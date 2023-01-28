Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh

Hậu trường 28/01/2023 15:47

Những hình ảnh của Hồ Văn Cường trong dịp Tết Nguyên Đán nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Có thể nói kể từ sau khi mẹ nuôi Phi Nhung ra đi mãi mãi, Hồ Văn Cường vướng phải những ồn ào không hay liên quan đến chuyện tiền cát-sê, ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, sức khỏe. Hiện tại, Hồ Văn Cường đã trở lại đường đua showbiz sau khoảng thời gian vướng vào loạt lùm xùm. Danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy là người đứng ra đỡ đầu cho nam ca sĩ. 

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh - Ảnh 1

Trong dịp Tết vừa qua, Hồ Văn Cường cũng đã trở về quê nhà ở Tiền Giang để đón năm mới cùng gia đình. Theo đó, nam ca sĩ cũng đã chia sẻ những hình ảnh sum vầy, không khí đón tết ấm cúng tại quê khiến các fan không khỏi rần rần.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nhà ở quê của Hồ Văn Cường được trang trí sung túc, đầy đủ để đón Tết. Trước nhà nam ca sĩ còn bày biện hai chậu mai cỡ lớn, nở rộ vàng cả một góc nhà. 

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh - Ảnh 2

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh - Ảnh 3

Bên cạnh đó, khung cảnh Hồ Văn Cường ngồi gói bánh cùng người thân vô cùng ấm cúng, bình dị cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Cũng trong loạt ảnh được chia sẻ, mẹ ruột nam ca sĩ cũng có lần hiếm hoi lộ diện.

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh - Ảnh 4

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh - Ảnh 5

Có thể nói, sau nhiều ồn ào, hiện tại Hồ Văn Cường là một trong những giọng cả trẻ tiềm năng, sở hữu lượng fan hùng hậu cả trong và ngoài nước. Trong năm 2022 vừa qua, Hồ Văn Cường tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học.

Hồ Văn Cường hé lộ hình ảnh đón Tết tại quê nhà: gia đình 'tậu' hẳn hai chậu mai khủng, quây quần cùng người thân gói bánh - Ảnh 6

Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn. Bước sang năm mới 2023, cộng đồng người hâm mộ cũng hy vọng Hồ Văn Cường sẽ ngày càng tiến bộ và cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc để gửi tặng đến khán giả.

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