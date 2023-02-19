Hồ Văn Cường từng muốn từ bỏ ca hát, về quê giữa ồn ào với cố NS Phi Nhung

Hậu trường 19/02/2023 12:06

Giữa cơn bão thị phi với người mẹ nuôi nổi tiếng, Hồ Văn Cường đã chịu nhiều đả kích khiến cho nam ca sĩ từng suy tính đến viện bỏ lại tất cả để về quê sinh sống.

Hồ Văn Cường từng là con nuôi được Phi Nhung hết lòng cưng chiều và yêu thương. Tuy nhiên, sau khi cố ca sĩ qua đời, Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 khiến dư luận phẫn nộ vì loạt hành động bị cho là vô ơn với chính người mẹ nuôi, người ân nhân lớn trong cuộc đời mình. Anh và bố mẹ ruột phải dọn ra khỏi nhà giọng ca Bông điên điển sau khi được chia số tiền không nhỏ.

Hồ Văn Cường từng muốn từ bỏ ca hát, về quê giữa ồn ào với cố NS Phi Nhung - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội TikTok đăng tải clip Hồ Văn Cường nói về quãng thời gian khó khăn, khủng hoảng gây chú ý. Được biết, đây là chia sẻ của giọng ca sinh năm 2003 trong chương trình "Giao lộ thời gian".

"Em gặp rất nhiều khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, em cũng hạn chế xem mạng xã hội nhưng mà không thể nào tránh được, chắc chắn là phải nghe được những lời đó rồi. Nhưng em không xem quá nhiều, hầu như tôi không muốn làm bất cứ việc gì hết. Nhiều khi em muốn về quê ở. Giữa việc học và việc hát, em muốn bỏ lại", Hồ Văn Cường trải lòng về quãng thời gian gặp biến cố.

Hồ Văn Cường từng muốn từ bỏ ca hát, về quê giữa ồn ào với cố NS Phi Nhung - Ảnh 2

Sau này khi suy nghĩ lại, Hồ Văn Cường nhận thức được chuyện mình vẫn là trụ cột tài chính trong nhà. Vì thế nam ca sĩ đã cố gắng học tập, nhờ sự hỗ trợ của Ngọc Sơn và nhiều người để bùng nổ hơn trong âm nhạc.

Tuy nhiên vì nổi tiếng và những ồn ào, Hồ Văn Cường có rất ít bạn. Nam ca sĩ cho biết: "Thầy cô và bạn bè cũng khuyên em cởi mở hơn, ai nói chuyện thì mình nói chuyện lại, em không chia sẻ câu chuyện hay nỗi buồn của mình với ai. Em thường bị nói chảnh nhưng người ta đâu biết mình như thế. Đối với những người thân thì em luôn cởi mở, còn đối với những người xa lạ thì dường như em không kết nối được nên em không có nói chuyện".

Hồ Văn Cường từng muốn từ bỏ ca hát, về quê giữa ồn ào với cố NS Phi Nhung - Ảnh 3

Hiện tại, Hồ Văn Cường hoạt động song song giữa việc chạy show ca hát và học tập. Hồ Văn Cường cũng nhận được nhiều sự ưu ái từ người hâm mộ, khi luôn có mặt trong các đêm diễn, ủng hộ và tặng anh những món quà giá trị.

Hồ Văn Cường hạn chế nhắc về quá khứ, cuộc sống riêng tư và mẹ nuôi Phi Nhung. Dù hạn chế nói về mọi chuyện cũ nhưng anh vẫn lập bàn thờ cố ca sĩ tại nhà riêng.

Hồ Văn Cường từng muốn từ bỏ ca hát, về quê giữa ồn ào với cố NS Phi Nhung - Ảnh 4

Trong một cuộc phỏng vấn, Tuyết Nhung - một người con nuôi khác của Phi Nhung từng chia sẻ: "Từ rất lâu chúng tôi không còn liên lạc với Hồ Văn Cường và cậu ấy cũng vậy. Trước khi mẹ mất, chúng tôi đã không còn trò chuyện với nhau nên sau khi mẹ qua đời thì không còn giữ liên lạc nữa. Trong những ngày kỷ niệm hay đám tang một năm của mẹ vừa qua, Hồ Văn Cường cũng không xuất hiện. Chính vì vậy nên chúng tôi nghĩ cũng không nên bận tâm tới nữa".

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