng khi các trang mạng xã hội mà nam ca sĩ dày công xây dựng bất ngờ bị "đánh sập" khiến cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ tỏ ra khá bức xúc.

Tuy nhiên trong suốt hơn 1 năm qua, con đường phát triển sự nghiệp của Hồ Văn Cường trên nền tảng MXH lại gặp phải không ít khó khăn. Theo đó, có một thế lực giấu mặt đã liên tục đánh sập các kênh youtube của nam ca sĩ trẻ. Điều này càng khiến người hâm mộ của Hồ Văn Cường không khỏi bức xúc.

Ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã có động thái bảo vệ nam ca sĩ bằng việc tạo một trang fanpage mới và tích cực kêu gọi mọi người tương tác nhiều hơn với "ngôi nhà mới" này của nam ca sĩ.

Niềm vui nở rộ chưa bao lâu thì mới đây, FC Hồ Văn Cường lại tiếp tục gây xôn xao khi thông báo trang fanpage mới vừa được lập ra không lâu thì lại tiếp tục bị "bay màu": "Xin thông báo page mới của Hồ Văn Cường lại bị sập rồi nhé cả nhà. Ai làm thì có lẽ ai cũng biết là ai mà đang giữ cái tick xanh đấy".

Trước đó, phía FC của Hồ Văn Cường cũng từng đăng tải bài viết đầy ẩn ý về người đánh sập các tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ: "Ai ai cũng đều biết Hồ Văn Cường sau khi rời công ty cũ đã trả lại tất cả tài khoản Facebook cá nhân, Fanpage cũng như kênh Youtube mang tên Hồ Văn Cường và không còn liên quan gì đến công ty cũ. Cho đến hiện tại bên phía công ty cũ vẫn giữ Facebook cá nhân và Fanpage có tick xanh mang tên Hồ Văn Cường mà chúng tôi không hiểu họ giữ vì mục đích gì mà không xóa hay đổi tên khác đi.

Hơn một năm nay, Hồ Văn Cường đã nhiều lần tạo page nhưng đều bị đánh sập trong thời gian rất ngắn và lần gần đây nhất cũng đã bị đánh sập mất hai page mới tạo khi vừa công khai trong khi các page giả vẫn tồn tại nhan nhản.

Đây là page mới chính thức của Cường, chúng tôi rất mong các vị để yên cho Hồ Văn Cường được dùng tên cha mẹ đã đặt cho cậu ấy. Hồ Văn Cường chỉ muốn được yên ổn hoạt động nghệ thuật vì đam mê. Mời cả nhà theo đường dẫn bên dưới ấn like và theo dõi trang và chia sẻ thật nhiều ! Xin cảm ơn cả nhà".

Kể từ sau khi Hồ Văn Cường trở lại hoạt động showbiz, mọi thông tin về nam ca sĩ luôn được người hâm mộ quan tâm. Khi tách khỏi công ty quản lý cũ, giọng ca Bỏ Quê đã trả lại toàn bộ Fanpage, trang cá nhân, kênh YouTube riêng. Thế nên đông đảo người hâm mộ đều hy vọng Hồ Văn Cường sẽ có một fanpage riêng để có thể tương tác với fan.