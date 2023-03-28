Xuất hiện khác lạ, Hồ Văn Cường vướng nghi vấn "đập mặt đi xây lại"?

Hậu trường 28/03/2023 06:08

Sự thay đổi rõ ràng trên gương mặt Hồ Văn Cường khiến khán giả phản ứng bất ngờ.

Sau một thời gian tập trung cho việc học, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc. Anh liên tục có những đêm nhạc riêng phục vụ khán giả khắp nơi, nhận về sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Kể từ ngày trở lại, nam ca sĩ được nhận xét có sự tiến bộ vượt bậc về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn, một người cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy bảo học trò.

Xuất hiện khác lạ, Hồ Văn Cường vướng nghi vấn 'đập mặt đi xây lại'? - Ảnh 1
Hồ Văn Cường ngày càng tiến bộ trên nhiều phương diện - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, Hồ Văn Cường đã biểu diễn tại một đêm nhạc ở Đà Nẵng. Sự xuất hiện của anh không chỉ thu hút công chúng về giọng hát, mà ngoại hình cũng được nhiều người chú ý đến. Anh được nhận xét trông vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng khi đứng trên sân khấu.

Xuất hiện khác lạ, Hồ Văn Cường vướng nghi vấn 'đập mặt đi xây lại'? - Ảnh 2
Ngoại hình "lên hạng" của Hồ Văn Cường hiện tại - Ảnh: Internet

Nếu để ý kĩ sẽ thấy Hồ Văn Cường đã tăng cân kha khá so với trước đây giúp gương mặt anh đầy đặn và có sức sống hơn. Thêm vào đó, cùng với những bộ vest chỉn chu, hình ảnh của giọng ca sinh năm 2003 lại càng lịch thiệp, chiếm được tình cảm của đông đảo công chúng.

Xuất hiện khác lạ, Hồ Văn Cường vướng nghi vấn 'đập mặt đi xây lại'? - Ảnh 3
Hồ Văn Cường trông lịch lãm khi diện vest - Ảnh: Internet

Sau khi về với người thầy là danh ca Ngọc Sơn, màn lột xác ngoại hình của Hồ Văn Cường đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng nam ca sĩ trông điển trai, trưởng thành hơn, và giọng hát cũng ngày càng tình cảm.

Xuất hiện khác lạ, Hồ Văn Cường vướng nghi vấn 'đập mặt đi xây lại'? - Ảnh 4
Cơn mưa lời khen từ khán giả dành cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Không chỉ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trên con đường ca hát, vừa qua Hồ Văn Cường đã đón nhận tin vui khi kênh YouTube có tổng lượt xem đạt hơn 50 triệu. Con số này không thật sự quá cao, tuy nhiên hầu hết video được đăng tải đều là những đoạn clip sân khấu chứ không phải MV chỉn chu, có đầu tư. Điều này cho thấy, khán giả dành rất nhiều sự quan tâm cho giọng hát của Hồ Văn Cường và anh sẽ còn vươn xa hơn trong tương lai.

Danh ca Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi học trò Hồ Văn Cường: 'Tự tin, tiến bộ vượt bậc'

Danh ca Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi học trò Hồ Văn Cường: 'Tự tin, tiến bộ vượt bậc'

Sau hơn một năm dìu dắt Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn đã có những chia sẻ về cậu học trò nhỏ này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường ngoại hình Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường đi diễn trở lại

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang