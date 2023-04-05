Xôn xao hình ảnh Hồ Văn Cường bị khán giả 'ghẻ lạnh', phải ngồi một mình trong góc khuất sân khấu?

Mới đây, một hình ảnh lan truyền việc Hồ Văn Cường ngồi một mình ở góc sau sân khấu đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng.

Sau ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường hiện được ca sĩ Ngọc Sơn 'đỡ đầu' phát triển con đường ca hát. Thời gian qua, nam ca sĩ nhí cũng trở lại mạnh mẽ trên các sân khấu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Mới đây, một hình ảnh lan truyền việc Hồ Văn Cường ngồi một mình ở góc sau sân khấu đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một hình ảnh lan truyền việc Hồ Văn Cường ngồi một mình ở góc sau sân khấu đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ đang bị mọi người 'ghẻ lạnh' khi đi biểu diễn. Nhưng theo tìm hiểu, hóa ra Hồ Văn Cường ngồi một góc riêng là vì nam ca sĩ đang tập hát trước giờ biểu diễn. Trên tay nam ca sĩ còn dùng điện thoại để nghe lại và luyện tập theo các ca khúc của mình.

Khán giả cũng bất ngờ vì đây là lần hiếm hoi Hồ Văn Cường không có fan vây quanh chụp ảnh - Ảnh: Internet

Sau khi biết được thực hư sự việc, đa số ý kiến khán giả dành lời khen cho nam ca sĩ vì tính cẩn thận và có trách nhiệm với các tiết mục của mình. Việc mong muốn mang đến những tiết mục chỉn chu cũng là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả của Hồ Văn Cường.

Thời gian gần đây, nếu để ý kĩ có thể thấy, Hồ Văn Cường đã tăng cân kha khá so với trước đây - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, nếu để ý kĩ có thể thấy, Hồ Văn Cường đã tăng cân kha khá so với trước đây. Chính vì điều này khiến cho nam ca sĩ càng thêm đĩnh đạc khi diện lên mình những bộ vest lịch thiệp. Màn lột xác ngoại hình của Hồ Văn Cường đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

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